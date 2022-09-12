Ответственные за допуск китайский комплектующих к главному истребителю США находят внутри Lockheed Martin

Топовый истребитель американских военно-воздушных сил модели F-35 снова и опять фигурирует в сводках новостных лент.

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Сегодня поводом для нареканий стала деталь двигателя данного истребителя, из-за которой военное ведомство США вовсе поручило прекратить сборку подобных самолётов.

Уже и не перечислить в скольких неприятностях и скандалах побывал этот борт, но сейчас, вполне вероятно, обнаружена причина, по которой производство истребителей F-35 может быть прекращено на существенное время, а политический эффект скандала превысит все возможные рамки.

Итак, самый дорогой мировой реактивный самолёт-истребитель приводится двигателем, внутри которого установлена деталь, произведённая в Китае. Шок и трепет, всеобщее непонимание – типичная реакция на обнаруженную проблему.

Как сообщает издание «Политико», речь конкретно идёт о том, что внутри системы питания двигателя (внутри топливного насоса), находится магнит, сплав которого был изготовлен в Китае!

Контролирующие военные производства ведомство заявляет, что подобный сплав теперь не соответствует «повышенным требованиям автономности к военным закупкам для нужд Америки» и не может быть использован в истребителях F-35.

Сначала военные, ответственные за ситуацию, попытались найти объяснение сложившимся обстоятельствам. Они утверждали, что говорить про вред от металлического сплава всему истребителю, просто нелепо. Тем более, что топливный насос работает исправно и он не способен никоим образом повлиять на деятельность вооруженных сил США, но очень многие такой оптимизм не разделили.

Все копья полетели в сторону корпорация Lockheed Martin, которая грубо нарушила американский закон и допустила зависимость «главного самолёта ВВС» от деталей, произведённых в Китае, что страшно не столько технически, сколько политически.

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