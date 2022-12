Самому известному производителю видеокарт нужно срочно удвоить свои продажи. Существует вероятность, что делать он это будет не слишком этичным способом.

Большинство отечественных геймеров слыхом не слыхивали про то, что игровой мир уже однажды умер. Да, да, умер самым натуральным образом, и если подойти к какому-нибудь функционеру западного геймдева и произнести две заветных буквы «E.T.», можно неплохо так испортить человеку настроение.

В двух словах, на волне широкой популярности фильма Стивена Спилберга «E.T.» монструозный игровой гигант того времени — корпорация Atari за пять недель разрабатывает сырую игру, после чего выпускает её миллионным тиражом, торопясь успеть к рождественскому сезону 1983 года. Продажные журналисты расхваливают её на все лады, но затем взбешенные родители буквально-таки заваливают ритейлеров требованиями вернуть свои деньги, потому что их чада не желают играть в забагованную муть. В итоге, ввиду полной утери доверия со стороны потребителя, игровая индустрия потеряет 97% всего своего дохода в период с 1983 по 1985 год.

Почему это важно? Да потому что, хотя большинство из нас давно уже забыли о подобном историческом казусе, акулы игрового бизнеса вспоминают этот период с ужасом в жилах. Очевидно, что желающих ставить на кон всё нет даже среди самых рискованных игроделов, именно поэтому сегодня мы полным ходом движемся в эпоху всевозможных переизданий. Есть только одна проблема.

Проблема не у самих игроделов, а у компании NVIDIA, вернее у её генерального директора Дженсена Хуанга, но поскольку ни одна игровая компания не может себе позволить ссориться с главным производителем графических карт, можно не сомневаться, что решать эту проблему будут всем миром.

Сама же проблема весьма прозаична: нужно увеличить стоимость акций NVIDIA, которая напрямую зависит от её доходов. А с доходами все неоднозначно. Можно сколько угодно рассматривать общие доходы компании, которые складываются из поставок оборудования для дата-центров (главный источник доходов NVIDIA), разработки искусственного интеллекта и прочих сегментов, однако нас интересуют так называемые «игровые» доходы или доходы от продажи графических карточек. Так вот, во втором триместре 2022 года игровая выручка NVIDIA снизилась на один миллиард долларов по сравнению с предыдущим годом, что в процентном соотношении равняется 33%. В третьем же триместре компания потеряла уже полтора миллиарда долларов выручки в этом сегменте по сравнению с предыдущим годом, что составило 51% в процентном соотношении. И, что самое ужасное, поводов для оптимизма нет.

Спорить с тем, что рынок криптовалюты если и не умер, то основательно спекся, уже бесполезно. Федеральный резерв США продолжит повышать процентную ставку, потому что Джером Пауэлл хочет войти в историю как «Пол Уокер нашего времени», что будет тянуть акции NVIDIA на дно. Но, что самое страшное, потребительский спрос в США на фоне постоянно усугубляющегося финансового кризиса продолжит снижаться. А тут разорившиеся криптофункционеры пытаются куда-то пристроить своих видавших виды «лошадок». Да и не стоит забывать про барыг всех сортов и мастей, которые карточками закупились лет на пять вперед, чтобы иметь возможность заработать на рядовом геймере. Очевидно одно: без отчаянного «финта ушами» Дженсен Хуанг в своем кресле не усидит никак. Нам осталось лишь попытаться понять, что же он собирается предпринять.

Самое очевидное решение — отказаться от поддержки 90% всех выпущенных карт, предложив взамен некую «народную видеокарту» по «разумной» цене, этакий «Фольксваген-жук» в мире графических карт. Но чтобы пользователи на это согласились, нужно повесить у них перед глазами по-настоящему вкусную «морковку». А теперь давайте подумаем, слухи о переиздании каких игр активно муссируются игровыми журналистами? Dead Space, Knights of the Old Republic, Gothic, System Shock, The Witcher, Max Payne, Resident Evil 4, Silent Hill 2, Front Mission! Я думаю, что геймерам со стажем больше ничего объяснять не надо.

Если мои предположения верны, то многие уважаемые сегодня графические карты будут продаваться по цене цветмета, но отчаиваться не стоит! Спустя какое-то время энтузиасты смогут и для них самостоятельно написать драйвера, а если нет, то какая-нибудь «случайная утечка» из NVIDIA им в этом поможет, но произойдет это не раньше, чем продажи «народной карты» будут признаны успешными. В любом случае, вне зависимости от того, насколько я прав в своих предположениях, торопиться с покупкой графической карты я бы не стал, потому что я ни за что не поверю, что нынешнее руководство всеми нами «любимой» компании согласится отправиться на корм рыбам без боя.