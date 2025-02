Компания Samsung ускоряет бета-тестирование One UI 7

В этом году Samsung сталкивается с проблемами в обеспечении стабильности программного обеспечения One UI 7 для своих устройств Galaxy. В начале декабря компания запустила бета-тестирование One UI 7 для серии Galaxy S24, и с тех пор пользователи просто ждут окончательной версии. Однако, похоже, Samsung нацелена завершить бета-этап и перейти к стабильному развертыванию One UI 7 для Galaxy S24.

На этой неделе была выпущена четвертая бета-версия One UI 7 для устройств Galaxy S24, которая включает множество исправлений и несколько новых функций камеры. Всего через день после этого последовало новое бета-обновление для серии Galaxy S24, в то время как промежуток между третьей и четвертой бета-версиями составил примерно полтора месяца. Это может означать, что Samsung стремится быстро устранить существующие проблемы и вскоре представит стабильную версию ОС для Galaxy S24.

Недавно выпущенная версия One UI 7 имеет размер загрузки около 436 МБ. Из изменений следует, что устранена проблема сбоя визуальной голосовой почты (VVM). Является ли это пятой бета-версией или исправлением для четвертой? Точно сказать нельзя. Но радует, что Samsung выпустила очередное обновление так быстро.

Несколько дней назад модератор бета-тестирования One UI в сообществе Samsung сообщил, что стабильная версия выйдет очень скоро. Он не предоставил никаких точных дат, но если его слова верны, возможно, серия Galaxy S24 получит стабильное обновление One UI 7 в марте. Однако недавние утечки репортируют иное. Утечки утверждают, что Samsung может выпустить еще как минимум два бета-обновления One UI 7 для Galaxy S24, а стабильная версия может стать доступной только в апреле, когда будет представлен Galaxy S25 Edge.

Стабильный релиз One UI 7 уже значительно задерживается. Компания не обновила ни одно устройство Galaxy до One UI 7, что вызывает раздражение среди пользователей. Это негативно сказывается на бренде, так как многие рассматривают возможность перехода на продукцию конкурентов и высказывают сомнения по поводу будущих обновлений.