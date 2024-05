Samsung утверждает, что Circle to Search, Chat Assistant, Live Transcription и Live Translation являются основными функциями ее программного обеспечения Galaxy AI.

Корпорация Samsung начала май с исполнения обещания о расширении распространения One UI 6.1 на большее количество устройств. После запуска на Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra в январе, Samsung затем представила то же обновление для Galaxy S23, Galaxy Tab S9 и устройств пятого поколения Galaxy Z, которые начали получать One UI 6.1 ближе к концу марта.

Позднее компания подтвердила, что также внедрит One UI 6.1 на флагманские устройства, выпущенные в 2021 году, такие как Galaxy S21, Galaxy Tab S8 и Galaxy Z Flip3. Предположительно, 8,8 миллиона пользователей загрузили и обновили свои устройства до One UI 6.1, и до конца года планируется достичь амбициозной цели в 100 миллионов обновлений. Samsung также отмечает, что почти 80% владельцев Galaxy S23 Ultra уже обновились до One UI 6.1 в Европе.

Кроме того, компания утверждает, что Circle to Search, Chat Assistant, Live Transcription и Live Translation - это основные функции в ее программном стеке Galaxy AI. В пресс-релизе Samsung сообщила, что серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 получат обновления One UI 6.1 позднее в этом месяце, как и Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Тем не менее, различные источники отмечают, что сборки One UI 6.1 уже доступны для флагманов 2021 и 2022 годов в Южной Корее. Таким образом, неудивительно, если в ближайшие несколько дней Samsung выпустит One UI 6.1 на следующие устройства по всему миру: