В One UI 8 появилась новая панель задач

Samsung планирует представить One UI 8 на базе Android 16 вместе с Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Новые данные от инсайдера DevOfIpos, показывающие One UI 8 на Galaxy S25 Ultra, демонстрируют глубокую переработку интерфейса Samsung DeX – десктопной среды для устройств Galaxy. Судя по скриншотам, новая версия DeX в One UI 8 заимствует элементы интерфейса из десктопного режима Android 16.

Основные изменения включают панель задач со значками приложений, расположенными по центру в нижней части экрана (в отличие от традиционного выравнивания по левому краю), и более компактные значки состояния в правой части.

Оконный режим позволяет пользователям изменять размер окон и одновременно запускать несколько приложений, подобно тому, как это реализовано на ПК. Панель приложений открывается в компактном формате, строка поиска на основе карточек позволяет находить приложения, файлы и настройки, а также отображает ярлыки для загрузок и скриншотов через Samsung Files и Gallery. Панель быстрых настроек, расположенная в правом нижнем углу, имеет более лаконичный вид.

Если DeX будет действительно разработан на основе десктопного режима Android 16, это может намекать на планы Google по расширению десктопной функциональности на устройствах Android, особенно в преддверии Google I/O 2025, которая должна состояться 20-21 мая этого года.