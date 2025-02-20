Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Skyten
Генеративный ИИ от Microsoft можно задействовать для создания видеоигр
Использование ИИ для создания видеоигр с единым миром и правилами может оказаться полезным для игровых дизайнеров.

Модель искусственного интеллекта, созданная Microsoft, способна воспроизводить реалистичные сцены из видеоигр, что, по утверждению компании, может упростить работу дизайнеров игр. Тем не менее, эксперты сомневаются в полезности данного инструмента для широкого круга разработчиков.

Генерация связных и достоверных игровых кадров с помощью нейросетей уже давно не новость. Например, недавно представленный ИИ от Google создал полностью играбельный вариант классической игры Doom без доступа к оригинальному игровому движку. Однако игра Doom была выпущена еще в 1993 году, тогда как современные проекты намного сложнее благодаря продвинутой физике и графике, которую трудно воспроизвести с помощью ИИ.

Исследователи из Microsoft Research во главе с Катей Хофманн разработали новую модель ИИ под названием Muse, способную восстанавливать целые игровые сессии многопользовательской игры Bleeding Edge. Эти последовательности соответствуют физическим законам игры и сохраняют согласованность персонажей и объектов во времени, что свидетельствует о глубоком понимании игры моделью, утверждает Хофманн.

Muse обучалась на данных игрового процесса, собранных за семь лет, включающих записи геймплея и данные контроллеров, предоставленных студией Ninja Studios, принадлежащей Microsoft. Модель функционирует подобно крупным языковым моделям, таким как ChatGPT: получая кадр из игры и соответствующие действия контроллера, она прогнозирует дальнейший ход событий. Как отмечает Хофманн, поразительно, насколько глубоко модель усваивает особенности сложной трёхмерной среды.

Для понимания потенциальных применений Muse команда провела опрос среди разработчиков игр, выявив востребованные функции. Среди них оказалась возможность адаптироваться к изменениям в игре, таким как замена персонажа или добавление новых объектов. Это открывает перспективы для креативных экспериментов и анализа различных сценариев.

Однако Muse всё ещё ограничена рамками оригинальной игры Bleeding Edge и неспособна генерировать принципиально новые идеи или дизайны. Пока непонятно, связано ли это ограничение с самой архитектурой модели или же оно преодолимо с увеличением объема обучающих данных, взятых из других игр, отмечает исследователь Майк Кук из Королевского колледжа Лондона. По его мнению, создание игр искусственным интеллектом остаётся лишь отдалённой перспективой.

Несмотря на впечатляющие результаты, многие разработчики предпочли бы сохранять полный контроль над процессом разработки, подчёркивает Кук. Более того, если тестировать игру непосредственно через её исходный код, проблемы с последовательностью и точностью исчезают сами собой, поскольку запускается настоящая игра. Таким образом, генерирующие ИИ создают новые сложности там, где их могло бы и не быть.

Георгиос Яннакакис из Мальтийского института цифровых игр позитивно оценивает ориентацию модели на потребности разработчиков, однако сомневается, что большинство студий смогут позволить себе сбор столь обширных данных для обучения таких моделей. «Вся суть вопроса заключается в целесообразности таких затрат», — заключает Яннакакис. Хотя Microsoft потратила годы на разработку и обучение своей модели, остается открытым вопрос, готовы ли реальные студии вкладывать подобные ресурсы.

Само отношение Microsoft к возможностям ИИ в разработке игр выглядит неоднозначным. Компания воздерживается от комментариев относительно использования инструментов вроде Muse внутри своего подразделения Xbox.

#microsoft #видеоигры #muse #дизайнеры #microsoft research #генеративный ии.
Источник: newscientist.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
7
Еще 8 смартфонов Samsung получат февральское обновление Android 2025
+
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
3
Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
1
Intel готовит видеокарты поколения Celestial, которые будут производиться уже без помощи TSMC
4
Флагманы Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 станут тоньше и получат увеличенные дисплеи
+
Компания NVIDIA объявила о выпуске новой серии графических процессоров RTX 50
2
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
3
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
11
Китайская компания разработала портативную консоль с E-ink дисплеем специально для текстовых игр
1
Geforce RTX 5070 Ti будет так же плохо доступна на момент выпуска, как RTX 5090 и 5080
7
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
1
Для обучения Grok 3 понадобилось 200 000 процессоров Nvidia
+
Десятки старых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл из-за решения Google и ограничений YouTube
+
Видеокарта GeForce RTX 3050 6 GB успешно прошла проверку современными ААА-играми
12
Pirate Yakuza in Hawaii получила 80 баллов на Metacritic
+
LG Display запускает массовое производство OLED-панелей с разрешением 5120х2160 пикселей
+
Пользователь Reddit сумел приобрести RTX 5070 Ti за 1300 долларов до официального релиза
4
Steam удаляет вредоносную игру и предлагает переустановить операционную систему
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
12
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
84
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
479
Смартфон для мобильного гейминга в 2025
5
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
5
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
1

Сейчас обсуждают

JAX1979
10:26
Ну не выкидывать же его. Можно малоимущим вручить
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
JAX1979
10:25
Клоун
Президент Литвы Науседа предложил ЕС свой план по Украине
Alex PAW
10:22
PS-5 не была на уровне ТОПОВОГО ПК, на уровне средненького и то с трудом.. стали бы они тогда прошку делать %) да и прошка не сильно прибавила
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Гоги Колпинский
10:21
ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область. Его целью может быть попытка перехватить повестку переговоров РФ и США. Прямо сейчас скопление техники и нескольких тысяч военных наблюдается в ...
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Alex PAW
10:20
шум, который слышно далеко от ПК??? это что за турбина???? о_О
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
OgoGoLog
10:17
Ну да, кому есть дело до мнения нескольких десятков миллионов украинцев, главное что несколько временных еврочпоков поддержало Зелю. От этого он резко пересдал быть просроченным, ага ага, да.
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Кверт1919
10:15
Смысл то какой от старого хлама? за 10 лет - с 2014 до 2024 влегкую возможно заработать на мощнейший компьютер за 300 тысяч рублей,+ наикрутейший монитор, клавиатура, мышь, колонки, наушники, джойстик...
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
AleksK
10:07
Это же нахрюк официальный аккаунт ципсо на оверах.
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Anton
10:06
Автор даже не проверял наличие этой функции. Просто скопипастил тему с другого сайта
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
dimasoid1970
09:59
Пипец устаревшая новость! Борода по полу волочится!)))
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем