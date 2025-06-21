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Alex040
Характеристики смартфона Nothing Phone (3) оказались раскрыты инсайдерами
Пользователей ждёт новая камера для зума и портретной съёмки, значительно ускоренная зарядка и немного более ёмкая батарея.

Nothing Phone (2). Фото: The Verge.

Портал GSMArena, со ссылкой на инсайдеров Gadget Bits, опубликовал перечень характеристик будущего смартфона Nothing Phone (3). Анонс гаджета ожидается уже первого июля.

Официально производитель пока подтвердил лишь процессор Snapdragon 8s Gen 4. Это не флагманский, но все равно весьма мощный чип. В тесте AnTuTu он превосходит Snapdragon 8+ Gen 1 из Nothing Phone (2) на внушительные 60%.

Теперь инсайдеры добавили ещё больше информации:

  • Экран: 6,7’’ LTPO OLED с разрешением 1.5K;
  • Тыльные камеры: 50+50+50 Мп, включая перископ с оптическим зумом 3x;
  • Фронтальная камера: 50 Мп;
  • Батарея: 5150 мАч;
  • Мощность зарядки: 100 ватт;
  • Поддерживается беспроводная и беспроводная реверсивная зарядка;
  • Поддерживается NFC и eSIM;
  • Софт: Nothing OS 3.5 на основе Android 15.

Увы, утечка не раскрывает ряд иных ключевых моментов, включая матрицы камер и их размеры. Если сравнивать новинку с Nothing Phone (2), то главные улучшения заключаются в появлении телефотокамеры (причём перископа) и улучшении фронтального модуля. Вдобавок ёмкость батареи увеличена с 4700 до 5150 мАч, мощность зарядки усилена более чем вдвое, также появилась поддержка eSIM.

Дополнительно публикация сопровождается размытым изображением тыльной панели смартфона. Из неё становится понятным, что у Nothing Phone (3) не будет «шайбы» в центре тыльной панели, как предсказывали некоторые другие утечки. Впрочем, камеры все равно занимают левую и центральную часть панели, а справа находится новый матричный дисплей.

Последний, напомним, заменит собой прежние глифы и будет называться «Glyph Matrix». Глифы были наиболее узнаваемой чертой смартфонов Nothing, однако компания хочет рискнуть и заменить их на альтернативный и, возможно, более функциональный вариант. Как сообщает GSMArena, дисплей с точечной матрицей будет более настраиваемым, чем хаотичный массив светодиодов, разбросанных по задней панели смартфона.

Также Nothing обещает предоставить новинке на фоне предшественника значительно более длительную программную поддержку. Для Nothing Phone (2) было заявлено лишь три года больших обновлений ОС и один дополнительный год с выпуском патчей безопасности. Для нового Nothing Phone (3) обещают пять лет обновлений ОС (т. е. как минимум до Android 20) и позже два бонусных года с выпуском патчей безопасности.

Наконец, одновременно с премьерой Phone (3) первого июля компания также представит новый для себя продукт – фирменные полноразмерные наушники Nothing Headphone (1).

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#nothing #nothing phone (3)
Источник: gsmarena.com
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