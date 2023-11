Разрабатывающая протокол Near организация запустила два новых продукта, призванных предоставить разработчикам web3 более эффективные инструменты для разработки блокчейнов

Near Foundation, ведущая организация, занимающаяся разработкой протокола Near, внедрила два инновационных продукта, предназначенных для оптимизации инструментов web3-разработчиков, активно участвующих в создании блокчейнов.

Фонд Near Foundation анонсировал стратегическое партнерство с Polygon Labs с целью создания zkWASM – средства проверки с нулевым разглашением для блокчейнов WebAssembly. Основная цель сотрудничества – обеспечить доступность zkWASM для пользователей Polygon Chain Development Kit, разработчиков программного обеспечения, строящих сети, совместимые с Ethereum. Этот шаг утверждает роль Near Foundation как ключевого участника в развитии Polygon CDK и повышает совместимость между Near, Ethereum и широкой экосистемой web3.

В заявлении компании подчеркивается: "Сотрудничество в создании zkWASM объединяет инновационные исследования Polygon Labs с богатым опытом в области WASM Near Foundation, делая это решение ZK ведущим на рынке Web3".

Кроме того, Near Foundation представила Near Data Availability, предназначенный для обеспечения легкого доступа к данным разработчиков, снижая при этом издержки на публикацию. Илья Полосухин, соучредитель Near Foundation, подчеркнул: "L1 NEAR работает более трех лет без сбоев, обеспечивая проектам надежность при безопасном DA и оставаясь экономически эффективным. NEAR предоставляет уникальные решения для разработчиков, поддерживая их независимо от используемого стека технологий и включая модульный ландшафт блокчейна Ethereum".