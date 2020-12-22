Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020

Тестирование 30 CPU, представляющих семейства Comet Lake, Coffee Lake и Matisse в восьми играх, одном разрешении и двух режимах работы.
+
Дешевый Ryzen Vermeer 5600X
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри

700x600 62 KB

Целью цикла «В погоне за производительностью: процессоры» является изучение производительности актуальной линейки процессоров в современных играх. В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности ЦП и среднегеометрические результаты CPU в восьми играх.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Crysis Remastered

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемного освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Far Cry Primal

  • Версия 1.3.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание - FXAA.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество пост-эффектов - высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество земли - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество окружающей среды - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Размытие движения - включено.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

  • Версия 1.06.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Масштаб кадра - 100%.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Качество анизотропной фильтрации - среднее.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество облаков - максимальное.
    • Сглаживание - TAA.
    • Эффект скорости - включен.
    • Затенение фонового света - максимальное.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама



Iron Harvest

  • Версия 1.0.0.1632.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Качество физики - высокое.
    • Плотность объектов - высокая.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Физика разрушений - высокая.
    • Плотность эффектов - высокая.
    • Плотность снарядов - высокая.
    • Сглаживание - ТАА.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Mafia Remastered

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Project Cars 3

  • Версия 1.0.0.0591u2.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Карта окружающего мира - ультра высокая.
    • Детализация машин - ультра высокая.
    • Детализация трассы - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Размытие в движении - ультра высокое.
    • Детализация травы - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Упреждающий рендеринг - 1.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Total War Saga: Troy

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus
11
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
32
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
43
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
4

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 43
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 32
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 43


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 9 Pro продолжает дешеветь – 64 Мп камера и игровой процессор со скидкой до 4 000р
14
Cyberpunk 2077 может стать последней игрой CD Projekt Red – угроза уголовной ответственности и исков
99
AMD выпустит новую линейку процессоров по низким ценам – Ryzen 5 5600 за 219 долларов
117
30 процессоров vs Cyberpunk 2077 – 4К неиграбельно, а Ryzen 3 3300Х обходит Core i9-10900K от ТH
91
В сеть попал перечень бесплатных раздач Epic Games Store – скучное инди и Alien Isolation 21 декабря
16
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Alien Isolation
31
Обновление Windows 10 существенно снижает fps на процессорах Intel в играх – решение проблемы
36
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
61
Большой мод для Cyberpunk 2077 устраняет почти все баги игры, добавляя большую дальность прорисовки
20
Последнее обновление Windows 10 сломало утилиту проверки диска
26
Первые тесты Core i9-11900K выглядят разочаровывающе – 40% отставание от Core i9-10900K в CPU-z
54
Поиграть в Cyberpunk 2077 уже можно на iPhone и iPad в разрешении 1080р на стабильных 60 fps
14
Видео: энтузиаст продемонстрировал улучшения в Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 после патча
24
Первый тест инженерника Intel Core i9-11900 в CPU-Z — до 20% быстрее Comet Lake-S
121
Названы цены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S20 Ultra – от 849 евро за младшую модель
1
AMD выпустит новинки - Ryzen 9 5900 и 7 5800 с TDP 65 Вт
24
Во втором квартале 2022 года AMD выпустит 5-нм процессоры с архитектурой Zen 4
27
Технические характеристики процессоров Intel 11-го поколения – тактовые частоты, ядра, TDP
17
Курс биткоина установил очередной рекорд — быстрый рост может навредить криптовалюте
16
8-ядерный 16-поточный инженерный образец CPU Intel Rocket Lake-S уступил Ryzen 7 5800X в ряде тестов
23

Сейчас обсуждают

Евгений Богданов
09:10
Достали ныть уже, да обосрались и че? В игре по мимо всего есть и не мало хорошего, два косаря не те деньги чтоб трястись над ними, пройдя игру все же я не пожалел, да есть много вопросов, но все свод...
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Артём
09:10
Будите удивлены, на новый ноут я просто потратил свою годовую премию. Мои счета не опустели в кредит я не залез. Теперь про ваш райзен, зачем мне ваш райзен если речь идет о рабочем ноутбуке? Ваш рай...
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
Kopcheniy
09:07
Ну если учесть, что выход Zen 3 первоначально намечался на август-сентябрь этого года, то вполне понятно, почему Zen 4 тоже решили подвинуть.
Во втором квартале 2022 года AMD выпустит 5-нм процессоры с архитектурой Zen 4
Milanche
09:06
Титюли норм 👌🏻 но мордашка на троечку. Продолжай в том же духе !))
Инди-симулятор фермы Stardew Valley получил крупнейшее обновление за всё время своего существования
Lurker-beta
09:05
Мне больше всего по реалистичности нравится LFS.
Следующая Project CARS станет «самым реалистичным симулятором»
Твоя мамка
09:01
Там 4к с даунскейлом до 1188р. Ну то есть выставь в киберпанке 4к и разрешение рендеринга или как там эта фича называется 55-60% получишь графон пс5
Блогер сравнил Cyberpunk 2077 на PS4 Pro, PS5 и ПК
Константин Перилов
09:00
А вот и нищие проснулись. 😂
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
Константин Перилов
08:59
Где ты монополию увидел? Изучи терминологию. 🤦‍♂️ Эппл в этом случае обычный потребитель услуги. А вот TSMC "монополист" с точки зрения освоенной технологии. Но даже они не пользуются своим "монополь...
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
Твоя мамка
08:58
То есть если раньше оставалась от интела на 5% в играх как говорили амдбои, то теперь они быстрее в играх на 95%?) У кого тут рузен, можете подтвердить? А то чёт мне кажется что затычку 8700к все ещё ...
AMD удвоила чистую производительность процессоров Ryzen в играх и рабочих задачах за 3 года
Docent
08:54
Для нашего климата и дорог данный концепт просто незаменим...
Электромобиль Apple Car возможно представят вместе с iPhone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем