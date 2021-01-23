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Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S

Гарнитура ROG Delta S не только доработана по сравнению с предшественником, но и способна подарить новые ощущения в играх.
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Оглавление

Вступление

Давайте представим ситуацию: вы играете в игру-кино, например, The Last of Us, желая проникнуться атмосферой и сопереживать героям, или в подвижный и требующий предельного сосредоточения Counter-Strike: Global Offensive. Что будет для вас самым важным, как для любого геймера, в этот момент? Лично я, отвечая на этот вопрос, думаю о наушниках. Всегда беру их в дорогу, часто слушаю, занимаясь делами, да и просто люблю насладиться прослушиванием музыки в свободное время.

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Но когда речь заходит об играх, обычные наушники не всегда способны дать то, что необходимо для полного погружения в игровой процесс. В таком случае лучше обратить внимание на специальные модели; к примеру, у компании ASUS есть собственная линейка игровых наушников, включающая варианты из разных ценовых диапазонов. Все они входят в серию Republic of Gamers, продукты которой предназначены для геймеров и энтузиастов.

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Сегодня мы рассмотрим интересную гарнитуру ASUS ROG Delta S, которая способна стать альтернативой классической модели ASUS ROG Delta.

Сходу можно заявить, что это не только громкий игрок среди моделей ASUS, но и одна из лучших гарнитур на рынке. И сейчас мы разберемся почему.

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Упаковка и комплектация

Начнем с упаковки. Гарнитура поставляется в крупной картонной коробке – плотной и напоминающей о премиальности продукта. На лицевой стороне изображена сама модель и ее название, причем буква S прозрачная, что намекает на неоспоримую схожесть с моделью-прародителем, цветовая гамма черно-красная, как и на всех продуктах Republic of Gamers. Рядом красуются значки Hi-Res Audio, Discord, TeamSpeak и поддержки аксессуара консолью Sony PlayStation.

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Посмотрим на коробку со всех сторон.

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На боковой стороне указано название и одна из главных фишек гарнитуры. Сверху черный язычок, и черный логотип ASUS. Снизу технические характеристики наушников и микрофона, а также наименование товара на разных языках. На тыльной стороне логотип Republic of Gamers, название, изображение самой гарнитуры и перечисление ряда основных характеристик. Еще правила утилизации.

В целом, коробка красивая и, что самое главное, презентабельная. Может служить отличным подарком и порадовать глаз именинника при получении. Конструкция надежная и вызывает доверие, такая не помнется и не погнется. Не менее презентабельно коробка открывается. Крышка откидывается и нас встречает черная картонная вставка с логотипом производителя и его обращением.

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Под вставкой мы можем обнаружить сами наушники, которые лежат в специальной поролоновой форме, защищающей их при транспортировке.

Под ней скрываются черная коробка и два мануала с картинками и инструкцией по эксплуатации.

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Вернемся теперь к мелкой коробочке. В ней лежат альтернативные матерчатые амбушюры, микрофон и кабель переходник с USB Type-A на USB Type-C.

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Упаковка порадовала отсутствием лишнего. Отдельно стоит отметить комплект сменных амбушюр, который приятно удивил.

Что ж, производитель уделил внимание не только комплектации, но и безопасности транспортировки. Внутри все плотно и надежно упаковано, а также защищено поролоном.

Внешний вид устройства

В первую очередь замечу, что гарнитура достаточно габаритная, что видно на фоне и так немаленьких наушников Sennheiser HD.

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Подчеркну одну особенность. При своих размерах эти наушники удивительно легкие. Всего 300 г, в то время как модель-близнец ASUS ROG Delta весит аж 387 г. У меня были игровые наушники тяжелее, и это заметно ощущается, голова абсолютно не устает.

К слову о голове. Данная модель подойдет любому взрослому человеку, как с маленькой головой, так и с баскетбольным мячом на плечах.

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Моя голова достаточно большая, некоторые модели наушников я вытягивал на максимум, здесь же вытянул дужки чуть меньше половины и чувствовал себя предельно комфортно.

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Кстати, можно поговорить и о механизме регулировки. Он единственный, кроме, пожалуй, еще болтиков и динамиков, что сделано в этих наушниках из металла. Фиксатор имеет нулевое и еще десять положений, о чем нам сообщают черточки и цифры на металлической пластинке. Усиление сделано из пластика, но является более чем надежным и не вызывает недоверия.

Сама регулировка происходит без малейшего люфта с приятным характерным пощелкиванием. Настройка происходит легко, можно регулировать хоть одним пальцем, но при это все равно прикладывается усилие. Никаких нареканий.

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Как мы уже поняли, корпус модели практически целиком выполнен из пластика, премиального и приятного на ощупь.

Новинка ASUS абсолютно черная с черными вставками на чашечках, выделяемых подсветкой и украшенных логотипом, который аналогично светится. Выделяется лишь металлическая громкость регулятора.

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На оголовье присутствует надпись Republic of Gamers. Само оно обтянуто кожзаменителем, а внутри мягкий наполнитель. Конструкция комфортно ощущается на голове за счет ширины и нисколько не давит.

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Чашечки получили D-образную форму и очень хорошо прилегают к уху. Динамики так же расположены под углом, с учетом анатомии человеческого уха. На левой чашечке есть джойстик регулировки громкости, который по совместительству включает и выключает микрофон по нажатию, и рычажок управления RGB подсветкой (три положения: выключенное, статический цвет и динамический эффект).

Регуляторы самих чашечек довольно толстые и свободно ходят, разве что вертикальный на правом ухе изначально поскрипывал, но потом перестал, видимо, разработался.

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Рядом есть аудиокабель, вмонтированный в корпус. От переламывания у чашечки его защищает пластиковый фиксатор. Адаптер на USB Type-C позолочен, сам аудиокабель спрятан в надежной оплетке. Переходник аналогично позолочен, но лишен оплетки, обычная изоляция.

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Теперь поговорим про амбушюры, которые повторяют D-образную форму чашечки. Ушам в них очень комфортно. Сидят плотно, но ничего не давит, это обеспечивает шумоизоляцию, которая хоть и является пассивной, но находится на высшем уровне и ничто вокруг не отвлекает от игры.

К наушникам идут два комплекта амбушюр. Одни из кожзаменителя, вторые из мягкой, приятной на ощупь ткани.

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Внутри обеих пар использован кожзаменитель. Как заявляет производитель, пара из кожзама предназначена для эксплуатации вне игр, например, в дороге или на прогулке, а тканевая для продолжительных игровых сессий. Я не могу не согласиться.

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Первая пара более практична и выдержит большее физическое воздействие. По шумоизоляции разницы особой не выявлено, уши не потеют, но сейчас не жаркое лето, чтобы так было постоянно. Потому для продолжительных игр лучше использовать тканевые. Они приятнее ощущаются, а уши в них не будут потеть от слова совсем. Очень интересное и приятное решение производителя.

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Сняв амбушюры, мы можем увидеть динамики, защищенные пластиковой решеткой. Рядом находится идентификационная наклейка.

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Конструкция наушников прочная. Думаю, они спокойно выдержат падение или если на них случайно сядут, такую конструкцию можно назвать долговечной. Качество радует, не считая небольшого скрипа, который скорее случайность. Никаких прочих нареканий нет.

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Лично мне очень понравились эргономика и шумоподавление модели. Наушники сидят, как влитые, ничуть не надавливая на уши. Поиграв в них 3.5 часа кряду ни нотки усталости или дискомфорта я не получил. Это обусловлено и легкостью модели. 300 г –достойный показатель и вполне комфортный вес для головы.

Отдельно отметим шумоподавление. У меня музыкальная семья, и во время игры на фортепиано с открытой дверью я не слышал ни в одних, ни в других амбушюрах абсолютно ничего. Наушники, благодаря чашечкам словно не ощущаются на голове, что позволяет погрузиться в игру полностью.

Я захотел перепройти Sekiro: Shadows Die Twice и полностью ушел в игру. Прошло более трех часов, когда я взглянул на часы и понял, что прошла куча времени. Играя без наушников, такого эффекта достичь не удалось. И даже учитывая, что эта игра уже пройдена, я получил новые ощущения, подмечая ряд деталей, упущенных ранее.

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Аудиовозможности

Разумеется, самое важное в наушниках это звук, а в игровых наушниках – реалистичность и детализация. В той же самой Counter-Strike важно слышать шаги на карте, определяя местоположение объекта, а также скорость реакции. У меня беркут, и я могу смело утверждать, что в таких наушниках это получается на ура. И это легко объяснить. Соотношение сигнал/шум составляет 130 дБ. На данный момент это рекордный показатель среди игровых гарнитур. Чтобы было понятно, у ASUS ROG Delta лишь 127. Разница мизерная, но она есть.

Сам звук объемный и чистый. Звучание действительно Hi-Res. Диапазон частот балует обширностью, а шумов не замечено даже в малейших количествах. Мне понравился сбалансированный бас. Его не так много, как в каких-нибудь Sony ExtraBass, где он грязный и чрезмерный, но и не мало. То есть он игристый, если можно так сказать. Средние частоты прям очень чистые, приятно слушать. Не зря производитель упомянул приятное прослушивание музыки вне игр. Не знаю, обрадуют ли эти наушники аудиофила, но расстраивать точно не должны.

Всю эту магию претворяет в жизнь высококачественный ЦАП ESS 9281, включающий четыре цифро-аналоговых преобразователя, и обеспечивающий обработку звука без потерь качества. При этом каждый из преобразователей выделяет свои ресурсы для части частного диапазона. Собственно, динамический диапазон модели ASUS – от 20 Гц до 40 кГц, показатель достаточно серьезный.

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Master Quality Authenticated (MQA) – это отмеченная наградами технология, обеспечивающая звук студийного качества и раскрывающая все детали исходной записи. Технология MQA Renderer в гарнитуре ROG Delta S может подключаться к базовому сигналу MQA – в приложениях глобальных потоковых сервисов, таких как TIDAL и Xiaomi Music, чтобы завершить окончательное «развертывание» музыкального файла MQA и обеспечить невероятное качество звука. У меня на компьютере нет топовой звуковой карты, но я попробовал. Действительно интереснее, чем mp3, да и звук другого уровня.

Нет вопросов и к микрофону – речь идет о гарнитуре, поэтому он не менее важен. И он неплох, со своей задачей справляется. Мои союзники в Counter-Strike отмечали, что меня хорошо слышно, никаких помех нет. Микрофон получил два режима, которые можно программно изменять. Один использует технологию AL, которая гасит абсолютно все посторонние шумы вокруг, но при этом сжимает звук, делая его чуть хуже качеством (если в вашем доме тихо, ее можно отключить).

В целом, звук наушников порадовал и точно соответствует их ценовому сегменту. В сочетании с комфортом и шумоизоляцией мы получаем решение, способное полностью окунуть в игру, принести новые эмоции и удовольствие. Благо гарнитуру можно эффективно использовать и вне компьютерного стола. Работа производителя видна невооруженным взглядом.

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Как и ожидалось, новинка получила ряд преимуществ перед собратьями. Как отмечает производитель, их все же нельзя считать следующим поколением и все модели будут продаваться вместе, потому если вы владелец ASUS ROG Delta, не спешите обновляться, повремените, ваши наушники по-прежнему актуальны.

Подсветка и ПО

Настроить работу микрофона и подсветки можно в фирменном приложении ASUS ROG Armoury, которое скачивается с сайта производителя. В нем есть возможность выбрать русский язык.

Предусмотрен обширный каталог анимаций и цветов подсветки, которые можно настроить под свой вкус и цвет, а также сохранить в своем профиле или установить на всех продуктах по умолчанию.

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Помимо настройки микрофона в приложении присутствует возможность выключать и включать AL режим. Подсветка определенно добавляет атмосферы к погружению и прекрасно дополняет дизайн наушников, сама программа интуитивно понятна и широко настраивается. Есть все, что нужно от современной игровой гарнитуры. Стоит отметить хорошую идею нескольких профилей в ROG Armoury.

Заключение

Пользуясь игровыми наушниками ASUS ROG Delta S, я в полной мере прочувствовал на личном опыте преимущества и особенности премиальных гарнитур. Начиная с дизайна и заканчивая проведенными за игрой часами, придраться не к чему.

Наушники прочные и надежные, звук способен порадовать и обеспечить прослушивание музыки за пределами видеоигр. Обычно у меня, как и у многих, есть предвзятое мнение, что такие наушники приклеены к играм, а за их пределами аналоги из мира классики предпочтительнее, но я изменил его. При поездке в метро шумоизоляции хватало, чтобы сосредоточиться на любимой композиции, не отвлекаясь на шум поезда. А при практических испытаниях на улице и дома они ничем не уступали моим обычным полноразмерным наушникам Sony. Единственное, есть привычка ходить без проводов, потому хочется, чтобы в следующей версии предусмотрели эту возможность. Впрочем, было даже приятно поностальгировать, благо длины провода за глаза хватало, чтобы не испытывать неудобств.

Эти наушники смогли подарить мне новые ощущения в уже знакомой игре и проникнуться интересной атмосферой средневековой Японии иначе. В них можно проводить много времени без дискомфорта. Иными словами, они выполняют все поставленные перед ними в 2020 году задачи. Перед нами один из лучших вариантов на рынке, хоть и не самый бюджетный. Производитель доработал модель ASUS ROG Delta и провел работу над ошибками. Масса уменьшилась практически на четверть, новая начинка предлагает эталонное для класса качество звука. Эргономика подходит для абсолютно любой головы (от ребенка до взрослого), а индивидуальная настройка подсветки позволит по-новому взглянуть на них.

Что касается остального, то раньше рынок игровых наушников не был столь разнообразен, а сейчас у одного только бренда ASUS есть модели на любой вкус и кошелек. Будет интересно наблюдать за развитием не только серии ROG, но и всей линейки бренда. Сложно говорить о будущем, но с этой гарнитурой я уже сделал небольшой шажок в него. Их можно использовать, как геймерам, любящим музыку, так и простым пользователям, которые хотят побаловать себя комфортом и новыми впечатлениями от игр и кино.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование гарнитуру ASUS ROG Delta S.

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обзор тест asus wildchaser rog акустика гарнитура republic of gamers asus rog delta s

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