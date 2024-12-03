Ключевым фактором, приведшим к отставке Гелсингера, стали колоссальные убытки производственного подразделения Intel Foundry, которые в 2023 году составили 7 миллиардов долларов, а за первые месяцы 2024 года превысили 11 миллиардов.

Пэт Гелсингер, не проработав и четырех лет на посту генерального директора Intel, внезапно покинул компанию, оставив после себя массу вопросов и неопределенность относительно будущего одного из крупнейших производителей полупроводников в мире. Его уход, официально озвученный как «выход на пенсию», больше напоминает вынужденную отставку, вызванную, по всей видимости, глубокими разногласиями с советом директоров по поводу стратегического развития компании. Срочность принятого решения, отсутствие четкого плана преемственности и мгновенное исключение Гелсингера из состава совета директоров – все это свидетельствовало о серьезном кризисе в руководстве Intel.

Технологические эксперты считают, что срочная отставка генерального директора Intel связана с внутренними разногласиями. По словам аналитика Патрика Мурхеда, причиной могло стать несогласие совета директоров с планами Гелсингера разделить подразделения Intel Foundry и разработки чипов. При этом скорость принятия решения вызывает удивление: совет директоров оперативно вывел Гелсингера из управления, исключив его даже из числа советников.

Гелсингер вернулся в компанию в 2021 году, когда Intel теряла свои позиции на фоне успехов конкурентов, таких как AMD. Тогда его назначение воспринималось как шанс на возрождение величия Intel: многие верили, что инженерный опыт нового руководителя поможет компании справиться с технологическими вызовами. За десятилетия работы в Intel он прошел путь от проектирования процессора 80486 до первого технического директора, что делало его выбор символическим.

Однако время показало, что проблемы корпорации лежат намного глубже. Intel отставала в технологическом плане: ее ключевые разработки — 7-нм и 10-нм технологические процессы — испытывали серьезные задержки. В то же время AMD и Apple уже внедряли более продвинутые решения, выпущенные на мощностях TSMC. Сложившаяся ситуация создала у общественности впечатление, что Intel теряет лидерство в отрасли.

На новом посту Гелсингер попытался не только сократить технологическое отставание, но и изменить стратегию компании. Одним из его крупнейших проектов стал запуск Intel Foundry Services — подразделения для контрактного производства микросхем. На фоне глобального дефицита полупроводников он увидел возможность конкурировать с TSMC и Samsung, начав строительство новых заводов в США и других странах. Однако реализация этих амбициозных планов требовала времени и значительных ресурсов.

Существующие проблемы с продукцией только усилили давление. Например, серверные процессоры Sapphire Rapids должны были выйти еще в 2021 году, но из-за производственных сложностей их выпуск перенесли на 2023 год. Однако после старта продаж выяснилось, что серверный продукт оказался проблемным: часть чипов имела дефекты, что вызвало временную приостановку поставок. Эти задержки нанесли удар не только по репутации Intel, но и по ее клиентам, включая Национальную лабораторию Аргонна, где суперкомпьютер Aurora на базе чипов Intel так и не смог обогнать конкурентов.

Кульминацией проблем стало финансовое состояние компании. В 2024 году Intel отделила подразделение Foundry в якобы самостоятельную компанию, что вскрыло масштабные убытки: в 2023 году они составили $7 млрд, а к концу следующего года превысили $11 млрд. Эти данные привели к падению акций почти на 50%, а также вызвали волну судебных исков от инвесторов. Чтобы сократить расходы, Гелсингер инициировал массовое сокращение персонала, уменьшив штат компании на 15%, заморозил проекты новых заводов в Германии и Польше и прекратил выплату дивидендов.

Несмотря на все усилия, доверие к Intel было подорвано. Ее ключевые подразделения стали все чаще использовать производственные мощности TSMC, что противоречило амбициям Гелсингера по созданию независимой фабрики для выпуска передовых технологий. Всплывшие проблемы только отдаляли реализацию его планов, а сроки выхода новых продуктов, таких как 18A, переносились на 2026 год.

В настоящее время перед Intel стоит сложная задача — найти нового лидера и определить дальнейшую стратегию. Вариант полного отказа от Foundry и переход к модели сотрудничества с TSMC кажется логичным, но вызывает много вопросов. Государственные субсидии, полученные компанией в рамках закона CHIPS Act, накладывают ограничения: Intel должна сохранить контроль над Foundry, а также продолжать быть ее ключевым клиентом. Эти условия затрудняют как продажу, так и полное выделение подразделения.

Сложившаяся ситуация показывает, что даже после ухода Гелсингера его планы ещё долгое время будут продолжат влиять на будущее компании. Новый руководитель столкнется с непростым выбором: сохранить амбициозный курс или отказаться от него ради краткосрочной стабилизации бизнеса.