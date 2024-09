Компания Unity представила новую техническую демонстрацию под названием Time Ghost, которая демонстрирует возможности движка Unity 6.

В этой демонстрации представлены визуальные эффекты и графика. Демонстрация длится чуть более четырёх минут и была создана командой разработчиков, которые ранее представили такие технические демонстрации, как The Blacksmith, Book of the Dead и The Heretic.

Демонстрация подчёркивает достижения команды в области визуального качества и сложности проекта при использовании машинного обучения.





Улучшения в графике позволили Time Ghost выглядеть феноменально. В демонстрации были продемонстрированы улучшения, внесённые в HDRP, множество новых вариантов освещения с APV, смешивание сценариев, дымовое освещение и акцент на производительности благодаря встроенному графическому процессору.

Те, кто использует движок, могут использовать такие инструменты, как VFX Graph и Shader Graph, чтобы адаптировать графику под свои потребности.

Даже при съёмке одежды крупным планом можно разглядеть отдельные волокна ткани, что позволяет определить, из какой ткани она сделана. Одежда реалистично деформируется даже в сценах с интенсивным движением, например, когда персонажи бегут.

Хотя графика более реалистична, персонажи выглядят слегка роботизированными при беге, что может быть связано с расположением конечностей. Хотя это выглядело так, как будто они бежали, раскинув руки, чтобы сохранить равновесие, это просто делало их немного более неуклюжими.

Unity 6 было сосредоточено на использовании машинного обучения для создания точной и реалистичной деформации ткани. Для этого они использовали Unity Sentis, где обучили модель ML на 2000 кадрах вершинной анимации. Точные деформации происходят за 0,8 мс на кадр, что позволяет проекту поддерживать такую высокую визуальную точность.

В Unity 6 появилось множество новых функций, которые представлены в демо-версии Time Ghost tech, включая улучшенную систему волос. На крупных планах персонажа можно увидеть волосы высокой плотности, имитированные в реальном времени.

Изначально эта функция использовалась во «Врагах», а система, используемая для создания причёски, была значительно модернизирована, что позволило обеспечить плавный рендеринг LOD, автоматическую генерацию LOD и объёмное накручивание для создания реалистичной и функционирующей системы причёски, которая имеет правильную физику в зависимости от ситуации.

Unity опубликовала запись в блоге, в которой подробно описывается новый движок и то, чего люди могут ожидать при его использовании. Появилось множество новых функций, включая новую и улучшенную систему столкновений VFX, которая обеспечивает более стабильные и надёжные расширенные столкновения.

Движок Unity 6 будет выпущен 17 октября.