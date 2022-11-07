Издание The Observer вышло с довольно интересной статьёй о том, какие именно причины побудили Бориса Джонсона отказаться от «непримиримой борьбы» за пост премьер-министра Великобритании с Риши Сунаком.
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Если бы Борис Джонсон решился на конкуренцию со ставленником финансовых элит Туманного Альбиона, и в итоге проиграл ему, то общий интерес аудитории к, так сказать, медиаперсоне Бориса Джонсона снизился бы драматически, и, как следствие этого, Борис Джонсон потерял бы будущий доход в размере 10 млн фунтов, что эквивалентно примерно 700 млн рублей.
Эти деньги складывались бы из его будущих выступлений, а также продажи мемуаров.
Издание говорит, что ещё с середины лета опальный премьер-министр вёл многочисленные переговоры с голливудскими агентствами поиска талантов, в частности, с агентством «Эндевер», на тему своих публичных оплачиваемых выступлений перед различной аудиторией.
Конечно же, официальные представители Бориса Джонсона отказываются от комментариев на тему финансов, но всё довольно очевидно - пока что Борис Джонсон имеет хоть какую-то популярность, он стремится её монетизировать, и дополнительный негативный фон ему вовсе не нужен.
It's not personal. It's just business.