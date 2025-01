Социальные сети франшизы сейчас наполнены отсылками к началу 2000-х: здесь можно встретить и характерный сетевой жаргон той эпохи, и мемы из The Sims 2.

В этом году легендарная серия The Sims отмечает юбилей: 25 лет назад в феврале состоялся релиз первого симулятора нашей повседневной жизни. В связи с этим событием компания Electronic Arts (EA) готовит фанатам "симсов" неожиданный сюрприз. Всё указывает на то, что издатель планирует возрождение первых двух частей франшизы, которые стали символом эпохи ранних 2000-х.

Накануне юбилея Electronic Arts опубликовала загадочный тизер, мгновенно взорвавший соцсети. Видеоролик начинается с фирменного «пламбоба» — светящегося зелёного кристалла, знакомого каждому фанату серии. Затем интерфейс трансформируется в стиль The Sims 2: игроку предлагают выбрать опцию «Путешествие во времени», после чего экран заполняет сетка 3×3 — прямая отсылка к дизайну CD-упаковки оригинальной игры 2000 года.

Хотя видео длится всего 10 секунд и не содержит конкретных деталей, фанаты уже заметили важные нюансы. В «дорожной карте» праздничных мероприятий, где анонсированы новые дополнения для The Sims 4 и коллаборации со стримерами, финальной точкой значится эмодзи 👀 (25 февраля). В интернет-культуре этот символ часто используют как намёк на скорое раскрытие секрета.

Любопытные факты о серии The Sims:

Последний раз The Sims 2 переиздавали в 2014 году как The Sims 2 Ultimate Collection, но сборник не адаптирован для современных ПК.

С 2015 года, после закрытия студии Maxis, Electronic Arts сосредоточилась на развитии The Sims 4, которая до сих пор получает дополнительный контент, несмотря на внушительный возраст (релиз — 2014 г.).

Запрос на ремастеры классики резко вырос за последние 5 лет — примеры успеха Resident Evil 2 Remake и Diablo II: Resurrected задали новый тренд.

Социальные сети франшизы The Sims погружены в ретро-эстетику: профили украшены "пламбобом" из первой части, а фон в X (Twitter) воссоздаёт интерфейс The Sims образца 2004 года. В публикациях встречаются отсылки к интернет-культуре нулевых — например, использование «олдскульного» сленга вроде «превед» или «крол» вместо «круто».

Игровые блогеры отмечают, что EA давно не реагировала на запросы сообщества так явно. «Это не просто ностальгия — компания чувствует конкуренцию со стороны инди-проектов вроде Paralives и Life by You, которые предлагают современные аналоги The Sims», — комментирует известный стример SimTech.

Официальных заявлений пока нет, но аналитики прогнозируют два варианта:

Выпуск ремастеров первых двух частей с поддержкой нового игрового железа. Интеграцию элементов классических игр в The Sims 4 через DLC.

Инсайдеры склоняются к первому сценарию, ссылаясь на обновлённые товарные знаки и активность в SteamDB. Ответ станет известен до конца февраля — возможно, ровно в день юбилея, 25 числа. Для миллионов игроков это шанс заново пережить эпоху, когда создание виртуальных семейств было магией, а не рутиной.

P.S. Оригинальная The Sims занимала 300 МБ на жёстком диске — сегодня один мод для The Sims 4 может весить больше.