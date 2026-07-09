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AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Все 11 процессоров построены на микроархитектуре Zen 4 (в ряде моделей используется комбинация ядер Zen 4 и Zen 4c) и оснащены встроенной графикой на базе архитектуры RDNA 3.
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Компания AMD без официального анонса расширила ассортимент мобильных процессоров Ryzen 200 и новой серии Ryzen 100, опубликовав на официальном сайте страницы 11 новых моделей семейства Hawk Point. Согласно информации компании, все новинки поступили в линейку 2 июня 2026 года и предназначены для ноутбуков массового сегмента.

Источник изображения: AMD

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В потребительский сегмент вошли следующие процессоры: Ryzen 7 253, Ryzen 7 249, Ryzen 5 225, Ryzen 5 224, Ryzen 7 217, Ryzen 5 216 и Ryzen 3 205. Технической основой чипов выступает микроархитектура Zen 4. Производитель применил два типа компоновки ядер: старшие модели базируются исключительно на стандартных ядрах Zen 4, тогда как часть устройств функционирует на гибридной архитектуре, объединяющей ядра Zen 4 и компактные энергоэффективные ядра Zen 4c. Графическая подсистема всех семи процессоров построена на архитектуре RDNA 3. В зависимости от уровня чипа используются интегрированные видеокарты серий Radeon 780M (12 вычислительных блоков), Radeon 760M (8 блоков) или Radeon 740M (4 блока).

Модель Ryzen 3 205 получила нетипичную для платформы конфигурацию. Процессор физически располагает шестью ядрами (два Zen 4 и четыре Zen 4c), однако аппаратное ограничение снижает количество обрабатываемых потоков данных до восьми. Старшие модели потребительской линейки, такие как Ryzen 7 253 и Ryzen 7 249, имеют конфигурацию из восьми ядер и шестнадцати потоков с максимальной тактовой частотой в режиме Boost до 4,9 ГГц.

Новые процессоры отмечены синим квадратом. Источник изображения: videocardz.com

С линейкой процессоров Ryzen 100-й серии возникла серьезная путаница из-за аппаратной неоднородности чипов. Изначально в эту серию входили модели Ryzen 7 (170/160), Ryzen 5 (150/130) и Ryzen 3 110, построенные на базе 6-нанометровой архитектуры Rembrandt (ядра Zen 3+ и видеоядро RDNA 2). Однако новые чипы — Ryzen 9 180, Ryzen 7 (165/155) и Ryzen 5 125 — представляют собой совершенно иное поколение: это 4-нанометровые процессоры Hawk Point с более современной графикой RDNA 3.

Источник изображения: videocardz.com

Оставшиеся процессора выделены в отдельную корпоративную линейку PRO 200, в которую вошли Ryzen 7 PRO 250, Ryzen 5 PRO 230, Ryzen 5 PRO 220 и Ryzen 3 PRO 210. Данные решения ориентированы на бизнес-ноутбуки и поддерживают расширенные технологии администрирования и безопасности AMD PRO.

Архитектура Hawk Point является обновленной версией мобильных кристаллов серии Ryzen 8040. Процессоры серий Ryzen 200 и 100 предназначены для использования в ноутбуках массового сегмента. В данных устройствах отсутствует блок нейронных вычислений (NPU), удовлетворяющий актуальным требованиям стандарта Microsoft Copilot+ (от 45 TOPS). Максимальная производительность аппаратного ИИ-ускорителя в архитектуре Hawk Point ограничена показателем 16 TOPS.

Расширение продуктовой линейки предоставляет производителям OEM-оборудования доступ к компонентам для сборки портативных компьютеров базового и среднего уровней. Стратегия позволяет компаниям обновлять модельный ряд ноутбуков без внедрения более дорогих платформ нового поколения, таких как Ryzen AI 300. Информация о спецификациях и дате релиза (2 июня 2026 года) опубликована в официальной базе данных продуктов AMD.

#amd #zen 4 #rdna 3 #zen 4c #hawk point #ryzen 200 #ryzen 100
Источник: videocardz.com
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