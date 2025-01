Владельцы Steam Deck получат доступ ко всем функциям GeForce Now, доступным на других платформах. Среди них – стриминг в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Владельцев портативной игровой консоли Steam Deck в скором времени ожидает приятный сюрприз: компания Nvidia анонсировала разработку специального приложения для своего облачного игрового сервиса GeForce Now, предназначенного непосредственно для этой платформы. Данное решение потенциально способно вдохнуть новую жизнь в устройство от Valve, значительно расширив его возможности в плане запуска современных игр с высокими графическими настройками. Хотя точные сроки релиза пока не объявлены, само наличие официального приложения обещает существенный скачок в качестве игрового процесса и доступности новых проектов.

Популярность Steam Deck, несмотря на отсутствие официальных данных о продажах от Valve, очевидна – даже несмотря на то, что на рынке появилось немало конкурирующих портативных ПК от различных производителей. Большинство из них, включая ROG Ally и MSI Claw, работают на базе Windows, что автоматически обеспечивает им совместимость с более широким спектром программ и игр. В этом контексте появление нативного приложения GeForce Now для Steam Deck выглядит как стратегический шаг Nvidia, направленный на решение проблемы ограниченного выбора игр, характерной для Linux-подобной SteamOS.

На данный момент пользователи Steam Deck могут получить доступ к GeForce Now лишь через браузер, используя неофициальный метод установки и настройки Chrome в игровом режиме. Этот обходной путь, хоть и рабочий, далек от идеала из-за возможных ошибок и неоптимального качества стриминга. Выпуск полноценного нативного приложения должен радикально упростить процесс запуска игр через облачный сервис, сделав его более удобным и стабильным для игроков.





Принципиальное отличие Steam Deck заключается в ее операционной системе – SteamOS, базирующейся на Linux. Это означает, что основной источник игрового контента для владельцев консоли – это магазин Steam. И хотя Steam, безусловно, является лидирующей и любимой многими платформой дистрибуции игр, он не единственный. Преимущество GeForce Now заключается в поддержке не только библиотеки Steam, но и каталогов Epic Games Store и Ubisoft Connect. Таким образом, пользователи, уже имеющие игры на этих платформах, получат возможность запускать их на своем Steam Deck без необходимости повторной покупки.

Технология облачного гейминга подразумевает определенную задержку ввода и сжатие видеопотока, что, естественно, уступает по качеству локальному рендерингу на мощной видеокарте. Именно в этом аспекте GeForce Now может стать настоящим спасением для Steam Deck. Несмотря на неплохую встроенную графику от AMD, возможности консоли ограничены, и для комфортной игры в современные требовательные проекты часто приходится идти на компромиссы в настройках качества. GeForce Now, напротив, обрабатывает игры на мощных серверах с видеокартами RTX, транслируя на устройство пользователя уже готовый видеопоток. В результате, владельцы Steam Deck смогут наслаждаться играми с максимальными графическими настройками, пусть и с небольшой задержкой, которая, вероятно, покажется приемлемой платой за доступ к играм, которые иначе были бы недоступны на их устройстве.

Nvidia пока не сообщает точную дату выхода приложения, ограничиваясь обещанием "скорого релиза". После установки нативного приложения пользователи Steam Deck получат полный набор функций, доступных подписчикам GeForce Now на других платформах, включая возможность стриминга в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Однако стоит помнить, что для доступа к этим и другим премиальным возможностям потребуется платная подписка на сервис. Бесплатная версия GeForce Now подразумевает очереди ожидания для доступа к виртуальной машине и ограничения по качеству изображения. Платные тарифы, предлагающие 4K-разрешение, поддержку DLSS 3 и другие улучшения, могут обойтись до 20 долларов в месяц. Кроме того, необходимо владеть играми на подключенных платформах, что делает использование GeForce Now для улучшения графики на Steam Deck дополнительной статьей расходов.