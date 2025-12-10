Консоль R36H Pro Max оснащёна батареей на 3500 мАч и модулем Wi-Fi для многопользовательских игр

Компания Game Console выпустила обновлённую версию своей линейки R36, вслед за дебютом стандартной R36H в начале текущего года. На этот раз представлена модель R36H Pro Max, оснащённая 4,2-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1024 на 768 точек.

Внутри консоли всё тот же знакомый чип Rockchip RK3326 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A35. В связке с 1 ГБ оперативной памяти DDR3L, RK3326 также включает графический ускоритель Mali-G31 MP2, позволяющий эмулировать игры с PlayStation, Dreamcast и некоторых игр Nintendo 64. Для этих целей в Game Console предустановлена ArkOS 2.0 – модифицированная версия Ubuntu, которая также совместима с рядом портативных игровых консолей от Anbernic и Powkiddy.

Дополнительно, R36H Pro Max оснащён батареей на 3500 мАч, а также модулем Wi-Fi для многопользовательских игр по локальной сети и беспроводных обновлений. В настоящий момент R36H Pro Max можно приобрести по цене около 48 долларов США, в комплекте с картой microSD объёмом 64 ГБ. Устройство предлагается в чёрном, белом и полупрозрачном фиолетовом цветовых исполнениях.