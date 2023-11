Владельцы оригинальной игры смогут обновиться за 10 долларов.

Студия разработчиков Naughty Dog подтвердила выход ремастера тайтла The Last of Us Part II через время после утечки, произошедшей 18 ноября.

Сделать предзаказ можно будет уже с 5-го декабря. Лица, купившие игру на PS4, смогут обновить версию игры всего за 10 долларов. Приятным дополнением идёт возможность переноса собственных сохранений в обновленный тайтл.

В ремастере планируется целый ряд обновлений. Одним из главных считается значительное улучшение графики. Разрешение текстур увеличено, тени станут более качественными. Разработчики добавили быструю загрузку и поддержку контроллера DualSense.

Режим «Качество» позволит запустить игру в нативном разрешении 4К. Если поменять его на «производительность», то параметры изменятся на 1440p с масштабированием до 4К.

Телевизоры, имеющие функцию поддержки переменной частоты обновления, отлично подходят для ремастера. Игроки смогут насладиться режимом без ограничения фреймрейта.

Помимо прочего добавлен новый режим No Return. Это смесь сюжетной кампании и выживания. Геймеров будут забрасывать на разные локации, где они будут противостоять случайным врагам. С прохождением будут становиться доступными персонажи и скины для них. Некоторые герои ранее не были представлены во франшизе.

Ещё разработчики добавят набор уровней Lost Levels и свободную игру на гитаре. Официальный релиз планируется на вторую половину января следующего года.