За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Помните взлом PlayStation Network в 2011 году? Какой шум и общественный резонанс получило событие? Пол года на сайтах обсуждали утечку? Событие расписано и задокументировано в мельчайших подробностях. Сегодня можно восстановить хронологию события с великой точностью. Два интересных момента. У столь широкого общественного резонанса был один выгодополучатель. Только одна компания была заинтересована в подробном освещении события. Тут некоторые могут сказать - это все конспирология. Бездоказательная база. Но есть другое интересное событие. Взлом серверов Yahoo! Событие, по своим масштабам в сотню раз крупнее. Против 77 млн данных аккаунтов Sony было затронуто 3 млрд записей. А теперь перейдем к цитатам, дабы не искажать произошедшее:

реклама

Взлом и отключение PlayStation Network (PSN) — успешный несанкционированный доступ, осуществленный в промежуток времени с 17 апреля по 19 апреля 2011 года, к данным Интернет-сервисов PlayStation Network и Qriocity, позволивший злоумышленникам завладеть персональными данными пользователей (на тот момент в сети было зарегистрировано 77 миллионов учётных записей)

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И у всех в голове из новостных заголовков "Украли 77 млн аккаунтов". Следующая цитата:

Многие авторитетные издания охарактеризовали взлом PSN как один из крупнейших взломов за всё время существования интернета, а некоторые, в частности, Develop и SkyNews, назвали этот инцидент самой крупной утечкой конфиденциальных данных за всю историю цифровой эпохи. Многие ресурсы, включая The Daily Telegraph и Canadian Broadcasting Corporation, включили данное событие в список пяти крупнейших информационных атак за всю историю

реклама

Стоит сделать маленькое уточнение. Все заголовки были сделаны крупнейшими новостными сайтами, которые не имели доступа к расследованию обстоятельств происходящего. Они не имели ни какой достоверной информации о случившимся. Ни представители Sony, ни правоохранительные органы, ни страховщики не озвучивали данное событие и уж тем более не давали каких либо сведений об украденных данных.

Итоги расследования показали, что взлом был осуществлен, но утечки персональных данных не было.

В конце января 2013 года английским судом Sony была признана виновной в предоставлении недостаточной защиты персональных данных пользователей, штраф, который был наложен на Sony, составляет 250 000 английских фунтов. Компания же себя виновной не признаёт и судебное решение планирует обжаловать, так как с одной стороны никто не отрицает, что компания подверглась массированной и нацеленной атаке, но с другой стороны нет никаких признаков того, что персональные данные пользователей на самом деле попали в руки злоумышленников

А что же было еще при том злополучном инциденте, который освещали все мировые СМИ? И снова приведу цитату, дабы не вырывать слов из контекста

реклама Представитель бельгийского ретейлера Gameswap сообщает, что заметен явный рост замены консолей PlayStation 3 на Xbox 360, но во всех этих случаях человек, производящий обмен своей консоли, является поклонником игр серии «Call of Duty». «Обычно в конце месяца люди приносят свои консоли и хотят получить взамен деньги, чтобы платить по счетам, — говорит он, — но в этот раз люди приносят все свои игры и хотят поменять свою консоль на Xbox 360. И каждый раз это поклонник либо Call of Duty: Modern Warfare 2, либо Call of Duty: Black Ops»

На самом пике консольных войн между Xbox и PlayStation... Подчеркну - именно 2011-2012 года стали высшей точкой консольного противостояния и зарождением самого понятия "Консольные войны". Одно маленькое событие было растиражированно во всех средствах массовой информации. Без объективных и подтвержденных фактов. Буквально год спустя, был совершен самый масштабный взлом в истории, который ни гипотетически, а реально, затронул в сотню раз больше людей. Взлом не заинтересовал ни одно правительство, о нем не строчили в каждой газете и блоге с мельчайшими подробностями. Возможно, это мой СПГС и Microsoft тут не причем. Просто совпадение. Самый широко обсуждаемый взлом в истории. Громче самых проблемных сливов

Дело Бобби Котика

В июне 2021 года в прессе с регулярной периодичностью всплывают грязные подробности непристойного поведения в недрах компании Activision Blizzard. Пресса смаковала подробности и регулярно об этом говорила. Выступление активистов и создание профсоюзов постоянно отмечались на всех крупных медийных сайтах. Активисты то тут, то там выступали и порицали действия руководства компании. Негативный фон повлиял на котировки акций и размер сметанки Бобби Котика. Снова есть одно очень крупное совпадение. Неимоверно крупное.

реклама

Любые переговоры о крупных сделках включают в себя анализ хозяйственной деятельности. Переговоры с заинтересованными лицами. Обсуждение вариантов развития. Сотни договоров и консультаций юристов. Покупка имеет долгий предварительный период. Оценочно 6-9 месяцев. А знаете, когда закончились публикации о домогательствах в компании Activision Blizzard? Через день после официального объявления о покупке компании Microsoft. Начались за месяц до начала и закончились на следующий день после объявления. В прессе иногда мелькают какие-то новости о скандалах и увольнениях в связи с непристойным поведением, но это мелкие заметки в твиттере и чатах. Слишком жирное совпадение с точностью до пары недель. Настолько раздутого и малозначащего события не видел с 2011 года. Снова мое СПГС. Пририсовываю события, которых на самом деле нет. Самое освещаемое дело о домогательствах, Харви сидит в сторонке

Nvidia покупает Arm

Крупнейшая сделка в полупроводниковой отрасли. Вы же помните ее? А то, как она освещалась? Комментарии Вице президентов и обычных клерков? Прокламации и выступления адвокатов с графиками в Paint ? И мы говорим о сайте, непосредственно связанном с данной сделкой. Новости о таком происшествии расходятся как горячие пирожки. И нет.... Такие подробности висят за семью замками. Ни кто лишнего слова не скажет, пока не будут подписаны все необходимые документы. А что мы видим по сделке Microsoft - Activision Blizzard ? Мельчайшие подробности вплоть до того, кто когда в туалет ходил и чем подтирался. Особенность - комментарии в 99% освещают исключительно сторону Microsoft. Японская компания выдает минимум информации.

Манипуляция общественным мнением

А вы знали, что в декабре 2022 года были взломаны сервера Microsoft Azure и в сеть слили данные всех сотрудников Activision Blizzard? Нет. Эта новость мало где освещалась. Другой пример "Activision аргументируют необходимость одобрения сделки с Microsoft популярностью сериала The Last of Us". Твит разошёлся по всем пабликам и профильным сайтам. Вопрос - какая из новостей "заказная", а какую решили убрать из инфо пространства осознанно? Четыре взлом Microsoft Azure только в 2022 году и выплывшие в паблик. Сколько таких взломов осталось в узких коридорах? Но не об этом речь. Microsoft любит манипулировать. Крупнейшая сделка не обходится без влияния на общественное мнение. Ранее можно было сказать - это все народ, ему интересно и он следит за новостями. Сегодня в двух крупнейших новостных газетах (Financial Times и Daily Mail) Великобритании вышла реклама по покупке Activision Blizzard

На сайте Xbox появился отдельный раздел с разъяснениями, как Microsoft хочет дать доступ к игре 150 млн человек. Небольшое уточнение. Там ни слова не сказано про "Дать доступ 150 млн НОВЫМ пользователям". Просто "150 млн пользователей". Несущественная разница? Число пользователей PSN 130 млн человек. Число пользователей Xbox Live 120 млн человек. Суммарно 250 млн человек без учета персональных компьютеров. Но и это еще не все. На Nintendo Switch стрелялка не способна работать в качестве и контенте не отличном от старших консолей. Новая консоль (если она вообще будет) еще не имеет таких громадных продаж. Откуда взялись 150 млн человек? Непонятно.

Самая широко обсуждаемая сделка о поглощение

А вам не пофиг?

Самый главный вопрос всего повествования. Как сильно вы переживаете за это сделку? Вы еще не устали от нее? От бесконечного мельтешения и упоминания в лентах? Вы думаете о том, что будет с Call of Duty? Судя по мракобесию, компания Microsoft считает, что вам интересны все перипетии. Она старается как можно подробнее и чаще освещать происходящее. Выделила отдельный раздел на своем сайте с пояснениями и роликами. Все сильнее и сильнее вовлекает общественность в обсуждение вопроса. Но, судя по всему, это не Бобби Котик и миллионы обиженных сотрудников. Повторить финт с недовольными не получается. Положение дел устраивает подавляющее число геймеров и активистов. Всем с высокой колокольни.

Правда жизни

Фанаты изливаются потешными идеями и высказываниями из разряда "Джим Райан, соглашайся на отличный 10 летний контракт, а то может случиться так, что останешься без Call of Duty". Правда такова, что до 60% всей выручки от франшизы идет с одной единственной платформы. В то время как для PlayStation - это менее 15% поступлений. Вспомним ситуацию с Cyberpunk 2077. Sony может выкинуть игру из своего магазина. Она потеряет много денег. Она потеряет ОЧЕНЬ много денег, но она выживет и сможет дальше существовать. Для Call of Duty это будет смертный приговор. Джим Райан знает это и рассчитывает все риски.

Джим Райан наложил вето

Он не торгуется. Он имеет Джокер в рукаве. При любом исходе, Microsoft вынуждена иметь дело с Sony. Уход 10-20-30% игроков с одной платформы на другую не изменит ситуации. Сделка в 67 млрд $ по оптимистичному сценарию окупится за 30 лет (прибыль Activision Blizzard за 2020 год около 1.7 млрд$ выручка 8 млрд $). "Дополнительный эффект от новых пользователей" сократит срок примерно до 15 лет. Если отнять всего 20% от выручки (около 1,6 млрд$) окупаемость превысит 50 лет при самом оптимистичном сценарии. При пессимистичном раскладе денег на разработку новых частей CoD и их рекламу не хватит. Игра загнется, как и все крупные проекты Microsoft.

Пока Microsoft извивается как уж на сковородке, будоража общественность, глава Sony сказал одно короткое слово НЕТ