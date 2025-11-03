Модификация под названием "Banks of the West", добавляет функционирующие банки для ограбления в различные поселения

Несмотря на всеобщую любовь геймеров к Red Dead Redemption 2, в первоначальной версии игры был упущен ряд возможностей. Теперь же, с появлением бесплатной модификации, виртуальные бандиты смогут реализовать свои преступные амбиции, грабя банки.

Модификация под названием "Banks of the West", разработанная tripleXdemN и увидевшая свет 20 октября 2025 года, добавляет функционирующие банки в различные поселения, включая Родос, Валентайн и Армадилло. Игроки смогут как вносить деньги на счёт, так и снимать их. Но самая привлекательная особенность мода – это возможность совершать дерзкие ограбления банков и вскрывать их сейфы при помощи динамита. Однако стоит помнить об осторожности, ведь в случае поимки игрок рискует лишиться всего награбленного.

Более того, если сумма, назначенная за голову игрока, превысит 100 долларов, власти имеют право конфисковать половину средств с банковского счёта. А в случае добровольной сдачи властям, игрок потеряет абсолютно все сбережения. Поэтому, игрокам необходимо тщательно планировать свои действия и соблюдать правила, установленные данной модификацией.