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Fantoci
Sony добилась успеха с PlayStation 5, несмотря на пандемию и дефицит компонентов
Продажи PS5 могут даже превзойти показатели PlayStation 4 к концу жизненного цикла.

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Последние версии консолей Xbox и PlayStation поступили в продажу в самый разгар пандемии, когда цепочки поставок были нарушены, и найти игровую приставку на складе было практически невозможно. Несмотря на неудачный старт продаж, Sony сейчас более чем довольна объемами продаж PlayStation 5. На этой неделе японская компания объявила о достижении важного рубежа - реализовано более 50 миллионов консолей. Sony ожидает, что эта динамика сохранится и в 2024 году.

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PlayStation 5 достигла 50 миллионов единиц - 9 декабря, через 161 неделю после ее выпуска в конце 2020 года. PlayStation 4, которая имела самый ошеломляющий успех для Sony, достигла 50 миллионов единиц за 160 недель. Это впечатляет, если учесть, как мало консолей было доступно в розницу в течение первых двух лет ее существования на рынке.

Ранее в этом году Sony заявляла, что хочет продать 25 миллионов консолей в текущем финансовом году, который заканчивается в марте 2024 года. В последние месяцы компания несколько занизила этот показатель, заявив, что достичь цели будет нелегко. Тем не менее, топ-менеджеры Sony были настроены оптимистично. «Мы по-прежнему очень усердно работаем, и я думаю, что у нас будет рекордный год, независимо от того, где мы окажемся», — сказал агентству Reuters старший вице-президент Sony Эрик Лемпель.

Sony заявила, что прошедшая "Черная пятница" была лучшей для PlayStation 5, которая, наконец, стала доступна без каких-либо ограничений в большинстве розничных магазинов. Учитывая, что японцы объявили о прекращении дефицита компонентов только в начале 2023 года. Sony также выпустила тонкие версии своей цифровой и дисковой версии. Этой осенью было выпущено несколько консолей, что дало повод приверженцам "тонких" консолей приобрести их как раз к выходу новой игры про Человека-паука.

Однако игра "Человек-паук" – далеко не единственная фишка PlayStation. Эксклюзивные франшизы, такие как The Last of Us, God of War и Horizon, продолжают притягивать новых игроков. В то же время, у Microsoft наблюдается относительная нехватка эксклюзивных игр. На Xbox были выпущены первые хиты Halo и Gears of War, но новые игры этой серии не привлекли большого внимания. Даже широко разрекламированные эксклюзивы, такие как Starfield и Redfall, не смогли добиться большой популярности. Microsoft не публиковала данные о продажах Xbox в течение нескольких лет, но анализ Financial Times утверждает, что PS5 превзошла Xbox Series S/X более чем в три раза.

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Даже если завтра Xbox начнет продаваться лучше PS5, Sony уже одержала победу в этом поколении консолей. Sony заявила, что вполне возможно, что PS5 в конечном итоге сможет превзойти по продажам PS4, которая за время своего существования была продана в 117 миллионов единиц. Microsoft пытается изменить текущую ситуацию, приобретая такие игровые студии, как Bethesda и Activision Blizzard, чтобы обеспечить себе эксклюзивы в будущем. Так что, возможно, PlayStation 6 не удастся одержать легкую победу, как это случилось с этой консолью.

#sony #playstation 5 #playstation 4 #ps5
Источник: reuters.com
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