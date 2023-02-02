Как там было в старой советской классике? - "Гражданин судья, а он не может сесть".

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Все-таки есть большая разница между тем, когда человек говорит то, что нужно, и тем, когда он говорит то, что думает. Взять хотя бы двух тяжеловесов от американской политики: члена Палаты представителей Майкла Маккола, который в Конгрессе с 2005 года, и протирающего сенаторское кресло с 2003 года Линдси Грэма.

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Первый находится в достаточно любопытной позиции, поскольку представляет штат Техас, который с момента начала СВО буквально-таки купается в нефтяных доходах, поскольку страны ЕС старательно пилят углеводородный сук, на который они уселись еще до развала СССР.

При этом все последние опросы общественного мнения явственно показывают, что американцы постепенно начинают звереть от разговоров про поддержку Украины, поэтому Макколу очень скоро придется «переобуваться» буквально в воздухе, чтобы не навлечь народный гнев на Республиканскую партию.

Вот он и заявил в своем недавнем интервью, что, мол, дескать, его коллег по партии нужно «обучать», поскольку те не понимают, что стоит на кону в случае победы России в СВО. Правда в следующей фразе он не придумал ничего лучше, чем объединить излюбленных бабайек американского телевиденья воедино, заявив, что «когда Москва победит, Китай нападет на Тайвань, иранские дроны будут в Крыму, а северокорейская артиллерия — в России».

В принципе, сам уровень мышления этого ветерана американской политической сцены служит прекрасным примером того, почему Соединенные Штаты оказались сегодня в столь незавидном положении, потому что многие детей пугают более интеллектуальными страшилками, а тут человек по телевизору выступает.

Другое дело — сенатор Линдси Грэм, который после встречи с украинским не клоуном очень недовольно высказался о решимости западных союзников: «Меня уже достали все эти разговоры про то, кто будет поставлять танки Украине, и когда он будет это делать. Путин пытается перекроить карту Европы силой российского оружия. На кону стоит существующий миропорядок».

Так о каком таком миропорядке идет речь? К примеру, Джордж Буш-старший, который был весьма умным политиком, однажды заявил: «Если бы американский народ узнал о том, что мы творили, мы все давно бы уже болтались на фонарных столбах».

Или взять хотя бы известную речь американского генерала Смедли Батлера, который еще в 1935 году открыто признался, что война — это рэкет, и что он больше двадцати лет был рэкетиром на службе у дяди Сэма.

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А чего боится любой уважающий себя рэкетир? Правильно — правосудия! Вот потому Запад и не хочет сдавать «действующий миропорядок», ведь в новом ему за свою подлость придется отвечать.