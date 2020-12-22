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Вступление

Все больше производителей оперативной памяти стало уделять внимание внешнему виду продукта. Характеристики уходят на второй план, а гораздо важнее то, как это выглядит. Так бывает и с автомобилями. Не всегда самый быстрый автомобиль является самым красивым, однако весь тюнинг в первую очередь завязан на внешнем облике. Для кого-то это обычная бутафория, а кто-то таким образом пытается украсить свою машину, чтобы она казалась быстрой. Конечно такие вещи как скорость и красота могут сочетаться, но суперкары очень дорогие потому, что редкие и эксклюзивные. Абсолютно то же самое касается модулей памяти. Если они красивые и быстрые, то ценник на них сразу какой-то космический. А так ничего не мешает купить отдельно голые планки на хороших чипах или красивый комплект, но с посредственными характеристиками.

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Компания TeamGroup славится тем, что выпускает большое количество разных модулей. Это одна из тех фирм, что не выпускают микросхемы самостоятельно, но делают неплохие планки, некоторые из которых даже используют для рекордов. Однако сейчас компании сосредоточены на выпуск продукции для геймеров. Это относится не только к TeamGroup, но и другим крупным брендам. Все это приводит к тому, что используются не самые лучшие чипы на рынке, а те, которые могут работать на определенных частотах с не самыми лучшими характеристиками. Но если реально оценивать ситуацию, то сейчас наметилась тенденция миграции пользователей на платформу AMD AM4 и поэтому все перестали гоняться за высокой частотой, а выбирают модули, которые работают на результирующих частотах 3600-3800 МГц DDR4.

Кроме этого устройства для геймеров подразумевают простоту настройки. Геймеры играют, а не занимаются тонкой настройкой железа. Конечно кто-то играет и в железо, но производители предпочитают об этом не думать. Касательно памяти предлагаются просто предустановки профилей XMP, которые автоматически устанавливают нужные значения частоты, таймингов и напряжения. Соответственно, нужно лишь зайти в BIOS, установить профиль и наслаждаться. А вот больше никто не обещает и сейчас получается очень часто такая картина. Выпускается какая-то небольшая первая партия, например, на Samsung B-die, а потом те же самые планки с такими же таймингами выпускаются уже на чипах Micron, Nanya или SKhynix. Однако, иногда прямо сразу на чипах, которые работают на пределе. Да, с одной стороны разгона нет, но с другой его никто не обещал, а тенденция рынка направлена именно на упрощение и большинству ручные установки уже не интересны.

Сегодня мы рассмотрим интересные модули компании TeamGroup и посмотрим, к какой категории относятся они.

Сегодня на тестировании очень красивые планки, которые называются TeamGroup T-Force DDR4 Gaming Xtreem ARGB. Артикул модели TF10D48G3600HC18JBK. Это комплект самого популярного сегодня объема 16 Гб из двух модулей по 8 Гб. Посмотрим на планки более детально.

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Упаковка и комплектация

TeamGroup – тайваньская компания, основанная в 1997 году. Компания производит не только модули памяти, а также различные SSD и Flash-накопители. Основной упор сделан на качество продукции, поэтому изделия не всегда дешевые, но зато надежность находится на высшем уровне. За все время существования компания обрела широкую популярность во всем мире. Постоянно расширяется ассортимент продукции, появляются новые интересные модели и целые линейки.

Конечно же, особое внимание уделяется геймерам потому, что они генерируют большой спрос. Поэтому большинство новинок предназначено именно для них. Например, это можно сказать про серию T-Force Xtreem ARGB. Посмотрим, какие модели в ней представлены.

Нет, здесь не просто добавили подсветку к какому-то существующему дизайну. Его просто сделали с нуля, и он не похож ни на что другое среди всей продукции на рынке. Это уникальное оформление, которое обеспечивает отличный внешний вид и неповторимость. Кроме подсветки предлагается уникальный дизайн и отобранные микросхемы памяти, которые способны работать на определенных частотах с нужными таймингами.

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Пора перейти к упаковке. Она выглядит очень ярко и не обычно для производителя. По всему видно, что эта продукция отмечается особо потому, что это важное направление компании – гейминг.

Коробка не очень крупная, но красивая. Она очень пестрая и запоминающаяся. Самое главное, что есть не только логотип T-Force, но и собственный Xtreem ARGB, который будет узнаваем многими.

Не в первый раз я уже наблюдаю, как производители убирают свое основное название и оставляют суббренд. Такая картина, например, наблюдается с HyperX, и все к этому привыкли. У компании TeamGroup наблюдается похожая ситуация. Упор сделан на давнее и узнаваемое название T-Force, которым назывались самые качественные и дорогие продукты компании, ориентированные на геймеров.

Упаковка внешне ничем не выделяется, кроме визуального оформления.

Фон упаковки преимущественно черный. В левом верхнем углу находится логотип и надпись T-Force белым цветом на красном фоне. Справа указано, что это память типа DDR4. Еще правее уже указано название линейки Xtreem ARGB.

Основную часть спереди занимает изображение модуля памяти. Такое впечатление, что он светится весь. Пока непонятно что это: визуальный эффект при оформлении или на самом деле они так выглядят в работе. Очень интересный внешний вид, но похоже, что истина где-то посередине. В левом нижнем углу находится группа значков, посвященная технологиям синхронизации подсветки. Среди них есть ASUS AURA, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome. Короче все технологии синхронизации подсветки, что поддерживает память. Под ними находится надпись The power from TeamGroup. В правом верхнем углу есть наклейка с указанием частоты и объема комплекта.

Понятно, что эта упаковка едина для всей линейки, а отличия между моделями снаружи заметны только по этим наклейкам. На самом деле не только по ним, а еще по тем, что сзади. Кстати, что там?

Сверху мы снова видим логотип и надпись T-Force белым цветом на красном фоне. Справа находится несколько строк об истории бренда и логотипа. Еще две вставки DDR4 Gaming и Xtreem ARGB находятся ниже. Далее на английском языке перечислены основные особенности этих планок памяти. Русский перевод находится в описании.

В правой части остаются две наклейки со штрих-кодом и артикулом модели для каждого модуля. Это дубликаты тех, что наклеены непосредственно на самих планках. Ниже находится наклейка с общим штрих-кодом. Пора заглянуть внутрь.

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Снаружи находится не сама коробка, а только декоративный кожух. Он сдвигается и внутри мы видим небольшую черную коробку из картона. На ней также присутствует серебристая символика T-Force. В месте, где она открывается, есть защитная наклейка, чтобы было понятно вскрывалась упаковка или нет. Внутри мы видим прозрачный пластиковый каркас с крышкой, где находятся планки памяти.

Под ним находится еще один точно такой же, но пустой. Видимо упаковка рассчитана на комплекты из четырех планок, а у нас только две. Поэтому здесь все унифицировано. А еще внизу находится комплект поставки.

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Он небольшой и состоит из небольшой тряпочки, чтобы протирать зеркальную поверхность модулей, информации о гарантии и наклейки на корпус.

Черный поролон находится между двумя пластиковыми контейнерами и обеспечивает дополнительную защиту, а точнее обеспечивает плотное наполнение коробки, чтобы внутри ничего не болталось.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть через прозрачный пластиковый кейс или прямо спереди на внешней оболочке упаковки. Они выглядят необычно, но только с одной стороны. С другой они смотрятся немного иначе из-за средней части.

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Даже изначально конструкция не кажется монолитной. Планки явно состоят из нескольких элементов. Однако, сперва мы видим два радиатора с обеих сторон, но без симметрии. С одной стороны находится логотип T-Force и надпись Xtreem ARGB.

На другой стороне находится по середине алюминиевая пластина, окрашенная в черный цвет. На ней есть наклейка точно такая же как снаружи, с обратной стороны внешнего кожуха.

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Симметрия не так важна потому, что сторону, повернутую к процессорному сокету, обычно никто не видит из-за установленного кулера. Поэтому самое главное – верхняя грань и боковая, которая смотрит вправо.

Полосы сверху и вся панель с надписью Xtreem ARGB просвечиваются, хотя снаружи они кажутся непрозрачными из-за зеркальной поверхности. Полоса по центру не просвечивается, а надпись Xtreem ARGB – да. Получается очень красиво.

Такое возможно потому, что светодиоды находятся только с одной стороны, где нет микросхем памяти. Это заметно, если снять радиатор, чего я делать настоятельно не рекомендую. Все дело в том, что радиатор приклеен на несколько двухсторонних клейких лент очень прочно. Мне показалось, что радиатор здесь больше для красоты. Даже несмотря на то, что клейкая часть контактирует с чипами полностью.

Поэтому снять радиатор сложно и лучше этого не делать потому, что все характеристики планок и чипов можно увидеть через утилиты, но я все же сделал это, чтобы посмотреть на организацию.

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На самом деле здесь смотреть особо не на что. Здесь даже нет RGB светодиодов, зато хорошо видны белые матовые элементы, которые рассеивают свет. Маркировка чипов памяти сообщает о том, что они произведены компанией SKhynix.

Чипы распаяны только с одной стороны, а с другой их нет. И вот там декоративная пластина приклеена намертво. Я даже не стал пытаться ее снять. Немного выше находится микросхема контроллера RGB подсветки от компании ENE Technology.

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Микросхема SPD находится с другой стороны. Еще есть индикаторы слоев металлизации. Первый слой промаркирован с одной стороны, а последний с другой. Всего их десять но два из них задействованы для организации подсветки.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB TF10D48G3600HC18JBK объемом 16 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер AeroCool Mirage 5;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS TUF Gaming A520M-PLUS, версия BIOS 1202;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-3600, T-Force Xtreem ARGB (SKhynix DJR);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14 000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2: Samsung 981 1 Tбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750, 750 Вт.

Испытание модулей и разгон

Модули памяти достаточно высокие и поместятся далеко не под каждым кулером. Мне повезло, я использовал башню AeroCool Mirage 5, и у нее нет никаких проблем с совместимостью.

Планки отлично смотрятся, но положа руку на сердце предназначены для более дорогой сборки потому, что выглядят отлично, а здесь они концентрируют на себе все внимание.

С подсветкой модули смотрятся еще красивее и интереснее, синхронизация эффектов RGB работает отлично.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы оценить всю систему изнутри.

Видно, что базовая частота модулей составляет 2400 МГц. По современным меркам это мало, учитывая, что есть планки, которые штатно запускаются на 3200 МГц без всяких обрядов.

С профилями XMP тоже не все гладко. Начнем с того, что он всего один и с такими таймингами, что гордиться нечем даже на частоте 3600 МГц.

И для этого еще надо поднимать напряжение, в то время как самый бюджетный Crucial сейчас работает на такой частоте с базовым напряжением 1.2 В.

Для разгона я использовал известную программу DRAM Calculator For Ryzen 1.7.3.

Теперь разумно подобрать максимальную частоту на этих таймингах.

Затем подобрать минимальные задержки на заявленной штатной частоте 3600 МГц.

Результаты мягко говоря не впечатляют. Разумеется, все проверяем программой TestMEM 5 v0.12. Процесс занимает немало времени, но все стабильно, можно прогонять тесты.

При разгоне не следует забывать, что частота системной шины автоматически переключается на половинный коэффициент, если модули работают в режиме выше 3600 МГц. Поэтому не надо забывать зафиксировать ее в BIOS.

Теперь осталось только разогнать немного шину и заставить работать модули на частоте 3800 МГц. Уже очевидно, что с теми же таймингами это будет невозможно, как не выкручивай напряжение, а поэтому их надо будет поднять. Это «кукурузный» разгон потому, что производительность может не увеличиться, а даже уменьшиться.

Для дальнейшего тестирования использовалось три программы. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 5.60 и 7-Zip – архиваторы, чувствительные к производительности памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.30.5500 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с



Memory write, Мбайт /с



Memory copy, Мбайт /с



Memory latency, нс



Winrar 5.80

Кбайт/с



7-Zip v19.00 (x64) 32 Мб

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS



Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS



Общий рейтинг, MIPS



Заключение

Перед нами обычный набор памяти без каких-то претензий на эксклюзивность и выдающиеся характеристики. Основной упор сделан на внешний вид, и модули T-Force действительно выглядят неплохо. Симпатичные радиаторы и хорошая работа подсветки. Все отлично работает, эффекты синхронизируются с материнской платой при условии установки, запуска и настройки соответствующего приложения. Даже на чипсете AMD A520 все функционирует, для чего достаточно лишь активировать профиль D.O.C.P, который является аналогом XMP.

С заявленными режимами работы все хорошо, но с разгоном уже не так просто. Думаю, что в моем случае виновата именно платформа AMD A520. Дело в том, что на AMD X570 разгонный потенциал выше хотя бы потому, что там более гибкие настройки шины. Здесь отсутствует даже возможность разгона процессора или установка фиксированной частоты. Хорошие планки, которые гарантированно берут какую-то частоту на X570, не обязательно покажут такой же результат на AMD A520 с теми же настройками.

Однако проблема не только в этом, ведь и сами планки не основаны на лучших микросхемах – этот комплект позиционируется для геймеров, а не оверклокеров. Свои заявленные характеристики они отрабатывают даже на бюджетной платформе, а дальше извините. При этом комплект отличный и ориентирован на внешнее оформление. В основном на пользователя, который не вникает в тонкости настройки и не гонится за высокими достижениями. Один раз купил, поставил и забыл.

Объем по современным меркам самый оптимальный, поэтому со спросом на него не должно быть проблем, если цена не будет сильно завышена. Те, кому интересен процесс разгона и не нужны светящиеся детали в корпусе, предпочтут планки производства Samsung и смогут без особых усилий получить те же результаты. Сейчас производство многих планок ведется с чипами SKhynix и у них разгонный потенциал тоже неплох, но не у всех модификаций. Эта практика характерна для многих производителей, поэтому покупка планок оперативной памяти – это почти всегда лотерея.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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