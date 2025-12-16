Несмотря на огромную мощность батареи, толщина смартфона не превысит 8,5 мм

По имеющейся информации, Xiaomi намерена представить ближе к концу текущего месяца целый ряд новинок, включая Redmi Turbo 5 Pro. Ожидается, что данная модель получит аккумуляторную батарею емкостью 9000 мАч.

Однако компания, похоже, не собирается ограничиваться достигнутым результатом. По новым сведениям, в следующем году Xiaomi планирует выпустить смартфон с батареей на 10 000 мАч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также сверхбыструю беспроводную подпитку.

При этом, несмотря на столь внушительную емкость аккумулятора, толщина устройства не превысит 8,5 мм, что представляется значительным инженерным достижением. Стоит отметить, что Honor также работает над смартфоном с аналогичной батареей на 10 000 мАч и проводной зарядкой на 100 Вт в линейке Win. Таким образом, перспектива многодневной автономной работы, независимо от интенсивности использования, наконец-то становится реальностью.

Что касается Xiaomi, на данный момент нет точной информации, будет ли новинка выпущена под основным брендом Xiaomi или под маркой Redmi или Poco.