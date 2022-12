Новый патч исправляет более 800 ошибок и недочетов, а также добавляет некоторые игровые функции.

реклама

Subnautica, игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная инди-студией Unknown Worlds Entertainment, по прошествии весьма долгого промежутка времени, наконец-то, получила свое первое крупное обновление. В списке исправлений говорится об устранении сотен недочетов и ошибок, которые в том или ином виде, присутствовали в данной игре.

Subnautica представляет собой симулятор выживания в открытом мире. Действия игры разворачиваются на другой планете, где игроку предстоит исследовать ее подводный мир, управляя персонажем-одиночкой — единственным выжившим из экипажа космического корабля «Аврора», потерпевшего крушение на водной поверхности. Выбравшись из спасательной капсулы, главный герой видит перед собой разрушенный, не подлежащий восстановлению корабль, а также бескрайний океан, наполненный агрессивными инопланетными существами. Его основная цель — отремонтировать спасательную капсулу и подготовится к дальнейшему выживанию в столь недружелюбной среде. Игра отличается своей развитой системой крафта, проработанным глубоководным окружением и интересным сюжетом.

Новый патч, получивший название Living Large, привносит с собой множество улучшений. Согласно странице Subnautica в Steam, новое обновление исправляет более 800 обнаруженных в игре ошибок, а также приносит некоторые изменения в функцию сохранения и несколько новых базовых сюжетных эпизодов, которые до этого момента были доступны только в сиквеле Subnautica: Below Zero. Стоит отметить, что это первое крупное обновление игры за последние два года. Полная версия игры была выпущена на ПК в начале 2018 года и получила в основном положительные отзывы от критиков и игроков. Позднее, в том же году, она вышла на игровых приставках Xbox One и PS4. В мае 2021 года она была портирована на консоли PS5 и Xbox Series.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ввиду успеха первой части, тепло принятой игровым сообществом, в мае прошлого года был выпущен сиквел Subnautica: Below Zero, действия которого происходят через несколько лет после событий основного сюжета. Как и предыдущая часть, сиквел также сумел получить достаточно высокие оценки от известных изданий и фанатов серии.