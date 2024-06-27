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Fantoci
NASA и NOAA запустили последний усовершенствованный метеорологический спутник GOES-R
GOES-R будет осуществлять мониторинг за перемещением воздушных масс на Земле, а также за солнечной активностью.

Во вторник вечером состоялся запуск четвертого метеорологического спутника, который является последним из серии GOES. Запуск на орбиту был осуществлен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy. Новый метеорологический спутник GOES-U будет собирать обширные данные о погоде и состоянии окружающей среды в Западном полушарии Земли по поручению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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Перспективный проект GOES (Геостационарные оперативные спутники наблюдения за окружающей средой) был разработан специалистами НАСА в партнерстве с NOAA в 1975 году. Первым официальным метеорологическим спутником был GOES-1. Используя радиометр сканирования видимого и инфракрасного диапазона (VISSR), GOES-1 передавал дневные и ночные изображения облачного покрова Земли, помогая специалистам NOAA отслеживать погодные явления. Данная информация использовалась для совершенствования моделей прогнозирования погоды. С тех пор было запущено более десятка дополнительных спутников GOES, относящихся к четвертому поколению. Последним поколением этих спутников является GOES-R, которое началось с запуска одноименного спутника GOES-R в 2016 году.

На сегодняшний день все четыре спутника GOES-R находятся в рабочем состоянии и продолжают работу на орбите Земли. Метеорологический аппарат GOES-U был запущен 25 июня в 17:36 по восточному времени (1:36 по московскому) со стартовой площадки 39A "Космического центра Кеннеди" НАСА. В 22:18 солнечные батареи космического аппарата были успешно развернуты, что позволит ему работать на собственной энергии, пока он находится на геостационарной орбите на высоте около 35 400 километрах над Землей. Достигнув запланированной орбиты, GOES-U будет переименован в GOES-19 в соответствии с системой именования спутников GOES, принятой NOAA.

Совместно группировка спутников GOES NOAA позволит собирать обширные данные о погоде на Земле, что повысит точность прогнозов метеорологов. Однако их задача не ограничивается только повышением точности прогнозов погоды для приложений в смартфонах. Проект GOES также осуществляет мониторинг аномальных погодных явлений и сбор долгосрочных атмосферных данных. Предоставляя ученым информацию о качестве воздуха, состоянии растительности, температуре поверхности моря, распространении лесных пожаров и признаках внезапных наводнений, GOES может изменить наш подход к подготовке к смертельно опасным погодным явлениям или управлению некоторыми аспектами нашего продовольственного снабжения. Кроме того, эти спутники помогают ученым прогнозировать и отслеживать космическую погоду вблизи Земли, которая может нарушать работу спутниковой и радиосвязи, например, во время геомагнитных штормов.

Несмотря на то, что спутники GOES-16, GOES-17 и GOES-18 уже передали множество важных изображений, GOES-U/GOES-19 будет оснащен новым инструментом - Компактным коронографом-1, который, по словам НАСА, "будет блокировать яркий свет Солнца, позволяя ученым наблюдать за относительно тусклой солнечной атмосферой". Этот инструмент будет использоваться в основном для обнаружения выбросов корональной массы. Ожидается, что последний спутник GOES выйдет на запланированную орбиту приблизительно через две недели.

#nasa #наса #земля #goes-u #метеорологический спутник #goes-r
Источник: nasa.gov
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