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Fantoci
MINISFORUM выпустила мини-ПК NAB9S с 14-ядерным процессором Intel Core i9-13900HK и памятью DDR4
Корпус NAB9S имеет размеры 127 × 127,5 × 54,7 мм и массу около 570 г.
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Китайский производитель вычислительной техники MINISFORUM объявил о глобальном старте продаж нового компактного компьютера NAB9S. Устройство базируется на мобильном процессоре Intel Core i9-13900HK и использует оперативную память стандарта DDR4. Данный инженерный шаг направлен на снижение конечной стоимости аппаратной платформы на фоне роста цен на комплектующие нового поколения.

Источник изображения: MINISFORUM

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Базовая конфигурация (barebone-комплект), поставляемая без установленных модулей оперативной памяти и твердотельного накопителя, доступна для заказа в официальном интернет-магазине MINISFORUM и на площадке Amazon по цене 399 долларов США (примерно 30000 рублей). Полностью укомплектованная версия, оснащенная 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 ТБ, предлагается за 759 долларов (~58000 рублей).

Вычислительным ядром NAB9S выступает 14-ядерный 20-поточный процессор Intel Core i9-13900HK, принадлежащий к семейству чипов Raptor Lake. Процессор имеет 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, а его максимальная тактовая частота достигает 5,4 ГГц. Графические задачи обрабатываются встроенным адаптером Intel Iris Xe Graphics.

Источник изображения: MINISFORUM

Аппаратная платформа устройства включает два слота SO-DIMM для установки модулей памяти DDR4. Отраслевые издания связывают возвращение производителей к стандарту DDR4 с дефицитом и резким подорожанием памяти DDR5, спровоцированным высоким спросом со стороны производителей серверов для систем искусственного интеллекта. Использование доступной памяти DDR4 позволило MINISFORUM компенсировать затраты на флагманский процессор и удержать цену базовой модели ниже отметки в 400 долларов.

В связи с переходом на чип i9-13900HK компания интегрировала в NAB9S обновленную систему активного охлаждения. Конструкция терморегуляции задействует две медные тепловые трубки и два раздельных воздушных канала для предотвращения перегрева процессора при пиковых нагрузках.

Источник изображения: MINISFORUM

Интерфейсы подключения включают два порта 2.5 Gigabit Ethernet для проводного сетевого соединения. На корпусе расположены три порта USB 3.2 Type-C и четыре порта USB 3.2 Type-A. Вывод видеосигнала поддерживается через два разъема HDMI, звука — через стандартный 3,5-мм аудиовыход. В новой ревизии материнской платы разработчики исключили разъем OCuLink и порт USB4, которые применялись в более ранних конфигурациях линейки.

Глобальный релиз охватывает несколько ключевых рынков. Помимо США, barebone-версия NAB9S официально реализуется в странах Европейского союза по цене 429 евро, в Великобритании за 369 фунтов стерлингов и в Японии за 69 599 иен.

#ddr4 #мини-пк #minisforum #intel core i9-13900hk #nab9s
Источник: videocardz.com
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