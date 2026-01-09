Смартфоны OnePlus стали доступными для покупки на китайском сайте OnePlus

Недавно компания OnePlus официально подтвердила ключевые особенности серии OnePlus Turbo 6: обе модели оснащены аккумуляторами на 9000 мАч, процессорами Snapdragon среднего класса и другими привлекательными особенностями. В настоящее время эти устройства доступны для приобретения, но пока только на территории Китая.

Как было замечено изданием NotebookCheck, смартфоны OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V появились в продаже на китайском веб-сайте OnePlus. Это событие не стало неожиданностью, однако цены на новинки оказались довольно привлекательными: стоимость Turbo 6 с его достойными характеристиками начинается от 300 долларов США, в то время как Turbo 6V можно приобрести за 270 долларов США.

За эту относительно скромную стоимость покупатели получают телефон с внушительной емкостью аккумулятора и основной камерой на 50 Мп. При этом модель Turbo 6 имеет ряд преимуществ по сравнению с 6V. В частности, OnePlus Turbo 6 работает на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 4, в то время как 6V использует Snapdragon 7s Gen 4. Объем оперативной памяти Turbo 6 составляет 12 ГБ, а у 6V – 8 ГБ. Оба телефона оснащены 6,78-дюймовыми дисплеями с разрешением 1272p, однако частота обновления экрана Turbo 6 выше – 165 Гц (у 6V этот показатель также весьма неплох – 144 Гц).