Кормёжка людей — дело прибыльное. А, главное, оно всегда будет востребованным.

В исторической перспективе Россия очень быстро превратилась из нетто-импортёра продуктов питания в одного из их основных экспортёров. Рост производства пищевой продукции продолжается, и вот, как сообщила «Российская газета» со ссылкой на статистику федерального центра «Агроэкспорт», Россия по итогам 2025 года экспортировала макаронных изделий на рекордные $211 миллионов. В весовом выражении экспортные поставки «макарошек» составили 138,5 тысяч тонн.

Источник изображения: ChatGPT.

Как отмечает «Агроэкспорт», рост в денежном выражении по сравнению с 2024 годом составил 26%, а в весе — 5%. Абсолютная доля экспорта макаронных изделий приходится на так называемое ближнее зарубежье, или, проще говоря, на постсоветское пространство. Так, в пятёрку главных потребителей российских макарон входят Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия.

В общей сложности на эти пять государств приходится около $167 миллионов выручки из общих $211 миллионов.

Следует отметить, что экспорт пищевой продукции — тех же макаронных изделий — гораздо выгоднее с точки зрения добавочной стоимости, чем просто поставки зерна, в которых Россия также занимает одно из ключевых положений в мире. Это можно сравнить с поставками сырья вместо готовой продукции. Поэтому хотелось бы верить, что пищевой сектор отечественной экономики продолжит развиваться, а поставки первичной продукции зарубежным покупателям — сокращаться.