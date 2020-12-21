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Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus

Модель ASUS серии The Ultimate Force – яркий пример того, как должна выглядеть современная бюджетная плата.
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Оглавление

Вступление

На мой взгляд, мы незаслуженно уделяем мало внимания именно бюджетным моделям потому, что один из смыслов разгона: купить недорого, а получить производительность на уровне более дорогого железа. Нет обзора ни одной материнской платы на чипсете AMD A520, а между тем – он должен стать одним из самых популярных на рынке и для этого есть несколько предпосылок.

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Начнем с того, что материнские платы на его основе поддерживают все современные процессоры, включая даже 5000-серию. Да, нас пугают, что какие-то старые процессоры AMD Ryzen 3 3200G и AMD Ryzen 5 3400G не поддерживаются. На самом деле это не так и речь идет лишь об урезании функционала связанного, например, с ограничением частоты памяти. Да, разгона процессора нет, точно также как на AMD A320, но… На самом деле он не нужен. Да, звучит глупо, но тут просто надо понимать простую последовательность: мощный процессор -> мощная подсистема питания -> большое тепловыделение -> и т.д. Не надо здесь гнаться за частотой потому, что процессор часто уже работает на пределе. Даже до частоты турбо не всегда удается разогнать все ядра на воздушном охлаждении и с приемлемым напряжением.

Зато есть разгон памяти, что гораздо важнее. Да, Intel B460 просто курит в сторонке. Однако, даже это еще не все. Я уже неоднократно сталкиваюсь с тем, что материнские платы на чипсете Intel H410 просто отказываются работать с процессором Intel Core i5 10600K. Если копать глубже, то на них вообще поддерживаются процессоры с TDP до 65 Вт. С AMD A520 таких проблем не замечается, и можно использовать даже 16-ядерные модели. Понятно, что для дорогого процессора скорее всего купят и плату подороже на флагманских чипсетах, но сам факт, что работает и на бюджетной тоже радует. Однако, с ценами на платы все не так просто. По идее, новый чипсет должен был занять нишу между AMD A320 и B450, но некоторые модели на B450 все равно получаются дешевле, чем на новом A520. Вот и получается, что выбор сделать сложнее.

Сегодня на тестирование попала одна из самых флагманских плат из доступных, которая называется ASUS TUF Gaming A520M-Plus. Она предназначена конечно же для геймеров и входит в состав линейки TUF Gaming. Плата далеко не самая дешевая, но все равно дешевле $100. Даже в бюджетном сегменте ASUS делает неплохие платы для геймеров. Также здесь используются некоторые фирменные технологии и конечно есть RGB подсветка.

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На что способно данное устройство и есть ли вообще смысл в ее приобретении или обязательно надо брать плату на B550? Работают все же процессоры AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G или нет? Попробуем ответить на эти вопросы.

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Упаковка и комплектация

В очередной раз я хочу напомнить, что на дворе конец 2020 года, и сейчас TUF Gaming совсем не то же самое, что TUF несколько лет назад. Сегодня эта линейка ближе к начальному уровню устройств для геймеров, но также добротно качественно и с трехлетней, а не пятилетней гарантией потому, что пять лет – большой срок для поддержки устройства, которое быстро устаревает.

Коробка компактная потому, что нам обещают устройство формата mATX, о чем намекает даже название, где затесалась буква «М».

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Фон темный. В левой части проявляется надпись TUF Gaming. В верхнем левом углу находится логотип компании и любимый слоган: в поисках невероятного. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Это означает поддержку одноименной технологии. Кстати, бывает так, что поддержка ASUS AURA Sync есть, а самой подсветки на устройстве нет, но здесь с этим полный порядок, ведь гейминг без RGB сегодня уже невозможен.

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Ниже по правому краю проявляется изображение материнской платы. Получается не так четко и информативно, как в оформлении моделей PRIME, но хоть какое-то представление об устройстве в коробке. Ниже оранжевыми буквами выделена надпись TUF Gaming, а под ней контурными символами наименование модели A520M-Plus. В самом низу есть куча значков. Один относится к обозначению чипсета, другой сообщает о поддержке процессоров AMD Ryzen, третий – HDMI, а четвертый – классическая пугалка о поддержке процессоров AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G (спойлер: бояться не надо). В правом нижнем углу находится эмблема TUF Gaming.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами TUF Gaming A520M -Plus. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Пора заглянуть внутрь.

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Здесь снова используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Руководство по монтажу;
  • Контактная информация;
  • Информация о безопасности;
  • Сертификат соответствия стандартам (США);
  • Комплект наклеек;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

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Диск по сути уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. Плата для геймеров, поэтому поддержка Windows 7 и 8.1 тоже не нужна. Посмотрим на аксессуары.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для устройств M.2;
  • Заглушка задней панели.

Комплект небольшой, но хорошо, что он есть вообще. Заглушка уже могла быть на плате, винты крепления тоже, а кабели скоро вообще перестанут класть, как зарядки к телефонам.

Дизайн и особенности платы

С недавних пор mATX – это мой самый любимый формат. Платы дешевле, корпуса дешевле, собирать проще, проблем меньше. А вот про mini-ITX такого уже не скажешь потому, что дорого и проблемы совместимости устанешь разгребать. В данном случае перед нами классические габариты 244 х 244 мм. Нет никаких обрезаний и четыре полноценных слота под память.

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Плата очень легкая и симпатичная. Комбинация черных и серых слотов, серые и желтые принты на поверхности – все очень удачно сочетается и плата не кажется такой бюджетной. Если б заглушка задней панели уже была смонтирована, то плата выглядела бы еще круче и дороже. Однако и так смотрится неплохо, а общую картину дополняют радиаторы.

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Еще в отличие от полноразмерных плат, здесь пустых мест спереди практически нет. Сзади элементов тоже немного. Мы видим массив RGB светодиодов в правом нижнем углу, где присутствует узор без слоев металлизации. В каком-то поколении устройств была просто вытравлена надпись TUF Gaming, что было понятно и смотрелось отлично, а этот частокол понравится не всем.

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Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Это первый тревожный звоночек, который предупреждает о том, что питание слабо подготовлено к мощным процессорам.

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Эта материнская плата вообще не предназначена для разгона, а позиционируется как решение начального уровня для геймеров. При этом заявлена полная поддержка всех моделей процессоров, включая AMD Ryzen 9 3950X и 5950X.

Производитель скорее всего разумно предполагает, что никто в здравом уме не будет использовать эту плату с флагманскими моделями процессоров, где заявлен TDP 105 Вт. Здесь возможна лишь какая-то случайность, что кто-то по ошибке купит и поставит такой процессор. У меня же просто один тестовый образец в виде AMD Ryzen 7 3800X, который здесь тоже не в своей тарелке.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края. Про функцию OPTIMEM здесь ничего не сказано, но зато есть разгон.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4 2133 до 4800 МГц в режиме разгона со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Я всегда предпочитаю брать платы ATX и mATX с четырьмя слотами.

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В подсистеме питания процессора мы видим 8 каналов (4+2х2) для ядер и интегрированного видео. Здесь используются обычные транзисторы типа Low Rds(on) с маркировкой RA12B и RA14B.

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Еще на каждый из 8 каналов приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106JGQW. Кстати, его устанавливали в материнских платах на базе чипсета AMD B550, даже на ASUS ROG STRIX B550-F.

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Сверху радиатора нет, а вот сбоку транзисторы охлаждаются небольшим радиатором. Это объясняется тем, что сверху две фазы удвоены и не сильно нагреваются. Никаких пластиковых кожухов тут нет.

При интенсивной нагрузке боковые транзисторы разогреваются максимум до 71°C с процессором AMD Ryzen 7 3800X. Это очень хороший результат, учитывая, что кулер не обдувал околосокетное пространство.

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Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Внешне он выглядят неплохо и оребрение у него хорошее.

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В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам. Крепление осуществляется двумя пластиковыми клипсами на пружинках. Еще один радиатор установлен на чипсете.

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Он также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Сверху присутствует логотип серии TUF и какой-то рисунок на заднем фоне.

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Может показаться, что по середине простой брусок, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Под радиатором прячется чипсет AMD A520.

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Характеристики его не блещут, но для начального уровня сойдет иначе может получиться конкуренция внутри. Нет поддержки PCI-e Gen4. Портов SATA3 – четыре. Все они разведены на плате не очень удобно – в самом низу.

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Рядом с основным коннектором питания ATX находятся колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1.

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В правом нижнем углу находятся четыре порта SATA. Левее находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Далее по нижнему краю находятся две колодки USB 2.0, отладочный разъем, S/PDIF Out и перемычка сброса настроек BIOS, которая называется Clr CMOS.

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Затем следует колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

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Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Несмотря на громкие заявления о том, что она игровая, смотрится она несколько упрощенной. Это объясняется тем, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC887 и четыре электролитических конденсатора.

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Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Realtek L8200A. Есть поддержка технологии защиты TUF LANGUARD.

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На этой плате мы видим три расширения. Один PCI-e x16 и два PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь этого нет.

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Слот PCI-e x16 выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Слотов для установки устройств типа M.2 здесь два. Один предназначен для накопителя, а другой для беспроводного модуля.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъема USB 2.0;
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем PS/2 для клавиатуры или мыши;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Три аудиоразъема типа minijack;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a;
  • Один видеовыход DVI-D.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000-серии и 5000-серии без встроенной графики, APU AMD Ryzen 4000-серии. APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются (официально)
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3
Системная логика AMD A520
Поддерживаемая оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 - 4800 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3;
2 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD A520; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek L8200A
Аудио Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD A520)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD A520)
USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD A520)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack;
1 х Display Port ;
1 x HDMI 1.4b;
1 x D-Sub;
1 x PS/2 (клавиатура или мышь)
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы.

Здесь соответственно присутствует символика серии TUF Gaming. Что касается цветовой палитры, то она ближе к серии PRIME. Функции разгона тут нет. Зато есть возможность включения XMP профиля и есть возможность разгона памяти. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное – есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3400G (3700 / 4200 МГц база/турбо);
  • Кулер: AeroCool Mirage 5;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming A520M-Plus, версия BIOS 1202;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tб;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт);

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка.

Единственное, чего тут нет – это разъема для 5В ARGB подсветки. Поэтому для записи пришлось установить кулер ID-Cooling IS-50 MAX, у которого есть обычный 12 B коннектор для подсветки.

В остальных тестах я использовал AeroCool Mirage 5 потому, что я его тестировал на этой плате. Процессоров я тоже использовал два. AMD Ryzen 5 3400G был нужен, чтобы проверить работоспособность.

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Все отлично работает, несмотря на предупреждение о несовместимости на коробке, на сайте и отсутствие в списке поддерживаемых процессоров.

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В нагрузке тоже все отлично. Никаких проблем с совместимостью в работе я не заметил.

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Далее я установил процессор AMD Ryzen 7 3800X и продолжил тестирование.

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Память я решил разгонять именно на нем потому, что на AMD Ryzen 5 3400G были ограничения и основное – нельзя установить напряжение выше 1,35 В. А чтобы получить нормальную частоту и тайминги мне приходится поднимать его до 1,4 В.

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Разгон получается такой же как на лучших платах, основанных на AMD B550. Я не ожидал такого и был приятно удивлен.

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AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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Теперь – традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0.

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Результаты меня тоже не впечатлили. Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Радиатор справа разогревается до 66°C под Pime95 приблизительно за 8 минут и я думаю, что это победа. Самый максимум, что я замечал в работе – 71°C.

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В простое радиатор греется всего до 35°C. Радиатор чипсета разогревается до 48°C.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное позиционирование и время отклика. С этим проблем нет. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

Несмотря ни на что, плата ASUS TUF Gaming A520M-Plus мне понравилась. На мой взгляд, так и должна выглядеть современная бюджетная плата, только хотелось бы цену поменьше. Точно так же могли бы сделать на платформе Intel: убрать разгон процессора, оставить разгон памяти. Понятно, что это претензия не к ASUS, а к Intel. А про H410 я вообще молчу.

ASUS TUF Gaming A520M-Plus демонстрирует хороший функционал, стабильность и отличные показатели разгона памяти. Процессор не разгоняется, но управлять напряжением на ядрах можно. Чтобы уменьшить тепловыделение, достаточно сделать даунвольтинг. Я собственными глазами увидел, что в нагрузке частота всех ядер становится даже выше, чем в штатном режиме. Понятно, что производитель не рассчитывал на использование устройства с флагманскими моделями процессоров и поэтому подсистема питания здесь простая и без изысканного охлаждения. Тем не менее, даже в самой жесткой нагрузке температура на транзисторах не поднималась выше 71°C с процессором AMD Ryzen 7 3800X, а это не самая холодная и энергоэффективная модель.

Да, кому-то может не понравиться, что на плате есть всего один слот M.2 для установки накопителя, всего один слот PCI-e x16 для видеокарты, причем с линиями Gen3. Однако этого достаточно для большинства пользователей и не следует забывать, что плата бюджетная. Ну и, конечно же, есть подарок в виде поддержки процессоров AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G. Мне кажется, что это важная часть пользователей бюджетных материнских плат. Единственное ограничение – разгон памяти. Частота не может быть выше DDR4 4200 МГц, а напряжение больше 1.35 В.

Плюсов у платы много, но лично мне до идеала не хватило всего пары вещей. Нет нормальной индикации. Хоть бы один маленький светодиод, который показывал бы прохождение POST оперативной памяти, а то при разгоне приходится часто использовать перемычку сброса BIOS. Еще, как ни странно, мне не хватило коннектора ARGB. На плате есть обычный 12B разъем для лент, и он отлично работает, все синхронизируется, включая планки памяти через новое приложение Armoury Crate. Мне для кулера нужен был разъем 5В ARGB и его не оказалось, пришлось использовать внешний контроллер. В остальном никаких нареканий к плате и ее работе нет.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS TUF Gaming A520M-Plus.

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Теги

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Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus
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Artem Batogovsky
13:15
Игра лучшая за многие годы, вообще не воспринимаю критику. Слишком много ужасных игр от топ производителей было в последнее время, Cyberpunk 2077 как глоток свежего воздуха. Нужно отстоять компанию, ...
Cyberpunk 2077 может стать последней игрой CD Projekt Red – угроза уголовной ответственности и исков
wwr222
13:13
Да...фанату хоть на голову наложи-один фиг не докажешь.Время покажет...
Cyberpunk 2077 может стать последней игрой CD Projekt Red – угроза уголовной ответственности и исков
markz0R
13:12
Как только маркетологи не делают деньги на дебилах игроманах
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wwr222
13:12
Пупок развяжется все на свои кровные делать.
Cyberpunk 2077 может стать последней игрой CD Projekt Red – угроза уголовной ответственности и исков
wwr222
13:11
Они сделали потому,что еще никто говно не успел распробовать.Но хочешь верь в их светлое будущее.
Cyberpunk 2077 может стать последней игрой CD Projekt Red – угроза уголовной ответственности и исков
wolfire
13:10
Так это проблема браузера софта, зачем он отправляет/читает мои данные? Почем все куки хранятся в куче? Разве нельзя сделать (опционально вкл/выкл) для каждого сайта отдельный независимый блок с кукам...
Храните свои персональные данные в сберегательной банке
DiLouk
13:10
Да брось. Игра мультяшная, делается на базе первой части, выдает космический фпс.
Утечка: Overwatch 2 появится в продаже в конце следующего года
wwr222
13:09
А не надо дорогие.Берем чмошный Дипкул ВиндБлейд и он хоронит по производительности Арктик Р.
Кастомная СЖО для старших процессоров ZEN 3
Himis
13:08
выйдет 10 декабря 2021 на всех платформах Пастген-воены снова будут в @4ек@лле и с морем эмоцЫй
Утечка: Overwatch 2 появится в продаже в конце следующего года
Bratken
13:05
В chivalry/mordhau такое было интересно, потому что рукопашка. Для перестрелок подобные миссии реально выглядят уныло
Утечка: Overwatch 2 появится в продаже в конце следующего года
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