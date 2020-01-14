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Подборка оригинальных гаджетов и аксессуаров с Aliexpress. Часть 10

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Алиэкспресс не перестает нас радовать! Сколько всего интересного можно там найти. Возможно, представленные ниже полезные мелочи помогут вам дома и на работе.

Все актуальны купоны и подборки гаджетов постоянно публикуются на нашем канале. Подписывайтесь!


Наушники EDIFIER TWS - 33,74$

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Edifier существует с 1996 года, компания широко известна во всем мире и имеет офисы во многих странах. Компания была образована в Пекине энтузиастами, которые хотели производить высококачественное звуковое оборудование по низкой цене.

Эти наушники могут воспроизводить музыку в течение 8 часов, поддерживают Bluetooth 5.0 и aptX.

 

Туристический диспенсер - 4,99$

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Если вы когда-либо летали на самолете в последнее время, вы, вероятно, знаете, что пассажирам запрещено провозить жидкости объемом более 100 мл. Данный диспенсер позволит вам не брать с собой большие бутылки. Он имеет 4 отдельных флакона для таких жидкостей, как шампунь, кондиционер, мыло и лосьон или дезинфицирующее средство для рук, которые входят в единый блок.

Вы можете соответствующим образом пометить их, сэкономить место в багаже и добавить немного дополнительной безопасности, чтобы избежать случайных разливов. 


Bluetooth-динамик - 3,98$


Производитель не пытается чрезмерно снабжать продукт бессмысленными функциями, поэтому вот что мы получаем: 6 вариантов цвета, Bluetooth 4.1, поддержку карт SD и TF, а также порты AUX и USB. Вы можете переключать треки, касаясь динамика, а также совершать звонки со встроенного микрофона. 


3D светильник - 12,6$


3D светильник, выполненный в форме Сатурна. Есть 2 варианта цвета и 3 разных размера.

Светильник поставляется с пультом дистанционного управления, поэтому вы можете переключать цвета, а также регулировать яркость или, нажав и удерживая порт зарядки в нижней части.


Мойщик окон - 12,13$

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Устройство для мытья окон, которое поставляется в 4 цветах. Картинка показывает, как это работает. Есть магниты, которые удерживают внутреннюю и внешнюю части вместе через стекло, и есть нитка, которая будет удерживать внешнюю часть в случае отсоединения.


Складной динамик - 35$


Это книга? Это лампа? Это динамик? Нет, да и да.  Этот гаджет выглядит как книга, но выступает в роли динамика и лампы при его раскрытии. Вы также можете установить его как сигнал тревоги с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

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Xiaomi Mijia Smart Chip - 10,91$


Гаджет от Xiaomi для мониторинга ваших спортивных результатов. Вы можете прикрепить Smart Chip от Amazfit к вашим кроссовкам. Затем чип начнет измерять пройденное расстояние. Устройство оснащено Bluetooth, поэтому ваши данные автоматически загружаются в соответствующее приложение.


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Чехол для смартфона с аккумулятором - 25,91$


Этот универсальный чехол для зарядки аккумулятора может поставляться с Micro USB, Type C USB и Lightning. Это делает его подходящим практически для любого смартфона. Аккумулятор делает ваш смартфон примерно на 9 миллиметров толще. Это совсем немного. С весом около 60 грамм ваш телефон не становится намного тяжелее. Емкость аккумулятор составляет 2800 мАч. Это означает, что он зарядит средний телефон на 50-80 процентов. 

 

Держатель смартфона - 12,97$

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Поместите этот держатель (который также выполняет функцию лампы) на велосипед и положите на него свое устройство. Безопасно и удобно.

 

Светодиодная маска для карнавала - 6,53$


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Те, кто уже работает над своим карнавальным нарядом, могут найти вдохновение в китайском интернет-магазине. Там вы можете купить эту маску, например. Маска имеет неоновое освещение для отличного эффекта в темноте. Однако на свету она выглядит очень страшно.

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Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3.... а потом пойдет на привычный десятилетний спад)))
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
lokki
13:05
Ах да, совсем забыл - рекомендую попробовать память на 4400+ (тайминги правда вручную придётся подбирать, начинать с SPD и далее снижать), возможно в 1-канале будут выше результаты.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
vit7712
13:04
Дешевле только если на 450б логике и какой нибудь 2700 ,ты посмотри на платы новые амд с нормальным питальником на 570 чипсете -где там дешево ?
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
RussianNeoguy
13:03
У амд остался 1 год для пиршества.
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
Radiant Star
13:03
Перед переходом на райзен, решил поиздеваться над стариком 2600К разогнав его до 5.2ггц при 1.52v и сделал тест в игрушках. В Ассассине результат схож с результатами автора. Тест был минимальных, ибо ...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
brazil
13:02
Достаточно глянуть на кристалл 10980ХЕ и увидеть всего 18 ядер. Для 22 ядер нужна новая архитектура. А делать новый кристалл по новой архитектуре ради одного мифического 10990ХЕ не выгодно. Возможно...
Intel Core i9-10990XE может получить 22 ядра с частотой до 5 ГГц и TDP в 380 Вт
Юрий Юрий
13:02
Решил перейти на 10-ку,но не долго её терпел.Чувство такое,как будь-то голый перед ПК сижу,типа"под колпаком у Мюллера".Кому-то по-фиг,что какой-то далёкий "дядя Сэм"записывает все твои клики и реплик...
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
KAA
13:01
О том, что эти процессорные линии делятся, либо между NVMe, либо двумя sata. И еще 4 sata от чипсета b450.
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
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