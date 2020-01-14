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Наушники EDIFIER TWS - 33,74$

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Edifier существует с 1996 года, компания широко известна во всем мире и имеет офисы во многих странах. Компания была образована в Пекине энтузиастами, которые хотели производить высококачественное звуковое оборудование по низкой цене.

Эти наушники могут воспроизводить музыку в течение 8 часов, поддерживают Bluetooth 5.0 и aptX.

Туристический диспенсер - 4,99$

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Если вы когда-либо летали на самолете в последнее время, вы, вероятно, знаете, что пассажирам запрещено провозить жидкости объемом более 100 мл. Данный диспенсер позволит вам не брать с собой большие бутылки. Он имеет 4 отдельных флакона для таких жидкостей, как шампунь, кондиционер, мыло и лосьон или дезинфицирующее средство для рук, которые входят в единый блок.

Вы можете соответствующим образом пометить их, сэкономить место в багаже и добавить немного дополнительной безопасности, чтобы избежать случайных разливов.





Bluetooth-динамик - 3,98$





Производитель не пытается чрезмерно снабжать продукт бессмысленными функциями, поэтому вот что мы получаем: 6 вариантов цвета, Bluetooth 4.1, поддержку карт SD и TF, а также порты AUX и USB. Вы можете переключать треки, касаясь динамика, а также совершать звонки со встроенного микрофона.





3D светильник - 12,6$





3D светильник, выполненный в форме Сатурна. Есть 2 варианта цвета и 3 разных размера.

Светильник поставляется с пультом дистанционного управления, поэтому вы можете переключать цвета, а также регулировать яркость или, нажав и удерживая порт зарядки в нижней части.





Мойщик окон - 12,13$

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Устройство для мытья окон, которое поставляется в 4 цветах. Картинка показывает, как это работает. Есть магниты, которые удерживают внутреннюю и внешнюю части вместе через стекло, и есть нитка, которая будет удерживать внешнюю часть в случае отсоединения.





Складной динамик - 35$





Это книга? Это лампа? Это динамик? Нет, да и да. Этот гаджет выглядит как книга, но выступает в роли динамика и лампы при его раскрытии. Вы также можете установить его как сигнал тревоги с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

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Xiaomi Mijia Smart Chip - 10,91$





Гаджет от Xiaomi для мониторинга ваших спортивных результатов. Вы можете прикрепить Smart Chip от Amazfit к вашим кроссовкам. Затем чип начнет измерять пройденное расстояние. Устройство оснащено Bluetooth, поэтому ваши данные автоматически загружаются в соответствующее приложение.





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Этот универсальный чехол для зарядки аккумулятора может поставляться с Micro USB, Type C USB и Lightning. Это делает его подходящим практически для любого смартфона. Аккумулятор делает ваш смартфон примерно на 9 миллиметров толще. Это совсем немного. С весом около 60 грамм ваш телефон не становится намного тяжелее. Емкость аккумулятор составляет 2800 мАч. Это означает, что он зарядит средний телефон на 50-80 процентов.

Держатель смартфона - 12,97$

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Поместите этот держатель (который также выполняет функцию лампы) на велосипед и положите на него свое устройство. Безопасно и удобно.

Светодиодная маска для карнавала - 6,53$





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Те, кто уже работает над своим карнавальным нарядом, могут найти вдохновение в китайском интернет-магазине. Там вы можете купить эту маску, например. Маска имеет неоновое освещение для отличного эффекта в темноте. Однако на свету она выглядит очень страшно.