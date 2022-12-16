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Subnautica, спустя 2 года, получила свое первое крупное обновление
Новый патч исправляет более 800 ошибок и недочетов, а также добавляет некоторые игровые функции.
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Subnautica, игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная инди-студией Unknown Worlds Entertainment, по прошествии весьма долгого промежутка времени, наконец-то, получила свое первое крупное обновление. В списке исправлений говорится об устранении сотен недочетов и ошибок, которые в том или ином виде, присутствовали в данной игре.

Subnautica представляет собой симулятор выживания в открытом мире. Действия игры разворачиваются на другой планете, где игроку предстоит исследовать ее подводный мир, управляя персонажем-одиночкой — единственным выжившим из экипажа космического корабля «Аврора», потерпевшего крушение на водной поверхности. Выбравшись из спасательной капсулы, главный герой видит перед собой разрушенный, не подлежащий восстановлению корабль, а также бескрайний океан, наполненный агрессивными инопланетными существами. Его основная цель — отремонтировать спасательную капсулу и подготовится к дальнейшему выживанию в столь недружелюбной среде. Игра отличается своей развитой системой крафта, проработанным глубоководным окружением и интересным сюжетом.

Новый патч, получивший название Living Large, привносит с собой множество улучшений. Согласно странице Subnautica в Steam, новое обновление исправляет более 800 обнаруженных в игре ошибок, а также приносит некоторые изменения в функцию сохранения и несколько новых базовых сюжетных эпизодов, которые до этого момента были доступны только в сиквеле Subnautica: Below Zero. Стоит отметить, что это первое крупное обновление игры за последние два года. Полная версия игры была выпущена на ПК в начале 2018 года и получила в основном положительные отзывы от критиков и игроков. Позднее, в том же году, она вышла на игровых приставках Xbox One и PS4. В мае 2021 года она была портирована на консоли PS5 и Xbox Series.

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Ввиду успеха первой части, тепло принятой игровым сообществом, в мае прошлого года был выпущен сиквел Subnautica: Below Zero, действия которого происходят через несколько лет после событий основного сюжета. Как и предыдущая часть, сиквел также сумел получить достаточно высокие оценки от известных изданий и фанатов серии.

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#subnautica #unknown world entertainment #subnautica: below zero
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