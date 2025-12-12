Pocket Play будет функционировать под управлением Android

Фирма Ayaneo намерена покорить рынок смартфонов, и её дебютный аппарат не станет копией привычных игровых моделей. Pocket Play, релиз которого не за горами, получит выдвижной модуль управления, что моментально вызывает ассоциации с Sony Ericsson Xperia Play образца 2011 года.

Несмотря на то, что Ayaneo пока не афишировала спецификации или стоимость своего игрового смартфона, можно оценить его внешний вид. Выдвижной контроллер включает в себя D-pad, кнопки ABXY и пару сенсорных панелей, которые возьмут на себя роль аналоговых стиков.

Устройство также снабжено боковыми клавишами L1, L2 и R1, R2, а также сдвоенной основной камерой, стереофоническими динамиками и разъёмом USB-C. Pocket Play будет предлагаться в чёрном и белом исполнениях и будет функционировать под управлением Android. В краудфандинговой кампании Ayaneo на Kickstarter устройство помечено как «скоро в продаже».