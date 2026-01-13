Realme акцентирует внимание на том, что Neo 8 превышает обычные флагманские критерии в четырех основных аспектах экрана

К концу текущего месяца ожидается выход новой модели смартфона Neo 8 от компании Realme. Однако, предваряя это событие, компания организовала специальную презентацию в Китае, где подробно рассказала об одной из ключевых особенностей грядущего смартфона – его дисплее.

Realme Neo 8 станет первым в мире устройством, оснащенным дисплеем Samsung "Sky Display" с частотой обновления 165 Гц. В основе панели лежит флагманский люминесцентный материал M14 от Samsung, который, по заявлению Realme, увеличивает световой поток на 26% по сравнению с предыдущими поколениями. Realme подчеркивает, что Neo 8 превосходит типичные флагманские стандарты по четырем ключевым параметрам дисплея: охват цветовой гаммы при стандартной яркости, точность цветопередачи при 25% от средней яркости, равномерность яркости и точность гамма-коррекции.

Технически, это 6,78-дюймовая плоская панель Samsung с разрешением 1,5K. Использование технологии LTPO означает, что частота обновления экрана может динамически изменяться в диапазоне от 1 Гц до 165 Гц, в зависимости от контента, отображаемого на экране. Благодаря высокой энергоэффективности материала M14, Realme утверждает, что эта 165-герцовая панель потребляет на 16% меньше энергии по сравнению с многими 144-герцовыми дисплеями, представленными на рынке.