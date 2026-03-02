За последний месяц доля Windows 11 выросла более чем на 10%.

Пользователи продолжают массово мигрировать с Windows 10 на современную ОС Windows 11, что следует из ежемесячного отчёта сервиса Statcounter, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Microsoft

Как следует из отчёта, мировая доля Windows 11 в феврале текущего года увеличилась до 72,57 %, то есть в месячном исчислении рост составил 10,16 %, что примерно соответствует увеличению клиентской базы ОС, наблюдавшейся и месяцем ранее. Windows 10, напротив, теряет пользователей — за месяц число её почитателей снизилось с 35,77 % до 26,45 %.

Подобная тенденция наблюдается не только на мировом рынке в целом, но и в отдельных регионах. При этом более старые версии ОС, Windows 7 и Windows XP, занимают третью и четвёртую строчки, пользуясь популярностью у 0,62 и 0,2 % пользователей соответственно.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Отмечается, что причины, которые вынудили пользователей Windows 10 мигрировать на Windows 11, в настоящее время не ясны, поэтому следует следить за данными Statcounter, чтобы получить более точную картину в будущем.