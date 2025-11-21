Планшет-трансформер будет использовать в своей работе чипсет Kirin 9030

Компания Huawei готовится выпустить свой новый планшет MatePad Edge. Это устройство представляет собой гибрид планшета и ПК, что делает его прямым конкурентом линейке Microsoft Surface. Недавно просочившаяся информация указывает на совместимость устройства с приложениями Windows и поддержкой DirectX 11.

Новые сведения поступили от инсайдера с псевдонимом 看山叔, известного своими ранними публикациями о продуктах Huawei. Информация указывает на поддержку гибридным устройством приложений Windows, а также HarmonyOS для ПК и мобильных гаджетов. Стоит отметить, что полноценная работа Windows-приложений на планшете, как и поддержка DirectX 11, вызывает вопросы. Тем не менее эта утечка обогащает представления о потенциальных характеристиках Huawei MatePad Edge. Ранее Digital Chat Station сообщал о вариантах с 2 ТБ памяти и 32 ГБ оперативной памяти планшета.

Инсайдер также сообщает, что планшет-трансформер будет работать на базе чипсета Kirin 9030, который демонстрирует высокую производительность в задачах, требующих значительной вычислительной мощности процессора. Кроме того, источник указывает на 32-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную камеру планшета с главным 50-мегапиксельным сенсором. Устройство, по слухам, будет оснащено аккумулятором ёмкостью 12 800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 140 Вт.