Firewalk Studios пока еще не выпустила свою дебютную игру и Sony, видимо, заинтересовалась, как продвигается ее разработка.

Американское подразделение Sony - PlayStation Studios продолжает расти, приобретая молодую студию Firewalk Studios, которая пока еще не выпустила свою дебютную игру. По всей видимости, компания Sony заинтересована в том, как продвигается ее разработка.

Firewalk Studios была основана чуть больше пяти лет назад ветераном игровой индустрии Райаном Эллисом и бывшим финансовым директором Activision Тони Хсу. Ни о каких конкретных подробностях о дебютной игре на текущий момент неизвестно. Единственная, имеющаяся сейчас зацепка, это информация о том, что она должна стать "многопользовательским AAA-проектом для платформы PlayStation".

Райан Эллис, один из основателей Firewalk Studios, в прошлом работал в Bungie, занимая должность технического арт-директора Destiny и креативного директора Destiny 2. Он также работал над Halo Reach, Star Wars: The Force Unleashed и несколькими играми Oddworld. Второй из основателей Firewalk Studios, Тони Хсу, более 7 лет работал в финансовом отделе Activision.

Можно с уверенностью сказать, что Компания Sony серьёзно настроена в своем намерении, расширять собственный многопользовательский контент. Это стало понятно из ее прошлогоднего заявления о выпуске по меньшей мере 10 игр к 2026 году. Стоит отметить, что по части однопользовательских игр у компании также все в порядке. Наличие в игровой индустрии таких франшиз, как God of War, Horizon и Spider-Man говорит об определенных успехах компании и в этой области. Отдельного внимания заслуживает непрерывно растущая популярность серии The Last of Us. Одним словом, прибыль должна течь рекой, ну а что в действительности будет дальше покажет время.