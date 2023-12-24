Ничего не скажешь, вот тебе и праздники...

Когда-то в свою переводческую молодость мне прислали на перевод весьма увесистый документ, который сравнивал даты всех нам хорошо известных праздников, прежде всего религиозных, с знаменательными датами древних народов. Сказать, что число совпадений оказалось значительным — это не сказать ничего. Это я к тому, что у любой традиции есть свой скрытый смысл, тем более когда эти традиции соблюдались тысячи лет.

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В этом смысле весьма примечательно, что именно катарский телеканал Al-Jazeera вынес на первые полосы новость о том, что некогда братская нам страна будет отмечать главный для всех христиан праздник, а именно Рождество Христово, не в начале января, а 25 декабря вместе с западными католиками. На Востоке свято чтут традиции, а потому подобное отступление от канона катарские редактора сочли событием значительным.

Следует отметить, что для большинства иностранцев Новый год и вовсе никаким праздником не является, а главные зимние гуляния приходятся как раз на Рождество. Данная традиция настолько укоренилась в сознании западных обывателей, что американские и европейские элиты, несмотря на их непрекращающиеся нападки на институт семьи, на гендерное равенство и идентичность, как и на коренное население представляемых ими стран, на пушечный выстрел боятся приблизиться к теме отмены Рождества.

Однако в порыве отчаяния украинское руководство начало придерживаться принципа, который прекрасно характеризует формула «назло матери отморожу уши!». Ведь путем переноса одного из главных праздников с привычной для православных украинцев даты на непривычную католическую, Киев достигает не единения общества, а напротив — его дальнейшего раскола.

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Издание Al-Jazeera отмечает, что украинцы впервые за сто лет будут отмечать Рождество по новому календарю, что призвано лишить украинское общество всякого наследия «российской и советской империй». Хорошо, если после подобных экспериментов от этого самого общества вообще что-то останется.