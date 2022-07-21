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Дмитрий Олегович Рогозин начал свою карьеру в начале девяностых в Российско-Американском университете (РАУ) на руководящей должности. На самом деле РАУ не имело ни какого отношения к учебным заведениям, а так же весьма отдаленное отношение к Соединенным Штатам. Университет оказывал консалтинговые услуги иностранцам, желающим зайти на российский рынок. Далее Рогозин создает общественно-националистическое движение - "Конгресс русских общин".

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C 1997 по 2007 год являлся депутатом государственной думы. С 2000 по 2003 год занимал должность председателя комитета думы по международным делам. В качестве депутата Государственной Думы отличался эпатажными выступлениями, в чем мог посоперничать с главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Как то пародировал на выступлении президента Грузии, или объявлял политическую голодовку, за время которой поправился на десять килограммов. В начале двухтысячных Дмитрий Олегович основал две националистических партии - "Великая Россия", так и не получившая впоследствии официальной регистрации, а вторая - партия "Родина". В 2005-м году на выборах в Государственную Думу, партия выпустила уникальный предвыборный ролик - в котором Дмитрий Рогозин с товарищами, просит в вежливой форме убрать за собой мусор представителей национальных меньшинств. И именно за этот ролик партию с выборов сняли, не оценив его художественные достоинства.





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С 2008 по 2011 год Рогозин был представителем России при НАТО и однажды привел в штаб квартиру НАТО казачий хор с боевыми шашками. По завершении исполнения казаками народных песен, спецпредставителя генерального секретаря НАТО Роберта Сименса облачили в бурку и папаху, и исхлестали при этом нагайками по старинной казачьей традиции. В 2011 году, Владимир Путин сделал Рогозина своим заместителем, то есть заместителем председателя правительства. А это очень высокий пост, что говорит о высокой степени доверия нашего президента к Дмитрию Олеговичу. Заместителем председателя правительства он пробыл до 2018 года и к этому времени уже курировал оборонно-промышленный комплекс РФ. И вот уже в 2018 году Рогозину предложили возглавить "Роскосмос".

Примечательно, что Дмитрий Рогозин не имеет профильного образования, имеющего отношение к космосу и космической технике. Но зато безусловно является талантливым менеджером, что куда более важно при управлении такими масштабными государственными концернами. Однако у Рогозина все же имеется степень доктора технических наук, хоть и не в профильной теме. К заслугам главы "Роскосмоса" можно причислить строительство космодрома "Восточный", на данный момент космодром подходит к финальной стадии своего благоустройства. Несколько раз возрастали суммы строительства "Восточного", но это вполне оправданно при возведении таких сложных в техническом плане объектов. Зато при Рогозине состоялось более 80-ти успешных пусков ракет подряд, такого никогда еще не было и является рекордом, а это дорогого стоит. Скучные ракеты предлагалось расписывать хохломой, но к сожалению это не вызвало воодушевления у производителей космической техники, видимо сильно удорожало производство.

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Было завершено строительство российского сегмента в многострадальной МКС. Так же в заслугу уже бывшего руководителя Роскосмоса, можно поставить и продвижение новейшей ракеты "Ангара", с постепенным отказом от морально устаревшего "Протона". "Протон" хоть и хорошая ракета, но выпускается аж с 1965 года, ему на смену и должна прийти "Ангара", а запускать ее должны как раз с новехонького космодрома "Восточный". По началу стоимость "Ангары" составила сумму около 7-ми миллиардов рублей, за одну единицу, что более чем в три раза больше устаревшего "Протона". Объясняется это пока что штучным производством нового носителя, изготовлением его на нескольких заводах и сложностью логистики. Но в дальнейшем, при серийном производстве, себестоимость должна стать ниже на 20% по сравнению с "Протоном-М".

Много сделал Рогозин и для оборонного комплекса страны. При нем начались успешные летные испытания новой ракетной системы "Сармат" РС-28. "Сармат" РС-28 призван заменить в РВСН советские ракеты Р-36М2 «Воевода». "Сармат" выгодно отличается от старых ракет непредсказуемостью траектории боеголовок в разделяемой боевой части.

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Дмитрий Олегович составил план освоения Луны российскими экспедициями. В 2029 году должны произойти исследования Луны с использованием достижений современной науки и техники. На 2030 год запланирована высадка российской экспедиции на естественный спутник Земли и строительство там автономной лунной базы. Строительство лунного космодрома, для регулярных челночных рейсов. Пока такие планы выглядят очень туманно, и для некоторых даже смешно, однако над их реализацией нужно задумываться уже сейчас. В недалеком будущем наступит настоящий ажиотаж за каждый клочок свободной лунной поверхности. И кто первый застолбит за собой территорию, подобно пионерам на Диком Западе, тот и будет ей безраздельно владеть.

На 2022 год планировалась уже вполне осязаемая миссия на Марс под названием ExoMars-2022, с высадкой на поверхность планеты марсохода, но она была коварно отклонена нашими европейскими партнерами из за санкций. Рогозин посоветовал американцам отправлять свои грузы на орбиту на батуте, когда те отказались от дешевых российских ракет-носителей.

По существу твиттерная война с Илоном Маском была им успешно выиграна, так как та же ракета "Falcon 9" оказалась не такой уж и дешевой, и до надежности ей еще очень далеко - о чем свидетельствует ее взрыв на мысе Канаверал в 2016 году, вместе со спутником на борту. Отправлять на таком "батуте" живых людей в космос, сравнимо с путешествием на бочке с порохом. А уж как рванул "Super Heavy Booster 7" буквально на днях и словами не описать, ущерба на многие миллиарды долларов.





Зато Россия первая в мире послала на МКС настоящий кибернетический организм, под названием робот "Федор", произошло это только благодаря Роскосмосу и лично Дмитрию Рогозину. Киборг успешно выполнил в космосе возложенные на него задачи и вернулся обратно на Землю, кстати имя ему дали в честь внука Дмитрия Олеговича. "Федор" так же может быть использован в военных целях, для защиты рубежей нашей родины, в свое время была продемонстрирована точная стрельба андроида по-македонски с двух рук-манипуляторов.

В 2019 году гендиректором было анонсировано строительство нового офиса "Роскосмоса", здание должно было напоминать по форме ракету-носитель "Энергия", эта та самая, которая "Буран" выводила на орбиту. Здание планировали построить в Филях, на улице Мясищева. Помимо офиса, в высотке хотели разместить и новый центр управления полетами, сохранив при этом старый ЦУП в Королеве. Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в госкорпорацию "Роскосмос", даже подготовил для нового офиса (и других зданий) специальную серию лифтов с голосом Гагарина.

Гагарин сообщает о начале движения лифта, а во время перемещения играет умиротворяющая космическая музыка. Пока строительство находится в зачаточном состоянии, но хотелось бы увидеть Рогозина и в роли архитектурного гения. Мало кто знает, но Дмитрий Рогозин является еще и талантливым поэтом, на сайте "Роскосмоса" в специальном разделе выкладывалось его творчество. К сожалению на данный момент эта страница удалена, видимо готовится печатное издание. Вот примеры произведений стихотвоца:

«Над Россией», слова Дмитрия Рогозина

Пролетаю над Россией, Крымом и Кавказом.

Сколько веры нужно, силы нам в многообразье!

Чтоб сберечь подарок предков, стоит потрудиться,

И в ночи, хмельной и терпкой, нам Россия снится.

Припев:

А за северным сияньем — полюса,

И торосов долгих споров голоса.

На небесном склоне звезды моросят,

И скрипят планеты нашей тормоза.





«Рвем небо мы в клочья», слова Дмитрия Рогозина

Я мог бы загульною жизнею сочной

По миру без толку подолгу шататься

Но сердце меня зовет на Восточный

Решил на Восточном работать остаться





Жилые дома, как грибы, в Циолковском

Бетоном в тайгу врастают так прочно.

Не знаем здесь пробок глухих, московских,

Не знаем сует торопливо-порочных.





А на Восточном, а на Восточном

Расчетное время ловко и точно

Теплым рупором ревущем

Мотором пламенным могучем

Рвем небо мы в клочья,

Рвем небо мы в клочья!

В расчетное время рвем небо мы в клочья!





Когда боевому расчету придется

Ракету, как флаг, водрузить над стартом,

Амур и земля сожмется, забьется

Тревогой, надеждой, огнем и азартом.

Бедовое племя страны инженеров

Судьбу привели от теории к практике

Родные сыны Гагарина эры

мостим космодромом дорогу в галактику





И вот теперь, такой талантливый во всех отношениях человек, покидает пост главы "Роскосмоса". Скорее всего он пойдет на повышение, по словам политологов и экспертов Рогозин может занять должность замглавы руководителя Администрации президента. Либо даже, может быть назначен куратором освобожденных регионов Украины, где будет их приводить в соответствие к российским стандартам.