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Immortals: Fenyx Rising — рецензия

Бодрое приключение и яркие образы или изучение неизведанного? Легкомысленная и увлекательная или напрягающая? Сочетание The Legend of Zelda и Assassin’s Creed?
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Оглавление


Жанр Боевик-приключение
Разработчик Ubisoft Quebec (Канада)
Издатель Ubisoft (Франция)
Платформа Ubisoft Connect
Локализация Текст + озвучка
Дата выхода 3 декабря 2020 года

Вступление

О, боги! Не сидится же им на месте. Опять это чувство всесилия и безнаказанности привело к тому, что ввязались в очередную авантюру, замахнулись на непосильное и словно Икар опалили пёрышки. Вот кто им сказал, что вдохновляться «Преданием о Зельде» — хорошая мысль? Иль подсматривать у «Бастиона» идею с закадровым рассказчиком? Не говоря об отточенных и привычных механиках из «Кредо убийцы».

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Впрочем, если заимствовать хорошее у незаурядного, может на выходе и получится нечто хорошее? И незаурядное? Наш обзор Immortals: Fenyx Rising не ответит на этот вопрос, но попытка будет неплоха.

— Ты один из моих любимых богов!
— У тебя нет вкуса.
Immortals: Fenyx Rising (2020)

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Божественная комедия

Тяга Ubisoft к экспериментам породила немало самобытных концептов. Тут вам и песочница про хакеров в лице Watch_Dogs, и гоночное турне по всей карте США в The Crew. Серия Far Cry расцвела вновь после инъекции безумия, хотя в успех третьей части мало кто верил. Да и главная франшиза издательства, Assassin’s Creed, изначально была дерзким замыслом акробатического боевика с невиданной свободой.

В этом списке Immortals выглядит белой вороной, потугой выступить на паханном-перепаханном поле. С одной стороны, у нас привычная формула открытого мира, напичканного всякой всячиной, с другой — различные и зачастую абстрактные головоломки, чем инди-сегмент сейчас пресыщен до тошноты. И в таких условиях, находясь между молотом и наковальней, проект умудрился блеснуть… сюжетом!

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Столь миловидными героинями Ubisoft не баловала со времён Иви Фрай. Не доведи Зевс, чтобы это было исключением из правила.
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Если однажды по пути с работы домой вы встретите невиданное зло и одержите верх — не запирайте его у себя в гараже! Греческие боги как-то пробовали, заточили чудовищного Тифона под горой, и что из этого вышло? Порождение избавилось от оков и решило в отместку уничтожить бывших тюремщиков. Пантеон пустеет, Зевс чешет затылок и решает спросить совета у закованного в цепях двоюродного братца Прометея.

Провидец гласит, что спасёт Олимп обычная смертная: молодая девица по имени Феникс (для друзей и богов просто — Фенечка). Пол и внешность можно настроить, но переплюнуть вариант по умолчанию вам вряд ли удастся. Героине предписано избавить род людской от проклятья, обратившего всех в камень, сплотить всевышних господ и выступить против неприятеля, чтобы избавиться от него раз и навсегда!

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Знакомьтесь: Тифон. Могущественный великан, мучитель богов и победитель конкурса «Мистер Ми-ми-ми-шность 2020».

Столь банальную завязку из Тартара вытаскивают комментарии Зевса и Прометея. Они наблюдают за вами за кадром, обсуждают события, рассказывают былицы и много шутят. На доброй сатире и каламбурах всё повествование держится, причём юмор отнюдь не детский: боги частенько молвят о половых отношениях, затрагивают философские вопросы о жизни и смерти, играют словами и не пренебрегают метафорами.

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Удались и образы мифической верхушки. По мере прохождения опустевший Зал Богов пополняется новыми особями, те спорят между собой и обмениваются колкостями. В зависимости от текущего статуса персонажа и порядка завершения их сюжетных арок изменяются сценки и диалоги, так что в «Новой игре+» разумно освобождать божественных господ уже в другой последовательности ради иных впечатлений.

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Вот он, Пантеон! Прекрасная Афродита, мудрая Афина, усердный Гефест, и какой-то петух.

Сама Фенечка — не безмолвная кукла, а непосредственный участник истории. Её происхождение окутано тайной, а способность управляться со сверхъестественными силами изумляет даже Зевса. Но всё же запоминается девчушка скорее обаятельной внешностью, а не характером, хоть и острым умом она не обделена. Это скорее инструмент достижения цели, а не ключевое лицо, вокруг которого водят хороводы.

Развязка хороша тем, что не оставляет после себя вопросов, и предлог для повторного прохождения довольно изящный. Непонятно, зачем такому проекту дежурный Season Pass, если рассказ окончен, а «крючков» для продолжения не то чтобы много. Актёры озвучки отработали на славу, и даже обскакали оригинал, где всё портят наигранные греческие акценты. Больше и добавить нечего. Но не сюжетом единым…

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Легенда о Рыжике

После двух недель в «Вальгалле» мне не составило труда вкатиться в мир «Бессмертных». Те же кнопки, те же движения, те же хитрости с восполнением выносливости (а не её расходом) при ударах по врагу. Уже привычные замедление времени при идеальном увороте и подсветка гибельных атак. Не считайте это упрёком: порой лучше не изобретать колесо, как авторы «Призрака Цусимы», а взять готовую формулу.

Нашлась у Фенечки и пара козырей в наручах. Ей по силам срубить дерево и швырнуть в супостата, перехватить брошенный валун и метнуть его в ответ, взмыть в воздух подобно Данте и проткнуть летающую тварь клинком. Есть и особо мощные приёмы — Дары Богов: применяются без ограничений по времени, но кушают выносливость. При умелом сочетании с обычными атаками бить ими будете почти непрерывно.

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Пернатый спутник Фенечки, птица по имени Фосфор, оказывает артиллерийскую поддержку с воздуха. Весьма действенную.

Драться в Fenyx Rising просто и приятно. Если наткнулись на легендарное чудо-юдо и получили от него не менее легендарных тумаков, всегда можно подкачаться настолько, что битва превратится в избиение. Игра хоть и пытается не допустить, чтобы героиня превратилась в полубога, постепенно заменяя рядовых врагов их усиленными вариациями, именно вам здесь решать, до какой степени усложнять или облегчать себе жизнь.

Бестиарий в основной состоит из различных мифических созданий: гарпий, грифонов, минотавров, горгон, церберов, циклопов. Не обошлось без людей-стражей и животинки вроде медведей, вепрей, львов и… петухов! В роли боссов нередко предстают обычные недруги на стероидах, но хватает и уникальных. А вот с особыми механиками не заладилось: любой падёт под градом ударов, если у вас полная сумка зелий.

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Картина «Начальник проводит разъяснительную беседу с подчинёнными». Холст, масло, PrintScreen.

Мир не отягощён разбивкой на зоны влияния, уровни и прочее. Большую часть времени вы проведёте в четырёх крупных регионах, где заправляет один из богов Пантеона. Обиталище Афродиты — это зелёные леса и цветущие луга, а земли Гефеста украшают мрачные механизмы и бастионы. Несмотря на аляповатость картинки, пейзажи очаровательны, так что местный фоторежим, простите за каламбур, не для красоты.

Карта традиционно усеяна активностями, но теперь они не отображаются при «синхронизации» — их предстоит «нащупывать» в режиме дальнего зрения: настоящий подарок для тех восьми человек, кто обожал сканировать иридий в Mass Effect 2. На глазок приметить места интереса тоже можно: ларцы с ценностями помечены небольшими лучами, а подземелья Тартара выдают зияющие красные расщелины в земле.

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Полёты с крыльями за спиной вызывают очевидные ассоциации с нашумевшей GenShin Impact, но на этом сходства и заканчиваются.

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Зачистка иконок — верный способ перманентно стать сильнее. В сундуках сокрыто оружие и броня, несколько порций амброзии повышают максимальный запас здоровья, а молнии Зевса — выносливость. Испытания на скорость, меткость и эрудицию одаривают Фенечку монетами Харона — валюту для покупки пассивных умений вроде ускоренного скалолазания, а также Даров Богов и их новых аспектов.

Есть ещё несколько типов ресурсов: сырьё для зелий растёт повсеместно; что-то дают за победу над уникальными врагами, а что-то получаем из сундуков и за испытания. Постарайтесь поскорее улучшить доспехи до четвёртого ранга — очень уж сладкие прибавки откроются. Всё снаряжение обладает особыми бонусами: одно позволит дольше карабкаться и бегать, другое повысит защиту или урон.

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Снова наступает Кроволуние?!

Традиционный для Ubisoft магазин на этот раз бесполезнее прежнего. Разжиться в нём можно лишь «шкурками» для оружия и брони, причём всего этого и с сундуков падает в достатке. Подарочные очки уместно вложить разве что в транспорт, чтобы на первых порах обзавестись самым выносливым скакуном. Если же задаться целью собрать приглянувшийся комплект — накопить валюту удастся на ежедневных заданиях.

Техническое состояние игры не вызывает нареканий — с оптимизацией Ubisoft Quebec не подкачала. За тридцать с лишним часов у меня случилась пара вылетов, и всё на этом. Багов и шероховатостей не замечено, скрипты работают исправно. Но и масштабом проект не чета недавней Assassin’s Creed.

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Покатился мир в тартарары

Есть у Immortals одно большое «но» — загадки. Создатели вдохновлялись небезызвестным творением Nintendo, но не поняли его главный замысел. В Breath to the Wild мы были первопроходцем, дивились миру и познавали его тайны: зачастую нечаянно, ведомые праздным любопытством. Приметили камни, сложенные кругом, где одного не хватает? Само чутьё подсказывало добавить недостающий и посмотреть, что будет.

Здешний мир скорее напоминает филиал Aperture Science — полигон для испытуемых, где на каждом шагу магические барьеры, нажимные плиты, переключатели, жаровни, вычурные механизмы и прочая бутафория. Линк, напомню, искал святилища, созданные специально для обучения и тренировки героя, и они поднялись из земной коры с пробуждением протагониста. Но зачем это греческим богам, да ещё у всех на виду?

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Вражины всегда пребывают в режиме «вижу цель — не вижу препятствий» и уверенно шагают через ловушки. Стоит этим пользоваться.

Пример типичной головоломки в Fenyx Rising: тайник с ценностями закрыт барьером. Что воздействует на преграду — неизвестно. Вы обшариваете округу в надежде приметить что-то подозрительное и, может, найдёте три жаровни, которые надобно зажечь, или постамент, куда следует водрузить определённый предмет. Встречаются и задачки на скорость, когда стоит быстро преодолеть полосу препятствий.

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В итоге всё сводится не к логическому мышлению и знанию законов физики, а к пиксельхантингу. Нередко доходит до смешного, когда нажимаете плиту, слышите торжественный щелчок, но не можете понять, что изменилось: то ли воздушный поток где-то появился, то ли переключатель стал активен. Потому что видимой связи между одним элементом и другим нет, и остаётся полагаться на удачу и метод тыка.

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Чтобы ЭТУ загадку решить, надо сперва понять, что за нечистая сила заблокировала один из блоков.

С подземельями Тартара загвоздка иного рода — там обычно решение очевидно, но испытания эти чересчур затянуты: то вы поочерёдно перекатываете пару шаров в лунки, одним открывая дорогу для другого; то прокладываете себе маршрут через шипы, швыряясь железными блоками. Принцип, ЧТО надо делать и как именно, улавливаете быстро, а затем минут пятнадцать скучаете, претворяя уже известный план в действие.

Наиболее томными оказались темницы с истинными сущностями богов. Те же подземелья, только в несколько раз масштабнее. В каждой из четырёх есть даже своя уникальная механика: где-то вы изменяете направление ветра, а где-то сооружаете воздушные мосты с помощью парящих кубов. Как и в «первоисточнике», встречаются сугубо боевые арены, а ещё в большинстве разломов есть необязательные сундуки.

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Хотелось выписать самые необычные подземелья отдельным абзацем, но кроме древнегреческого пинбола ничего особенного под руку не попалось.

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На поверхности также полно мифических испытаний: сложить фреску из кусков; достигнуть точки за отведённое время; провести управляемую стрелу через кольца; запомнить мелодию на малой лире, а затем воспроизвести её на большой. Такие места часто либо охраняются, либо защищены очередной загадкой: не спешите все активности покорять нахрапом — иногда решение одной головоломки даёт подсказку для другой.

Если нацелены на «платину», то как можно раньше освойте переноску тяжёлых предметов и научитесь создавать копию ручной птичкой — станет проще управляться с нажимными плитами. Без определённых Даров Богов не пройти часть подземелий или не добраться до сундуков, о чём игра любезно предупреждает. По сюжету налегать на загадки необязательно, а вот для полной прокачки это обязательная программа.

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Заключение

Легкомысленная, податливая, увлекательная, хоть порою и напрягающая — вот такой получилась Fenyx Rising. Бодрое приключение для всей семьи с яркими образами и забавными сценками, приятными сражениями, но утомительными головоломками. Достойный кандидат для покупки на грядущих распродажах, и ввиду странной политики партии с откровенно вялым продвижением, скидки не заставят себя долго ждать.

Но учтите, что с The Legend of Zelda игру роднят даже не избранные механики, а их элементы, вроде расхода выносливости при лазанье или планирования по воздуху. Она не про изучение неизведанного, а про решение поставленных задач. Это скорее гротескная, где-то упрощённая, а где-то усовершенствованная концепция Assassin’s Creed. Непонятно одно: зачем за один сезон выпускать два проекта со схожей концепцией?

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Оценка: 7.5 («Хорошо»).

Виталий Красновид aka Dezintegration

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Выражаем благодарность:

  • Компании Ubisoft за предоставленный для игры ключ.

Обсуждение игры Immortals: Fenyx Rising на конференции Overclockers.ru.

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Теги

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