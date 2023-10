Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао и экс-директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид могли создать совместный бизнес в 2019 году

В 2019 году генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао и бывший руководитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид рассматривали идею создания совместного предприятия. Об этом свидетельствует книга Майкла Льюиса "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon", сообщает Cointelegraph.

реклама

Бэнкман-Фрид предложил концепцию фьючерсной биржи с минимальным риском и инструментами мониторинга активности трейдеров. Однако у Чжао были свои планы: Binance ориентировалась на розничных клиентов, в то время как FTX стремилась обслуживать институциональных инвесторов.

В результате внимательного анализа предложения Бэнкман-Фрида, Чжао принял решение о дальнейшем развитии собственной платформы. Это решение вызвало недоумение у Бэнкман-Фрида, который впоследствии запустил собственную биржу FTX.

В 2022 году FTX столкнулась с кризисом ликвидности, и Бэнкман-Фрид обратился к руководству Binance с предложением о покупке, однако Чжао вновь отказал, назвав его одним из величайших аферистов в истории.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Судебное разбирательство по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида началось 3 октября 2023 года, и Министерство юстиции США подтвердило, что основатель FTX не избежит ответственности.