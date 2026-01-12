Сайт Конференция
10test
Компания Ayaneo выпускает лимитированную серию консоли Pocket DMG Aura Yellow
Консоль имеет винтажный стиль с небольшим 3,92-дюймовым экранам OLED

Китайская компания Ayaneo осуществила официальную презентацию новой лимитированной версии портативной консоли Pocket DMG в цвете Aura Yellow. Сохраняя внутренние компоненты оригинальной модели, устройство отличается обновлённым дизайном. Новый цвет дополнил существующую палитру, которая уже включает Silver, Moonlight White, Arctic Black и Retro Color.

Pocket DMG выделяется ретро-дизайном в вертикальном форм-факторе и оснащён компактным 3,92-дюймовым OLED-экраном. Экран характеризуется разрешением 1240 x 1080, плотностью пикселей 419 PPI, пиковой яркостью до 450 нит и охватом 104% цветовой гаммы NTSC. Соотношение сторон 8:7 делает его отличным вариантом для эмуляции и игр в ретро-стиле.

В основе портативного устройства лежит игровой SOC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2. Компания укомплектовала большинство конфигураций оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0, за исключением модели с 128 ГБ памяти, где используется UFS 3.1.

Для поддержания оптимальной температуры Pocket DMG имеет активную систему воздушного охлаждения с площадью в 13 330 мм². Консоль питается от батареи объемом 6000 мАч, поддерживающую быструю зарядку PD мощностью 25 Вт через порт USB-C. Pocket DMG поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и имеет слот для карт microSD с поддержкой SD 3.0. В качестве операционной системы используется Android 13 с предустановленными оболочками AyaSpace.

#qualcomm #oled #ayaneo #android 13 #snapdragon g3x gen 2 #ayaspace #pocket dmg aura yellow
Источник: gizmochina.com
