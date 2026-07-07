Китайский производитель вычислительной техники MINISFORUM объявил о глобальном старте продаж нового компактного компьютера NAB9S. Устройство базируется на мобильном процессоре Intel Core i9-13900HK и использует оперативную память стандарта DDR4. Данный инженерный шаг направлен на снижение конечной стоимости аппаратной платформы на фоне роста цен на комплектующие нового поколения.
Базовая конфигурация (barebone-комплект), поставляемая без установленных модулей оперативной памяти и твердотельного накопителя, доступна для заказа в официальном интернет-магазине MINISFORUM и на площадке Amazon по цене 399 долларов США (примерно 30000 рублей). Полностью укомплектованная версия, оснащенная 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 ТБ, предлагается за 759 долларов (~58000 рублей).
Вычислительным ядром NAB9S выступает 14-ядерный 20-поточный процессор Intel Core i9-13900HK, принадлежащий к семейству чипов Raptor Lake. Процессор имеет 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, а его максимальная тактовая частота достигает 5,4 ГГц. Графические задачи обрабатываются встроенным адаптером Intel Iris Xe Graphics.
Аппаратная платформа устройства включает два слота SO-DIMM для установки модулей памяти DDR4. Отраслевые издания связывают возвращение производителей к стандарту DDR4 с дефицитом и резким подорожанием памяти DDR5, спровоцированным высоким спросом со стороны производителей серверов для систем искусственного интеллекта. Использование доступной памяти DDR4 позволило MINISFORUM компенсировать затраты на флагманский процессор и удержать цену базовой модели ниже отметки в 400 долларов.
В связи с переходом на чип i9-13900HK компания интегрировала в NAB9S обновленную систему активного охлаждения. Конструкция терморегуляции задействует две медные тепловые трубки и два раздельных воздушных канала для предотвращения перегрева процессора при пиковых нагрузках.
Интерфейсы подключения включают два порта 2.5 Gigabit Ethernet для проводного сетевого соединения. На корпусе расположены три порта USB 3.2 Type-C и четыре порта USB 3.2 Type-A. Вывод видеосигнала поддерживается через два разъема HDMI, звука — через стандартный 3,5-мм аудиовыход. В новой ревизии материнской платы разработчики исключили разъем OCuLink и порт USB4, которые применялись в более ранних конфигурациях линейки.
Глобальный релиз охватывает несколько ключевых рынков. Помимо США, barebone-версия NAB9S официально реализуется в странах Европейского союза по цене 429 евро, в Великобритании за 369 фунтов стерлингов и в Японии за 69 599 иен.