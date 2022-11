Опальный премьер-министр уже запланировал публикацию своих мемуаров и публичные выступления по всему миру при поддержке Голливуда

Издание The Observer вышло с довольно интересной статьёй о том, какие именно причины побудили Бориса Джонсона отказаться от «непримиримой борьбы» за пост премьер-министра Великобритании с Риши Сунаком.

реклама

Если бы Борис Джонсон решился на конкуренцию со ставленником финансовых элит Туманного Альбиона, и в итоге проиграл ему, то общий интерес аудитории к, так сказать, медиаперсоне Бориса Джонсона снизился бы драматически, и, как следствие этого, Борис Джонсон потерял бы будущий доход в размере 10 млн фунтов, что эквивалентно примерно 700 млн рублей.

Эти деньги складывались бы из его будущих выступлений, а также продажи мемуаров.

Издание говорит, что ещё с середины лета опальный премьер-министр вёл многочисленные переговоры с голливудскими агентствами поиска талантов, в частности, с агентством «Эндевер», на тему своих публичных оплачиваемых выступлений перед различной аудиторией.

Конечно же, официальные представители Бориса Джонсона отказываются от комментариев на тему финансов, но всё довольно очевидно - пока что Борис Джонсон имеет хоть какую-то популярность, он стремится её монетизировать, и дополнительный негативный фон ему вовсе не нужен.

It's not personal. It's just business.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде