После многочисленных инсайдерских донесений сомнений в этом и так давно уже не было.

В серии Assassin’s Creed хватает качественных проектов, однако даже те, кому история противостояния свободолюбивых ассасинов и приверженцев порядка в лице тамплиеров не видится ни в коей мере интересной, в своё время не прошли мимо четвёртой номерной части серии с подзаголовком Black Flag.

Может быть интересно

Источник изображения: Ubisoft.

Приключения пирата Эдварда Кенуэя в бассейне Карибского моря стали для серии глотком свежего воздуха, и многие фанаты Assassin’s Creed давно надеются увидеть ремейк. Слухи о существовании проекта по обновлению «Чёрного флага» гуляют по Сети уже очень давно, но лишь сегодня Ubisoft наконец-то расщедрилась на официальное подтверждение.

Итак, проект под названием Assassin’s Creed Black Flag Resynced существует, однако на текущем этапе Ubisoft хватило лишь непосредственно на соответствующее заявление и публикацию концепт-арта. Возможно, дело в том, что разработка пока находится на ранних стадиях.

Как бы то ни было, времени на постепенную публикацию подробностей у разработчиков впереди ещё вагон и маленькая тележка.