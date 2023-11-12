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Near Foundation, ведущая организация, занимающаяся разработкой протокола Near, внедрила два инновационных продукта, предназначенных для оптимизации инструментов web3-разработчиков, активно участвующих в создании блокчейнов.
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Фонд Near Foundation анонсировал стратегическое партнерство с Polygon Labs с целью создания zkWASM – средства проверки с нулевым разглашением для блокчейнов WebAssembly. Основная цель сотрудничества – обеспечить доступность zkWASM для пользователей Polygon Chain Development Kit, разработчиков программного обеспечения, строящих сети, совместимые с Ethereum. Этот шаг утверждает роль Near Foundation как ключевого участника в развитии Polygon CDK и повышает совместимость между Near, Ethereum и широкой экосистемой web3.
В заявлении компании подчеркивается: "Сотрудничество в создании zkWASM объединяет инновационные исследования Polygon Labs с богатым опытом в области WASM Near Foundation, делая это решение ZK ведущим на рынке Web3".
Кроме того, Near Foundation представила Near Data Availability, предназначенный для обеспечения легкого доступа к данным разработчиков, снижая при этом издержки на публикацию. Илья Полосухин, соучредитель Near Foundation, подчеркнул: "L1 NEAR работает более трех лет без сбоев, обеспечивая проектам надежность при безопасном DA и оставаясь экономически эффективным. NEAR предоставляет уникальные решения для разработчиков, поддерживая их независимо от используемого стека технологий и включая модульный ландшафт блокчейна Ethereum".