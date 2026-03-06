Об этом рассказала глава игрового подразделения Microsoft Аша Шарма.

Игровая консоль Xbox следующего поколения под кодовым названием Project Helix позволит запускать не только игры, разработанные для приставки Xbox, но и ПК-версии, о чём в социальных сетях сообщила глава игрового подразделения Microsoft Аша Шарма, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Microsoft

Слухи о поддержке Xbox следующего поколения игр для ПК ходили по сети Интернет уже достаточно продолжительное время, а теперь они подтверждаются официально. Компания Microsoft уже несколько лет активно привлекает геймеров к экосистеме Xbox, развивая приложение Xbox для Windows и публикуя игры на сторонних площадках, таких как Steam.

С учётом того, что Xbox следующего поколения будет основана на модифицированном APU от AMD, запуск ПК-версий игр, судя по всему, не станет проблемой для консоли. Ранее компания AMD подтвердила, что работает совместно с Microsoft над специальным вариантом процессора для Project Helix, намекнув на возможный запуск в 2027 году.

Как отмечает Аша Шарма, на предстоящей выставке GDC 2026, которая пройдёт в Сан-Франциско на следующей неделе, будут обсуждаться вопросы относительно возможностей Xbox следующего поколения, поэтому в ближайшее время стоит ждать дополнительных подробностей, проливающих свет на Project Helix.