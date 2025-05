Now Bar в One UI 8 сумеет отображать сведения о текущих телефонных беседах непосредственно на экране блокировки.

Согласно предварительным данным, в следующем крупном обновлении программного обеспечения Samsung, One UI 8, планируется внедрение ряда улучшений в панель Now Bar. Предполагается, что благодаря One UI 8 пользователи получат расширенный объем информации непосредственно на экране блокировки своего смартфона, что позволит им оперативно отслеживать важные сведения, не разблокируя устройство.

Функциональность панели Now Bar, которая уже сейчас предоставляет доступ к управлению воспроизведением музыки и отображает результаты спортивных соревнований, вероятно, будет значительно расширена. По данным инсайдеров, в One UI 8 Now Bar сможет отображать информацию о текущих телефонных разговорах прямо на экране блокировки. Это позволит пользователям видеть имя звонящего, не разблокируя телефон.

Еще одним удобным дополнением станет возможность отображения статуса режима "Не беспокоить" в панели Now Bar. Это позволит быстро проверить, активен ли данный режим. Ожидается, что для владельцев складных устройств Samsung, таких, как Galaxy Z Flip, интерфейс и функциональность Now Bar на внешнем экране будут идентичны основному экрану.