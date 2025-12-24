Сайт Конференция
AngryLibrarian
CNN назвала четыре лучших портативных консоли 2025-го года
Игровые тренды развиваются точно так, как это можно было предсказать долгое время назад, однако победителями в битве консолей выходят совершенно неожиданные бренды.

Как ни крути, а предвзятость игровой журналистики сегодня, если сравнивать её с публикациями двадцатилетней давности, выросла значительно. Причиной тому можно назвать как рост среднего ценника, который геймер должен отдать сразу на стадии релиза игрового проекта, так и общая фрагментация игрового сообщества, когда вместо десяти всеми уважаемых хитов разных жанров журналист должен изучить каждый поджанр игр в отдельности, а в них могут быть десятки знаковых тайтлов. В общем, игровая журналистика сегодня — это дело крайне долгое и затратное, а потому мы наблюдаем значительный рост влияния крупных игровых изданий, которые порой за пару звонких монет и душой покривить не преминут.

В этом смысле особый интерес для читателя представляют такие сайты как CNN, который достаточно крупный для того, чтобы иметь необходимые ресурсы для приобретения нового железа, но при этом не настолько ангажированный в игровом мире, чтобы представлять первостепенный интерес для маркетологов крупных игровых контор.

Честно признаюсь, что я был весьма заинтригован, когда увидел негласный рейтинг консолей уходящего года за авторством подразделения CCN Underscored. Собственно, мой прогноз относительно того, что в консольных войнах Xbox и PlayStation победит Nintendo Switch полностью оправдался, поскольку журналисты издания взяли себе на тестирование исключительно портативные приставки, после чего выбрали из них четыре сильнейших образца.

Лучшей консолью авторы издания предсказуемо назвали Nintendo Switch 2, поскольку консоль эта обладает «одним из лучших наборов игр в истории», а также экраном в 7,9 дюйма, который выдает 1080p. Для сравнения, первый Switch имел экран 6,2 дюйма и выдавал картинку в 720p, чего однако хватало для того, чтобы завоевать сердца как опытных, так и начинающих геймеров.

Консоль по-прежнему можно использовать как в стационарном режиме, так и в качестве портативной приставки, а единственным нареканием обзорщиков из Underscored стала сомнительная эргономика консоли, поскольку острые углы создает пользователю определенные неудобства при длительном использовании Switch. Впрочем, тайтлы вроде Cyberpunk 2077 новая консоль от Nintendo может тянуть не больше двух часов в режиме автономной работы, что несколько лишает смысла все ваши попытки играть в «навороченные» игры на ходу. И все же, если говорить о наиболее универсальной приставке, то с журналистами CNN и правда сложно поспорить — Nintendo Switch 2 держит здесь пальму первенства.

Что касается лучшей консоли для игры со Steam, то тут издание остановилось на консоли Lenovo Legion Go S, которая оказалась не только чрезвычайно удобной с точки зрения расположения стиков и кнопок, но еще и весьма практичной в повседневной жизни, поскольку управляет приставкой Steam OS, а не Windows 11. В тестах производительности среди себе подобных устройств, Legion Go S стабильно занимала второе место, однако журналисты Underscored для себя решили, что возможность избавиться от назойливого детища Microsoft значительно важнее нескольких лишних FPS в требовательных играх.

В звании самой лучшей портативной консоли на Windows, внезапно оказалась Asus Xbox ROG Ally X, которая стабильно занимала первое место во всех тестах на производительность, а потому явилась «первым шагом в правильном направлении» от представителей бренда Xbox, в превращении домашнего опыта в мобильный. Более того, консоль показала второе место по продолжительности работы от батареи в требовательных проектах, уступив  в этом параметре лишь MSI Claw 8 AI. Однако у устройства есть один существенный недостаток с точки зрения CNN – это назойливые проделки Windows 11.

Самой интересной для меня оказалась консоль Hyper Mega Tech Super Pocket, которая заняла первое место в списке лучших ретро-консолей по версии Underscore. Когда мне уже было казалось, что владельцы прав на классические тайтлы окончательно сдались в борьбе с настоящей армадой портативных китайских клонов, разработчики мобильных приставок придумали нечто свежее: тематические приставки по тайтлам определенной компании-разработчика классических игр, которые позволяют расширить свою функциональность посредством уникальных картриджей.

Страшно себе даже представить, сколько юристам из HyperMegaTech! пришлось оббивать пороги, прежде чем они договорились с такими мэтрами, как Capcom, Taito и Atari о лицензионном производстве картриджей с их играми, но усталость современного геймера от засилья игр без физического носителя, беспрестанно растет, а потому Super Pocket выглядит чрезвычайно свежо и перспективно.

Примечательно, что вчерашний гранд в мире портативных консолей компания Sony, не упоминается в материале CNN ни единым словом, если только не брать в рассмотрение упоминание совместимости продуктов Anbernic с играми PS1. Судя по всему, плотно усевшись на вершине Олимпа домашних консолей, руководство Sony меньше всего хочет пытаться размывать престиж своего бренда экспериментами в сфере, где провал Vita уже когда-то больно ударил по самолюбию компании. Но крен на портативность игровых консолей будет лишь усиливаться, а потому Sony рискует повторить судьбу Atari и Nintendo, которые когда-то тоже обитали на вершине мира игровых приставок, но затем не успели адаптироваться к требованиям стремительно меняющихся времен.

#nintendo switch 2 #консольные войны #портативные приставки
Источник: edition.cnn.com
