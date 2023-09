Следующими бесплатными играми станут Model Builder и Soulstice.

Цифровой магазин Epic Games Store начал новую раздачу. Игрокам предлагают забрать сразу две игры – Out of Line и The Forest Quartet. Предложение истечет ровно через неделю, в 18:00 по московскому времени. Также уже состоялся анонс следующих двух игр, которые будут раздаваться бесплатно.

Нынешнее предложение весьма интересное. Out of Line – это захватывающий платформер с элементами головоломки. Разработчиком является студия Nerd Monkeys. По сюжету юному герою Сану нужно попытаться убежать с Фабрики и узнать тайны его мира.

Второй тайтл также является головоломкой, за разработку которой отвечала студия Mads & Friends. Сюжет разворачивается вокруг умершей певицы, ставшей призраком. Геймерам необходимо понаблюдать за участниками её группы, выйти с ними на связь, содействуя организации прощального концерта.