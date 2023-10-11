В GTA 6 будет улучшенная физика воды. Rockstar стремится произвести «революцию» в системе и интегрировать новые возможности, например, серфинг или другие мини-игры.

GTA 6 – это долгожданное продолжение франшизы, на выход которого надеются фанаты по всему миру. И компания Rockstar обещает, что сможет удивить. По одному из слухов, тайтл будет иметь графику лучше, чем во всех предыдущих частях, а также проработанную физику. Сообщение поступило от издания Games Horizon, сославшегося на один из отчетов.

Для разработки игры студия использует собственный движок. Новая часть франшизы выйдет на его обновленной версии.

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К примеру, ожидается улучшенная физика воды. Компания желает достичь настоящей «революции» в системе, добавив ряд возможностей. Игрокам станет доступен серфинг и ряд различных мини-игр. Авторы обещают создать полноценную водную гладь, отображающуюся в реальном времени.

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В проекте будет присутствовать технология PBR, подразумевающая рендеринг на основе физической модели. Подобное нововведение использовалось в RDR 2. Особенность технологии – точная прорисовка текстур в соответствии со светом. Что касается улучшенной физики, то авторы хотят добавить больше реализма. Сильный ветер будет рушить объекты, формировать волны на волне, изменять песчаные рельефы. Также разработчики изменят закаты и рассветы, сделав их куда реалистичнее.