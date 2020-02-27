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Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero Bronze 700 W

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Оглавление

Вступление

Линейка Aero Bronze призвана стать новым этапом эволюции блоков питания Aerocool среднего класса. Теперь производитель делает ставку не только на привлекательную цену и тишину при работе, но и на повышенную надежность. Представители перспективной серии лишь «на волосок» дороже привычных KCAS/KCAS Plus, но могут предложить принципиально иной уровень элементной базы - достаточно отметить, что в конструкции используются японские твердотельные конденсаторы, которые мы привыкли видеть на дорогостоящих «флагманских» моделях.

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Под маркой Aero Bronze предлагается семь устройств мощностью от 500 до 750 Вт (с «шагом» 50 Вт), что позволяет точно подобрать блок под аппетиты конкретной системы. Сегодня мы протестируем одну из старших моделей - Aero Bronze 700 W - и на ее примере постараемся составить общее впечатление о возможностях новой серии.

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Упаковка и комплектация

Блок поставляется в упаковке, дизайн которой не имеет ничего общего с оформлением упаковок «бронзовых» Aerocool предыдущих поколений. Цветовая гамма - нарочито приглушенная, в качестве основного цвета выбран серый («под металл») – очевидно, производитель стремится подчеркнуть, что перед нами «серьезное» устройство. Коробка невелика, да и весит совсем немного, так что об отсутствии ручки можно не беспокоиться – Aero Bronze легко переносится в любом целлофановом пакете.

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Информативность осталась на привычно высоком уровне. О блоке сообщаются все необходимые сведения, краткое описание дополнено фотографиями и графиками. На боковой грани размещена таблица характеристик и список разъемов (с изображением каждого из них – не запутаешься).

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Для защиты устройства от повреждений при транспортировке используется обычный пакет из пузырчатой пленки. Впрочем, блоки питания не отличаются избыточной хрупкостью, так что надежность упаковки можно считать достаточной. Комплект поставки оказался стандартным для модели среднего класса – инструкция, шнур питания и крепежные винты.

Внешний вид и особенности конструкции

В эпоху, когда добрая половина корпусов снабжается прозрачными стенками, даже недорогой блок питания должен выглядеть интересно. Aero Bronze отвечает веяниям времени. Для того, чтобы придать модели оригинальности, производитель создал необычную «ажурную» решётку вентилятора, составленную из сот-шестиугольников.

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Обратите внимание, что отверстия расположены по всей площади корпуса (даже за пределами рамки вентилятора). Такая конструкция должна обеспечивать хорошую вентиляцию. Обратная сторона медали – активный сбор пыли. К сожалению, решетка сделана несъемной, так что очистить блок без разборки корпуса будет непросто.

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Устройство выполнено по стандартной (немодульной) схеме.

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Габаритные размеры устройства составляют 149 x 139 x 86 мм и в точности соответствуют предписаниям форм-фактора. Это означает, что Aero Bronze гарантированно совместим со всеми ATX-корпусами, в том числе самыми тесными. Все шнуры представляют собой плоские шлейфы без дополнительной оплетки. Они отлично гнутся и обеспечивают минимальное сопротивление потокам воздуха при правильной укладке внутри системного блока.

Для обдува компонентов преобразователя используется стандартный для Aerocool вентилятор с семилопастной крыльчаткой, снабженный подшипником скольжения. Ранее эти вертушки не вызвали нареканий со стороны пользователей, подшипник не издает паразитных шумов и обладает достаточным ресурсом (типичная цифра для устройства этого типа составляет 20-25 тыс. часов).

Схематически модель Aero Bronze оказалась схожа с устройствами линейки KCAS Plus, которые мы рассматривали ранее. Для недорогого блока эта конструкция выглядит весьма продвинуто! Среди позитивных моментов отмечу активный PFC и раздельную стабилизацию напряжений, использование DC-DC преобразователей должно заметно снижать «просадки» при высокой нагрузке.

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Главный апгрейд произошел по части элементной базы. Так, в цепях DC-DC преобразователей теперь используются очень приличные твердотельные конденсаторы jb тайваньского производства, а в высоковольтной части – и вовсе, знаменитые японские «банки» Rubycon «105-градусного» класса. Такой набор вполне подошел бы и флагманской модели!

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Как и положено современному БП, рассчитанному на использование в «прожорливых» игровых системах, Aero Bronze предлагает мощную единую линию 12 В. Это исключает любые проблемы с совместимостью – теоретически блок способен отдать всю доступную мощность через один единственный разъем. Нагрузочная способность канала достигает 696 Вт (99,4% от заявленного номинала модели – отличный показатель!).

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Набор разъемов, который предлагает 700-ваттная модель, полностью соответствует мощностной категории блока. Для подключения видеокарт предлагается использовать четыре коннектора PCIe 6+2-pin. Отдельно отмечу наличие двух разъемов CPU 4+4-pin, что позволяет использовать Aero Bronze в системах с самыми прожорливыми многоядерными процессорами семейства AMD Ryzen. Длину шнуров и расположение разъемов вы можете оценить на следующей схеме

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Итак, по итогам осмотра AeroBronze производит положительное впечатление благодаря оригинальному внешнему виду, качественной элементной базе, высокой заявленной мощности и достаточному количеству разъемов. Давайте перейдем к практическому разделу и проверим, как новинка показывает себя в тестах.

Краткие технические характеристики

Наименование моделиAeroCool Aero Bronze 700 W
OEM-производительAndyson (?)
Заявленная максимальная мощность, Вт700
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт696
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, %99.4
Заявленный класс эффективности (сертификат)80 Plus Bronze
Габариты, мм139 х 149 х 86
Масса блока питания, г~1950
Типоразмер вентилятора120 х 25
Модульная конструкцияНет
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 x 4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
4 х Molex
Длина шнуров, мм600 (Mainboard);
650 (CPU);
800 (SATA),
650 (Molex)

Тестовый стенд

Конфигурация:

  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блоки питания: AeroCool Aero Bronze 700 W;
  • Корпус: открытый стенд.

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Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 2.3.1, ASUS TurboV EVO, Prime 95 v.27.9, Furmark 1.10.6, Real Temp 3.7.

Инструментарий и методика тестирования

Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.

Результаты тестов

Благодаря высокой мощности линии 12 В блок выполнил полную программу тестирования на реальной игровой системе с нагрузкой до 700 Вт. Тесты с «перегрузкой» не проводились (это прерогатива устройств более высокого класса).

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AeroCool Aero Bronze 700 W

КПД
При разных уровнях нагрузки
%


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В описании новинки производитель особо подчеркивает, что КПД во многих режимах превышает требования стандартов 80 Plus Bronze и даже 80 Plus Silver. Эта информация подтвердилась: при средней нагрузке AeroBronze стабильно показывает эффективность около 90%! На концах графика цифры чуть хуже, но и здесь наблюдаются результаты на уровне 87-88%. Отсюда «рукой подать» до 80 Plus Gold – очень впечатляющий результат для устройства среднего класса!

AeroCool Aero Bronze 700 W

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В


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Система стабилизации заслуживает оценки «хорошо». Просадки под нагрузкой отсутствуют, но устройство настроено не вполне точно: на линии 12 В наблюдается заметное завышение показателей, а канал 5 В, напротив, чуть «занижен». Впрочем, все эти отклонения измеряются сотыми долями вольта и не оказывают воздействия на работу системы.

AeroCool Aero Bronze 700 W

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин


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В том, что «бронзовый» блок мощностью 700-Вт может быть тихим, мы убедились еще на примерах линеек Aerocool KCAS и KCAS Plus. В этом случае компания идет проверенным путем, используя очень пологую кривую скорости вращения вентилятора. Базовое значение составляет 750 об/мин – оно сохраняется почти неизменным в диапазоне от 150 до 550 Вт. В дальнейшем скорость возрастает, но даже на пике графика не превышает 930 об/мин.

AeroCool Aero Bronze 700 W

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ


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Вне зависимости от нагрузки блок питания работает почти неслышно. Различить тихий шелест вентилятора можно только в непосредственной близости от устройства – заглушить этот шум сможет любой приличный корпус.

Сравнение результатов

В нашей подборке 700-ваттных моделей широко представлены устройства среднего класса, так что для Aero Bronze здесь найдется сразу несколько прямых конкурентов. Отдельно упоминания заслуживают популярные Hiper HPB-700FM, Zalman ZM700-GLX, и конечно, Aerocool KCAS-700W первого поколения. В качестве «эталона» на графиках представлены результаты be quite! Pure Power 11 CM 700W с сертификатом 80 Plus Gold.

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Минимальная нагрузка - 150 Вт:

КПД при нагрузке 150 Вт

%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм
дБ


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В этом режиме новинка догоняет «золотой» be quite! по КПД, заметно превосходя одноклассников. Отрыв от первого KCAS достигает 4% - солидно! Остальные результаты не столь показательны из-за недостаточной нагрузки.

Средняя нагрузка – 350 Вт:

КПД при нагрузке 350 Вт

%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт

В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт

Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 350 Вт

С расстояния 150 мм
дБ


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Этот режим особенно важен: 350 Вт - типичный уровень потребления для современной игровой системы с мощной одиночной видеокартой. При данном уровне нагрузки разница по КПД между разными блоками не столь заметна. Aero Bronze на 1% отстает от be quite! и приблизительно столько же выигрывает у других «бронзовых» устройств. Блок располагается в лидирующей группе по качеству стабилизации (как небольшой минус отмечу завышение напряжения на канале 12 В), и работает почти неслышно.

Высокая нагрузка – 600 Вт. Четыре блока питания сходят с дистанции из-за недостаточно мощности.

КПД при нагрузке 600 Вт

%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 600 Вт

В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 600 Вт

Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 600 Вт

С расстояния 150 мм
дБ


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При высокой нагрузке Aero Bronze вновь заметно обгоняет другие устройства с сертификатом 80 Plus Bronze по КПД (разница составляет 3-4%). Кроме того, новинка становится лидером среди одноклассников по качеству стабилизации. По шумовым характеристикам составить конкуренцию продукту AeroCool могут только Zalman ZM700-GLX и дорогостоящий be quite!

Заключение

Подведем итог, кратко выделив достоинства и недостатки протестированного блока пиания.

Плюсы AeroCool Aero Bronze 700 W:

  • Отличные мощностные характеристики (блок полностью соответствует заявленной категории);
  • Высокая эффективность (устройство заметно превосходит требования стандарта 80 Plus Bronze);
  • Низкий уровень шума (Aero Bronze почти невозможно расслышать даже при максимальной нагрузке);
  • Высокое качество стабилизации;
  • Качественная элементная база;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами.
  • Стандартные габаритные размеры корпуса (плюс на фоне многочисленных «длинных» моделей той же мощности);

Минусы блока питания:

  • Заметных недостатков не выявлено.

Может не устроить:

  • Стандартная (немодульная) конструкция.

Что ж, прогресс не стоит на месте! Сравнив новинку с Aerocool KCAS первого поколения, мы выявили значительное превосходство во всех дисциплинах тестирования. Отдельно стоит отметить КПД – в некоторых режимах Aero Bronze смог сравниться по этому параметру даже с моделью be quite!, сертифицированной по стандарту 80 Plus Gold.

Особое внимание при создании Aero Bronze было уделено вопросу надежности. Aerocool подчеркивает, что новинка может работать с полной нагрузкой при температуре воздуха до 40°C. Элементная база не вызывает никаких нареканий: «банки» JunFu ушли на покой, а их место заняли знаменитые Rubycon. Сможет ли Aero Bronze стать лидером своей ценовой категории, покажет время, но все предпосылки для этого налицо.

Константин Назаров aka Лакс Наваху


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование БП AeroCool Aero Bronze 700 W.

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