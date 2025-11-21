Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Huawei MatePad Edge будет поддерживать приложения Windows и DirectX
Планшет-трансформер будет использовать в своей работе чипсет Kirin 9030

Компания Huawei готовится выпустить свой новый планшет MatePad Edge. Это устройство представляет собой гибрид планшета и ПК, что делает его прямым конкурентом линейке Microsoft Surface. Недавно просочившаяся информация указывает на совместимость устройства с приложениями Windows и поддержкой DirectX 11.

Новые сведения поступили от инсайдера с псевдонимом 看山叔, известного своими ранними публикациями о продуктах Huawei. Информация указывает на поддержку гибридным устройством приложений Windows, а также HarmonyOS для ПК и мобильных гаджетов. Стоит отметить, что полноценная работа Windows-приложений на планшете, как и поддержка DirectX 11, вызывает вопросы. Тем не менее эта утечка обогащает представления о потенциальных характеристиках Huawei MatePad Edge. Ранее Digital Chat Station сообщал о вариантах с 2 ТБ памяти и 32 ГБ оперативной памяти планшета.

Инсайдер также сообщает, что планшет-трансформер будет работать на базе чипсета Kirin 9030, который демонстрирует высокую производительность в задачах, требующих значительной вычислительной мощности процессора. Кроме того, источник указывает на 32-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную камеру планшета с главным 50-мегапиксельным сенсором. Устройство, по слухам, будет оснащено аккумулятором ёмкостью 12 800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 140 Вт.

#huawei #windows #harmonyos #directx #microsoft surface #kirin 9030 #matepad edge
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
4
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
12
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
4
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
12
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

Любое Имя
09:32
Тлже мне эксперт ,Пётр Сучий ,просто сша вчели санкции .И все кто покупает российское оружие направленно против них.Тот же Египет хотел купить су 35
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
Любое Имя
09:28
Хотя бы 3× телеобъектив а не 2.5
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
Дмитрий Патрушев
08:50
Не нравятся налоги в России? Едь в Германию, почувствуешь разницу
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Ilikethat
08:49
Какой вывод? Мы все умрем?
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
ИСКАНДЕР
08:43
Ты забыл про подорожание электроники из-за ИИ сюда добавить, по сравнению с которым остальные налоги тебе могут показаться не значительными! )))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ИСКАНДЕР
08:37
Ты про США? Да фиг с ним, скоро электроника без всяких поборов подорожает, благодаря ИИ. И хорошо, если не в разы! )))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
evilmatriks
08:29
НДС, подоходный, налог с продаж и тп... Это пока получишь зарплату и донесешь её до магазина, что бы купить вещь, сколько налогов всяких заплатишь? Не дохера ли?
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
08:24
Да ладно, уже АМ4 пришел Зём заменять. Отпусти зеонов.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
08:00
Олигархов дро чат как надо - ты не переживай. А действительно ради победы можно и еще налогов ввести. Да и олигархи - только при сегодняшнем строе и в нынешней РФ - олигархи. Не будет России, будут та...
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
07:45
Конечно вспоминаю как моя Вега все Шарпы с Сонями и пр. хренью по звуку в те времена уделывала. Да ни, ни вымерли ни предтечи, ни технологии. А Россия и при СССР Россией была. Ты просто не в курсе.))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter