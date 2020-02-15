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Вступление

В последние месяцы внимание тестировщиков видеокарт привлечено к летним и осенним новинкам на этом рынке. В случае с продуктами NVIDIA это серия Super. Однако она призвана заместить не весь модельный ряд. Корону лидера игровой производительности все еще сохраняет флагманская модель GeForce RTX 2080 Ti.

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По крайней мере, пока – по слухам, в наступившем году мы все же увидим супер-вариант и тут. Но в настоящий момент топовым предложением NVIDIA в потребительском сегменте остается именно GeForce RTX 2080 Ti. Поэтому данные видеокарты вполне актуальны. Тем более что цены на них с момента выпуска заметно снизились.

Так, тестируемый сегодня вариант Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC на момент сдачи обзора можно было найти в московской рознице дешевле 75 тысяч рублей. И это один из самых доступных вариантов «ти-аек». Если, конечно, можно говорить о доступности применительно к видеокартам дороже тысячи евро.

Позиционирование и характеристики

Как и полагается уважающему себя производителю, в ассортименте Palit присутствует целая линейка видеокарт на каждом GPU. В случае с GeForce RTX 2080 Ti это целых пять моделей. Младшая носит незамысловатое имя GeForce RTX 2080 Ti X и оснащена кулером с единственной турбиной. Мне не удалось найти ее в московских магазинах, и это к лучшему – в принципе, такой тип систем охлаждения не способен обеспечить тихую работу под нагрузкой для 250-ваттной видеокарты.

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Далее идут три версии с одной и той же системой охлаждения, оснащенной двумя вентиляторами: GeForce RTX 2080 Ti Dual, GamingPro и GamingPro OC. Как все уже поняли, у нас на тестировании как раз старшая из них. Отличаются они Boost-частотой графического процессора (и, возможно, производитель соответствующим образом отбирает для них GPU).

Но есть еще топовый вариант Palit GeForce RTX 2080 Ti Black Edition OC. Он оснащен еще более внушительной системой охлаждения сразу с тремя вентиляторами. Но максимальные частоты у него такие же, как и у тестируемой модели. А главное, на момент написания данного обзора он также отсутствовал в отечественной рознице, поэтому практического интереса для нас пока не представляет.

По своим характеристикам рассматриваемая Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC представляет собой типичную «ти-ай», только разогнанную до 1650 МГц по GPU. Все остальное тут то же: топовый GPU TU102 с 68 RT-ядрами и 4352 ALU, 11 ГБ памяти GDDR6 и «скромненьким» TDP на уровне 260 Вт (это на 10 Вт больше референсного, что объясняется штатным разгоном).

Чем же может привлечь именно вариант Palit?

Упаковка и комплект поставки

Видеокарта поставляется в крупной, но далеко не гигантской по современным меркам коробке, оформленной в фирменном стиле производителя. Мне нравится информативность упаковок Palit этого поколения: все четко, ясно и понятно.

А обратная сторона пестрит дополнительными деталями:

Под «суперобложкой» из плотной бумаги – черная картонная коробка, внутри которой скрывается сама видеокарта. Она дополнительно со всех сторон защищена слоем вспененного полиэтилена.

И напоследок упакована в антистатический пакет.

Топовой видеокарте – и комплект поставки соответствующий. А таковым в наше время, как известно, можно назвать любой непустой набор объектов.

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Здесь, за исключением книжечки – краткой инструкции, присутствуют целых два элемента. Первый более или менее привычен – это переходник питания.

А второй – плексигласовый держатель для видеокарты. В случае с массивной GeForce RTX 2080 Ti – вещь не бесполезная. Мое тестирование проводится на открытом стенде, однако это не мешает показать, как иллюстрирует установку держателя в корпусе системного блока производитель:

Но возвращаемся к видеокарте. Каких-либо дополнительных защитных пленок на глянцевых поверхностях или заглушек на портах и разъемах в моем случае не было.

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Возможно, это следствие того, что Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC попала ко мне далеко не к первому и явно уже побывала в руках других обозревателей.

Можно внимательнее посмотреть на нее.

Дизайн и конструкция видеокарты

Откровенно говоря, на 30-сантиметровой видеокарте поместилось бы и три 90 мм вентилятора. Тут же стандартный двухвентиляторный дизайн, как у референсной версии NVIDIA.

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Видеокарта если и выше стандартной платы расширения, то на считанные миллиметры – это ограничением для размещения в корпусе точно не станет. А вот что, кроме внушительной длины, может – так это не менее внушительная толщина.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC занимает полных три слота. И для нормального охлаждения для нее придется зарезервировать не менее четырех свободных слотов на материнской плате.

Мне понравился дизайн кожуха системы охлаждения в черно-серебристо-золотистых тонах. Причем вставки под шлифованный металл – действительно металлические. Сразу видно, что перед нами дорогой качественный продукт.

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Правда, монтажную планку можно было тоже сделать темной. Но, наверное, это оставили для топовой Black Edition.

Большая часть фронтального кожуха пластиковая. Однако оно и к лучшему: иначе видеокарта получилась бы совсем уж тяжелой. Зато задняя пластина не бутафорская, она металлическая и под нагрузкой действительно нагревается, способствуя охлаждению.

Кожух системы охлаждения не подходит вплотную к плате, оставляя пространство для выхода прошедшего через радиатор СО нагретого воздуха. В задней части это тем более заметно, поскольку собственно PCB видеокарты короче кулера – ее длина составляет стандартные для флагманских видеокарт 265 мм.

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Как и в случае с прошлыми видеокартами Palit, у меня не было возможности разобрать видеокарту, чтобы полноценно изучить ее систему охлаждения.

Но, во-первых, тут все и так понятно: перед нами один из наиболее крупных, используемых на рынке кулеров с радиатором из массива алюминиевых ребер, напаянных на пять шестимиллиметровых медных тепловых трубок, с медным же основанием и примыкающих к массивной пластине, охлаждающей микросхемы памяти и элементы системы питания видеокарты, и обдуваемым двумя 90-миллиметровыми вентиляторами с модной дважды изогнутой крыльчаткой на долговечном шарикоподшипнике (dual ball bearing).

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А, во-вторых, производитель поделился фотографиями системы охлаждения и платы:

Как видно, все так и есть. Из примечательного на плате же можно отметить аж 13-фазную систему питания GPU с контроллером uP9512P (еще три фазы отводится памяти на 11-гигабайтных микросхемах Micron GDDR6).

Вот он, красавец, полноценный чип NVIDIA TU102, флагман текущего поколения видеокарт:

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Монтажная планка у трехслотовой видеокарты занимает всего два слота. Больше здесь и не нужно, поскольку выше кожух системы охлаждения все равно глухой – нагретый воздух тут выходить не будет.

Набор портов вывода стандартный для полноценных GeForce RTX: три Display Port, один HDMI и выход USB Type-C.

Видеокарта для питания требует два полноценных восьмиконтактных разъема блока питания (напомню, для одного из них в комплекте есть переходник). Сам БП рекомендуется мощности не менее 650 Вт.

После переливающейся всеми цветами радуги (причем с обеих сторон) Palit GeForce RTX 2080 Super White GameRock OC меня откровенно удивила скромность здешней подсветки. Лишь одна небольшая светящаяся фирменным для NVIDIA зеленым цветом полоска – и это все.

У Palit есть собственная утилита для разгона и настройки видеокарт Thunder Master. Но в случае с GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC она не поддерживает отключение подсветки. Так что, если вы не приемлете даже такую скромную подсветку, придется снимать кожух. А для разгона большинство предпочитает проверенные универсальные средства. И я в том числе. Да и методика тестирования при таком подходе остается неизменной и позволяет сравнивать разные продукты между собой.

Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал

Видеопроцессор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC штатно работает на частотах 1350/1650 МГц (Base/Boost). Последнее значение даже на 15 МГц выше, чем у варианта NVIDIA Founders Edition – с отобранными GPU и также штатно разогнанного. Базовая же буст-частота для GeForce RTX 2080 Ti составляет более скромные 1545 МГц. Так что, на самом деле, перед нами очень неплохо разогнанная видеокарта.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC испытывалась на открытом стенде в составе системы на основе Intel Core i9-9900K, материнской платы ASRock Phantom Gaming 7 и оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) объемом 16 Гбайт.

Эффективность системы охлаждения проверялась при помощи утилиты MSI Kombustor (аналог FurMark). Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарты. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего), и округлялось до 10 Вт.

В простое вентиляторы системы охлаждения видеокарты полностью не останавливаются, но работают на очень низких оборотах – менее 800 RPM. В случае с топовым, дорогим и горячим графическим ускорителем мне это представляется наилучшим компромиссом, поскольку так и уровень шума минимален (в моем случае включение тестируемой видеокарты никак не влияло на фоновый уровень шума в 30 дБ), и обдув компонентов платы сохраняется.

При комнатных 23–24 градусах (такая температура окружающей среды поддерживалась все время тестирования) GPU не нагревался и до 35°C. А потребление системы без дополнительных карт расширения и с единственным твердотельным накопителем формата M.2 не превышало 60 Вт.

Ко мне на тестирование попала плата с неснятыми пломбами на винтах (да, тут они есть, и их повреждение лишает гарантии), поэтому можно быть уверенным, что она испытывалась со штатным термоинтерфейсом и с системой охлаждения, установленной в заводских условиях. Это немаловажный момент в случае, когда тестируется продукт, специально предназначенный для обзоров и объезжающий по очереди авторов разных изданий.

Результаты тестирования производительности NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в серьезно разогнанном варианте Founders Edition можно найти в моем недавнем обзоре, их здесь повторно приводить не будем. Нас интересует эффективность системы охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал варианта Palit GamingPro OC.

В полностью штатном режиме температура GPU держится ниже 70 градусов, а система охлаждения работает в достаточно комфортном режиме: обороты вентиляторов держатся ниже 1300 RPM, уровень шума с расстояния в один метр не превышает 38 дБ.

Однако если посмотреть на реальные рабочие частоты в MSI Kombustor, видно, что у GPU они далеки от заявленных 1650 МГц. Чтобы это изменить, можно повысить Power Limit и Temp. Limit в Afterburner:

Вот, совсем другое дело: реальные частоты составляют 1590–1620 МГц. За это приходится кое-чем заплатить, но не столь критично: температура графического ядра достигает 77 градусов, а чтобы поддерживать ее на таком уровне, вентиляторы разгоняются почти до 1500 об/мин.

Но уровень шума системы повышается минимально – до 40 дБ. Учитывая адекватный спектр шума здешних вертушек (это равномерный шелест, без гула, воя и каких-либо призвуков), такой уровень шума будет комфортным для большинства пользователей. А в закрытом корпусе системного блока – и подавно.

Энергопотребление системы с GeForce RTX 2080 Ti под тяжелой нагрузкой весьма значительно: около 340 Вт в штатном режиме и около 400 Вт с увеличенными лимитами. Если дополнительно учесть одновременную нагрузку со стороны мощного современного процессора, то действительно понадобится блок питания хорошей мощности.

Однако это хоть и максимальный режим работы и без того неплохо разогнанной видеокарты, но все равно штатный. А если ее дополнительно разогнать?

Протестированный экземпляр Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC сохранял стабильность при повышении частоты GPU на неплохие 170 МГц и памяти на впечатляющие 1400 МГц. При этом в сравнении с предыдущим режимом рост температур, уровня шума и энергопотребления уже не так велик: всего лишь еще два дополнительных градуса GPU, почти те же обороты вентиляторов (и соответственно такой же измеренный уровень шума с округлением до 1 дБ) и 420 Вт потребления всей системы.

Референсная NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition при аналогичном тестировании демонстрировала 83 градуса температуры и 42 дБ. Так что Palit GamingPro OC в разгоне поддерживает более комфортный режим работы графического процессора и более дружественен к пользователю с точки зрения уровня шума.

И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных производителей у нас нет цели повторно изучать производительность соответствующих GPU. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition результаты синтетических и игровых тестов можно найти в моем недавнем обзоре. Вариант Palit GamingPro OC что в штатном режиме, что в разгоне покажет полностью аналогичные результаты.

Заключение

Перед нами уже не новый, но все еще актуальный флагман. Быстрее GeForce RTX 2080 Ti на потребительском рынке ничего нет. А в случае Palit GamingPro OC мы получаем неплохо разогнанную модель оригинального дизайна без заметных слабых мест.

Она может похвастать эффективной и тихой системой охлаждения, солидным дизайном без избытка глянца и подсветки, а также неплохим оверклокерским потенциалом. И, что немаловажно, все это предлагается по цене, близкой к минимальной для данного сегмента видеокарт.

За последнее время мне довелось протестировать сразу четыре видеокарты Palit, и эта однозначно понравилась больше всего. Не потому, что самая дорогая, а потому что действительно представляет собой самый продуманный и законченный продукт. Энтузиастам на заметку.

Евгений Яковлев

По итогам обзора видеокарта Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC получает награду:

Выражаем благодарность: