Китайские специалисты представили новую систему, позволяющую перспективному истребителю J-36 безопасно садиться на движущийся авианосец. Это решение предназначено для повышения точности и стабильности посадки в сложных морских условиях.

J-36 — стелс-истребитель шестого поколения с бесхвостой конструкцией, что осложняет его управление при посадке. Новая система помогает преодолеть эти трудности за счет автоматической коррекции траектории и компенсации внешних воздействий, таких как ветер и качка палубы.

Исследователи провели серию жестких симуляций, чтобы проверить эффективность новой системы управления истребителя J-36. В ходе испытаний моделировались сложные заходы на посадку в условиях сильного бокового ветра, турбулентности от корабельного воздушного потока, движущихся палуб и высокого морского волнения.

В каждом из сценариев J-36 демонстрировал высокую точность посадки. Ошибка по высоте составляла в среднем не более двух сантиметров. Большинство посадок происходили строго между вторым и третьим тросами — в так называемой мертвой зоне палубы, даже при экстремальных погодных условиях .

Такая стабильность и точность считаются выдающимися для самолета с бесхвостой конфигурацией летающего крыла. Как указано в одном из отчетов, новая система «позволяет точно садиться самолетам подобной конструкции» даже в самых сложных условиях

Разработка создана Chengdu Aircraft Design and Research Institute совместно с Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. После наземных испытаний планируются морские тесты, которые могут начаться в ближайшие годы. Эта технология может значительно усилить боевые возможности китайского флота.