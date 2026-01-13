Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Компания Realme провела мероприятие, посвященное дисплею смартфона Neo 8
Realme акцентирует внимание на том, что Neo 8 превышает обычные флагманские критерии в четырех основных аспектах экрана

К концу текущего месяца ожидается выход новой модели смартфона Neo 8 от компании Realme. Однако, предваряя это событие, компания организовала специальную презентацию в Китае, где подробно рассказала об одной из ключевых особенностей грядущего смартфона – его дисплее.

Realme Neo 8 станет первым в мире устройством, оснащенным дисплеем Samsung "Sky Display" с частотой обновления 165 Гц. В основе панели лежит флагманский люминесцентный материал M14 от Samsung, который, по заявлению Realme, увеличивает световой поток на 26% по сравнению с предыдущими поколениями. Realme подчеркивает, что Neo 8 превосходит типичные флагманские стандарты по четырем ключевым параметрам дисплея: охват цветовой гаммы при стандартной яркости, точность цветопередачи при 25% от средней яркости, равномерность яркости и точность гамма-коррекции.

Технически, это 6,78-дюймовая плоская панель Samsung с разрешением 1,5K. Использование технологии LTPO означает, что частота обновления экрана может динамически изменяться в диапазоне от 1 Гц до 165 Гц, в зависимости от контента, отображаемого на экране. Благодаря высокой энергоэффективности материала M14, Realme утверждает, что эта 165-герцовая панель потребляет на 16% меньше энергии по сравнению с многими 144-герцовыми дисплеями, представленными на рынке. 

#samsung #realme #ltpo #m14 #neo 8
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
2
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
В Micron заявляют, что кризис на рынке памяти завершится не ранее 2028 года
+
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
44
При строительстве элитного поселка на побережье США рабочие раскопали древнее индейское поселение
2
Die Welt: Передовая система ПРО «Arrow-3» Бундесвера еще не готова к перехвату ракеты «Орешника»
1
Meizu показала ИИ-гаджет 22 Next «AI Cube» с эмоциональной памятью и взаимодействием с ИИ-агентами
1
Мировой океан в очередной раз обновил исторический максимум теплосодержания
+
RedMagic 11 Pro+ возглавил декабрьский рейтинг производительности AnTuTu
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
18
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
9
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
18
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
11
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
2

Сейчас обсуждают

lighteon
09:31
Давно же есть Steam/Lutris. Последний при помощи готовых профилей упрощает запуск игр, особенно старых игр...
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
lighteon
09:29
Ещё и полноценная поддержка GCN1 и GCN2 появится с выходом 6.19 ядра. И тоже не исключено, что эти карты смогут больше игр запускать чем на Windows...
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
nonses84
09:25
Когда уже допилят полноценный игровой клиент на Линукс? Я думаю майки лишаться кучи бабла.
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
Alex_023
09:24
Потому берут нормальные не Сисоники старые как г..но мамонта, а Formula V FV-850/1000/1200GM. Та же Gold сертификация, ATX 3.1 без которого теперь никуда, только за разумную цену.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Ярослав Исинский
09:21
У мадуро не один компекс и не одна ручная пзрк не выстрелила не говоря уже о пулемётах. О чем ты поэтому наверно над хохляндией небо закрыто и летают только военные истребители. . А все грузоперевозк...
Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
Андрей Сергеевич
09:17
"Будет как минимум в два раза больше...", а зачем?
Pearl Abyss: Внутриигровой мир Crimson Desert будет как минимум в два раза больше оного в Skyrim
Андрей Сергеевич
09:14
Этот дефицит и последующий дефицит на рынке NAND, говорит лишь о том, что он только начинает надуваться. Пока надуется, пока лопнет... потом похмелье рынка и бардак с ценами. Катать нас будут еще долг...
TweakTown: Нехватка ОЗУ на рынке сохранится до 2031 года и приведет к дальнейшему росту цен
Владимир
09:11
Я тебе ещё раз пишу: мозги куриные купи, они умнее твоих будут
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Владимир
09:08
Так это же брехло №1 на этом сайте
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Alex_023
09:07
Нет денег - собирают на встройках Ryzen 8500G/8600G/8700G, а не лезут в сегмент Geforce. В сегмент внешних видюх лезут когда деньги вообще не жмут, и берут нормальные видюхи, а не обрубки.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter